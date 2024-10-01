Güneri Cıvaoğlu kimdir?

Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti.

Güneri Cıvaoğlu kimdir?
Yaşam
Giriş: 01 Ekim 2024 11:00
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Güneri Cıvaoğlu, İstanbul’daki bir restoranda dengesini kaybederek düşüp başını yere çarpmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Cıvaoğlu, 85 yaşında hayatını kaybetti.


Güneri Cıvaoğlu kimdir?

Nadir Güneri Cıvaoğlu, 30 Temmuz 1939 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Türk gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu.


Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenciyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı. Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de bizzat yürüttü.


1986 - 1996 yılları arası Sabah gazetesinde köşe yazarlığı ve Show TV'de yöneticilik yaptı. 1996'dan beri Milliyet gazetesinin başyazarıdır. Cıvaoğlu aynı zamanda, ana haber bülteni sunuculuğunu yaptı. 'Şeffaf Oda' programı ile pek çok kanalda yayın yaptı. İstanbul Barosu'nda kayıtlı bir avukat da olan Güneri Cıvaoğlu, bir müddet İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde gazetecilik hakkında ders verdi.



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