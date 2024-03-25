Güneş'te patlama: Elektronik cihazlara dikkat!

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Güneş'te yaşanan bir patlamanın etkilerini görebileceğimizi açıkladı.

Güneş'te patlama: Elektronik cihazlara dikkat!
Yaşam
Giriş: 25 Mart 2024 12:00
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Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Güneş'te patlamaların meydana geldiğini ve bu patlamaların G2, G3 seviyelerinden G4 seviyesine yükseldiğini açıkladı. 23 Mart günü yaşanan patlamaların etkileri 25 Mart'a kadar görebiliriz.


NOAA tarafından yapılan açıklamaya göre bu Güneş'te patlamanın neden olduğu jeomanyetik fırtınalar, elektronik aletler ve elektronik araçların bozulmasına sebebiyet verebilir. Buna ek olarak elektrik kesintileri de yaşanabilir.


Uzmanlar bu fırtınanın etkisi ile Türkiye'de kuzey ışıklarının görülebileceğini belirtti.


Jeomanyetik fırtına nedir?

Jeomanyetik fırtına, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren güneş rüzgarı şok dalgası veya manyetik alan bulutu nedeniyle Dünya'nın manyetosferinde meydana gelen geçici bir bozulmadır.


Türkiye'de "Kuzey Işıkları"

Dünya’ya güçlü bir jeomanyetik fırtına çarpması sonucu Türkiye ve Avrupa’nın pek çok yerinde “kuzey ışıkları” görüntülendi.

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X'de Hava Forumu adlı hesap tarafından paylaşılan habere göre Dünya'ya G3 seviyesinde oldukça güçlü bir solar fırtına çarptı. Almanya - Mecklenburg Fotoğraf: X - Hava forum
Bu çarpma nedeniyle Türkiye'de ve Avrupa'daki çeşitli ülkelerde gökyüzünde "kuzey ışıkları"na benzer ışıklar görüldü. Bulgaristan Fotoğraf: X - Hava forum
Almanya, Rusya, Ukrayna, İtalya ve Bulgaristan'dan çeşitli görüntüler paylaşıldı. İtalya - Revigo Fotoğraf: X - Hava forum
Kırım Fotoğraf: X - Hava forum
Türkiye'de bu ışıkların görüldüğü şehirler ve gelen kareler ise şöyle: Balıkesir Fotoğraf: X - Hava forum
Ordu Fotoğraf: X - Hava forum Fotoğrafçı: Dilek Öse
Tekirdağ Fotoğraf: X - Hava forum
Tekirdağ Fotoğraf: X - Hava forum
Van Fotoğraf: X - Hava forum Fotoğrafçı: İrfan Üstün Jeomanyetik fırtına nedir? Jeomanyetik fırtına, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların Dünya'yı çevreleyen manyetik alanla etkileşime girmesi sonucu oluşur. Bu fırtınalar sırasında iyonosfere çöken enerjik parçacıklar, üst atmosferdeki yoğunluğu artırabilir, iyonosferik yoğunluk ise radyo sinyallerinin yolunu değiştirebilen ve GPS tarafından sağlanan konumlandırma bilgisinde hatalara yol açabilen güçlü yatay değişiklikler yaratır. Fırtınalar güzel görsel şölene neden olurken navigasyon sistemlerini bozabilir ve elektrik şebekesi ve boru hatlarında zararlı jeomanyetik kaynaklı akımlar oluşturabilir. Referanslar: "Geomagneyic Storms". Şuradan alındı: https://www.swpc.noaa.gov/phenomena/geomagnetic-storms


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