Gurur duyduk: Cağaloğlu Anadolu Lisesi

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen, dünyanın en prestijli lise düzeyi bilim yarışmalarından biri olan CERN Beamline for Schools (BL4S) sonuçlandı. Yarışmaya bu yıl 72 ülkeden 3.500 başvuru yapıldı. Fizik dünyasının dikkatle takip ettiği yarışmada, Türkiye, Belçika, Meksika, Kanada ve Amerika’dan toplam beş ekip kazanan olarak seçildi.

Cağaloğlu Anadolu Lisesi Fizik Takımı "PhysiCal", hazırladığı özgün deney önerisiyle yarışmayı kazanan ilk Türk takımı olarak tarihe geçti. PhysiCal, nükleer atıkların etkilerinin azaltılması ve nötron üretim kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla, "Nükleer Spallasyon" sürecinin detaylı incelenmesine odaklanan bir deney önerisi sundu. Bu proje, jüri tarafından dünya çapında kazanan beş ekipten biri olarak seçildi.

Bu önemli başarıyla birlikte, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Türkiye’den CERN BL4S yarışmasını kazanan ilk ekip olma unvanını elde etti.

PhysiCal Takımı üyeleri

Baran Buluttekin, Defne Karaoğluol, Emir Özaktaş, Defne Zehra Çabukel, Ela Kırdemir, Yaren Başman ve Mert Muşluoğlu. Öğrenciler, Eylül ayında iki hafta boyunca CERN’de bulunarak, deneylerini dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarında, CERN bilim insanlarıyla birlikte gerçekleştirecekler.

Bu tarihi başarı, hem Cağaloğlu Anadolu Lisesi hem de Türkiye bilim eğitimi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

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