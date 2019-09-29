Doğal yüz bakımı nasıl yapılır?

Yüzünü temizlemek, nemlendirmek ve sıkılaştırmak için kozmetik ürünlerine servet ödemek zorunda değilsiniz. Eğer doğal yöntemlere başvurmak istiyorsanız sadece 10 dakikaya ihtiyacınız var!

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Doğal yüz bakımı nasıl yapılır?

Yüzünüzü temizlemeden önce erzak dolabını ve buzdolabını açın

1. Bir tatlı kaşığı toz şekere birkaç damla limon damlatıp karıştırın. Yüzünüze masaj yaparak sürün. 10 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Şeker taneleri gözeneklerinizin açılmasına yardım edererk yağı dağıtır, limon ise cildi yağdan arındırır. Eğer cildiniz çok kuruysa sadece T bölgenize yani alın ortası ile burunu kapsayan bölgeye limon sürün. Bu durumda yüzünüzün kalan kısmına, birkaç damla su ilave ettiğiniz toz şeker yedirmeniz yeterli. 

 

2. Gözeneklerinizi açmak, cildinizi siyah noktalardan ve yağdan arındırmak için yüzünüze 1 tatlı kaşığı bal ile masaj yapın. 10 dakika sonra yıkayın.

 

YOĞURT İLE YAPILAN 6 AYRI YÜZ MASKESİ!

 

Mutfaktaki nemlendiriciler

Yemek yaparken kullandığınız zeytinyağı cildinize ihtiyacı olan nemi kazandırmakla kalmaz, cildinizi besler, onarır. 10 dakika bekledikten sonra yıkadığınızda cildinizin yumuşadığını, sıkılaşıp toparlandığını çizgilerinizin hafiflediğini göreceksiniz. Eğer cildiniz yağlıysa zeytinyağına birkaç damla limon damlatabilirsiniz. 

  

Avokado lezzetli bir meyve olduğu kadar cilt için mükemmel bir nemlendiricidir. Yumuşak bir avokadoyu avucunuzun içinde bıçak yardımıyla ezip krem kıvamına gelince yüzünüze sürün. 10 dakika bekledikten sonra yüzünüzü yıkayın.

 

Yüzünüzü temizlemek için masaj yaptığınız balın da iyi bir nemlendirici olduğunu unutmayın.

 

EL KREMİ NASIL YAPILIR?

 

Pürüzsüz bir cilt için 7 doğal yöntem
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Zerdeçal: Antibakteriyel özelliği ile zerdeçal aknelerinizi temizlemede birebirdir. 1 yemek kaşığı zerdeçalın içine çok az su koyup macun kıvamına getirin ve yüzünüze maske gibi uygulayın.    

 

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Yorumlar
1
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    03 Nisan 2016 Pazar 00:55

    Goz altı cukurlasmasınıın dogal bitki ilacı varmı

    Cevapla

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