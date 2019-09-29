Doğal yüz bakımı nasıl yapılır?

1. Bir tatlı kaşığı toz şekere birkaç damla limon damlatıp karıştırın. Yüzünüze masaj yaparak sürün. 10 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Şeker taneleri gözeneklerinizin açılmasına yardım edererk yağı dağıtır, limon ise cildi yağdan arındırır. Eğer cildiniz çok kuruysa sadece T bölgenize yani alın ortası ile burunu kapsayan bölgeye limon sürün. Bu durumda yüzünüzün kalan kısmına, birkaç damla su ilave ettiğiniz toz şeker yedirmeniz yeterli.
2. Gözeneklerinizi açmak, cildinizi siyah noktalardan ve yağdan arındırmak için yüzünüze 1 tatlı kaşığı bal ile masaj yapın. 10 dakika sonra yıkayın.
Yemek yaparken kullandığınız zeytinyağı cildinize ihtiyacı olan nemi kazandırmakla kalmaz, cildinizi besler, onarır. 10 dakika bekledikten sonra yıkadığınızda cildinizin yumuşadığını, sıkılaşıp toparlandığını çizgilerinizin hafiflediğini göreceksiniz. Eğer cildiniz yağlıysa zeytinyağına birkaç damla limon damlatabilirsiniz.
Avokado lezzetli bir meyve olduğu kadar cilt için mükemmel bir nemlendiricidir. Yumuşak bir avokadoyu avucunuzun içinde bıçak yardımıyla ezip krem kıvamına gelince yüzünüze sürün. 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.
Yüzünüzü temizlemek için masaj yaptığınız balın da iyi bir nemlendirici olduğunu unutmayın.
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