Güneş'te patlama: Elektronik cihazlara dikkat!

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi (NOAA) Güneş'te patlamaların meydana geldiğini ve bu patlamaların G2, G3 seviyelerinden G4 seviyesine yükseldiğini açıkladı. 23 Mart günü yaşanan patlamaların etkileri 25 Mart'a kadar görebiliriz.

NOAA tarafından yapılan açıklamaya göre bu Güneş'te patlamanın neden olduğu jeomanyetik fırtınalar, elektronik aletler ve elektronik araçların bozulmasına sebebiyet verebilir. Buna ek olarak elektrik kesintileri de yaşanabilir.

Uzmanlar bu fırtınanın etkisi ile Türkiye'de kuzey ışıklarının görülebileceğini belirtti.

Jeomanyetik fırtına nedir?

Jeomanyetik fırtına, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime giren güneş rüzgarı şok dalgası veya manyetik alan bulutu nedeniyle Dünya'nın manyetosferinde meydana gelen geçici bir bozulmadır.