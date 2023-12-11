Google arama trendleri 2023

Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2023’ün öne çıkan aramalarını yayınladı. İşte Türkiye’de 2023’ün en çok merak edilenleri...

Google arama trendleri 2023
Yaşam
Giriş: 11 Aralık 2023 14:00
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Her yıl sonunda dünya çapında ve ülkeler bazında arama trendlerini paylaşan Google, 2023’ün en çok merak edilenlerini açıkladı. Google Arama’nın 25. yılı vesilesiyle dünya çapında 25 yıla yayılan arama verileri de paylaşıldı. Türkiye’nin 2023 Yılının Arama Trendleri listelerinde Şubat ayında yaşanan deprem ve Mayıs ayında yapılan Genel Seçimler ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öne çıktı.


25 yıllık listelerde dünya çapında en çok aranan performans sanatçısı ‘Beyoncé’ olurken, en çok aranan moda ikonu ‘Rihanna’, en çok aranan sporcu ‘Cristiano Ronaldo’, en çok aranan süper kahraman ise ‘Spider Man’.


Google Earth'teki en sıradışı yerler
Google Earth'teki en sıradışı yerler

Türkiye’de 2023 yılı Google arama trendleri...


İsimler

1. Sinan Oğan

2. Dilan Polat

3. Zaha

4. Kemal Kılıçdaroğlu

5. Muharrem İnce

6. Zaniolo

7. Icardi

8. Ali Yerlikaya

9. Hakan Fidan

10. Tete


Kaybettiklerimiz

1. Taha Duymaz

2. Metin Uca

3. Özkan Uğur

4. Seda Fettahoğlu

5. Deniz Baykal

6. Erkin Koray

7. Burhan Çaçan

8. Merve Kayaalp

9. Matthew Perry

10. Mehmet Barlas


Diziler

1. Yalı Çapkını

2. Wednesday

3. Kızılcık Şerbeti

4. Aile

5. Hudutsuz Sevda

6. Şahmaran

7. Yabani

8. The Last Of Us

9. Kirli Sepeti

10. Ruhun Duymaz


Tarifler

1. Aşure tarifi

2. Güllaç tarifi

3. Acai bowl tarifi

4. Krem karamel tarifi

5. Lalanga tarifi

6. Topik tarifi

7. Yağlama tarifi

8. Kalpli kurabiye tarifi

9. Ev baklavası tarifi

10. Şiveydiz tarifi


Şarkı Sözleri

1. Antidepresan şarkı sözleri

2. Enerji şarkı sözleri

3. Bi’ Tek Ben Anlarım şarkı sözleri

4. Müphem şarkı sözleri

5. Ali Cabbar şarkı sözleri

6. Manolya şarkı sözleri

7. Aşkın Olayım şarkı sözleri

8. Mockingbird şarkı sözleri

9. Lento şarkı sözleri

10. Belki şarkı sözleri


Nerede?

1. Deprem nerede oldu

2. Elbistan nerede

3. Gazze nerede

4. Fas nerede

5. Nerede oy kullanacağım

6. Mescid – i Aksa nerede

7. Teknofest nerede

8. Kudüs nerede

9. Akbelen nerede

10. Gökçeada nerede


Nasıl?

1. Teravih namazı nasıl kılınır

2. Bayram namazı nasıl kılınır

3. Deprem nasıl oluşur

4. Seçim ikinci tura nasıl kalır

5. Basınç ölçer nasıl yazılır

6. Oy nasıl kullanılır

7. Uyurgezer nasıl yazılır

8. Anadil nasıl yazılır

9. Sandık görevlisi nasıl olunur

10. Vergisiz telefon nasıl alınır


Ne zaman?

1. Meteor yağmuru ne zaman

2. Seçim ne zaman

3. İkinci tur ne zaman

4. Borsa ne zaman açılacak

5. Üniversiteler ne zaman açılacak

6. Seyyanen zam ne zaman yatacak

7. Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak

8. Diziler ne zaman başlayacak

9. İstanbul depremi ne zaman

10. Doğalgaz ne zaman bedava


Nerenin plakası?

1. 88 nerenin plakası

2. 50 plaka nerenin plakası

3. 23 plaka nerenin plakası

4. 25 plaka nerenin plakası

5. 21 plaka nerenin plakası

6. 08 plaka nerenin plakası

7. 17 plaka nerenin plakası

8. 46 nerenin plakası

9. 31 plaka nerenin plakası

10. 16 plaka nerenin plakası


Burçlar

1. En sevilmeyen burçlar

2. En üzgün burçlar

3. En tatlı burçlar

4. Toprak grubu burçları

5. Sabit burçlar hangileri

6. İnatçı burçlar

7. Aurası yüksek burçlar

8. Dişil burçlar

9. Hava grubu burçları

10. Ateş grubu burçları


Ne Giyilir?

1. İş görüşmesinde ne giyilir?

2. İlkbaharda ne giyilir?

3. Umrede ne giyilir?

4. Aile tanışmasında ne giyilir?

5. 16 derecede ne giyilir?

6. Konserde ne giyilir?

7. İmam nikahında ne giyilir?

8. Solaryuma giderken ne giyilir?

9. Lisenin ilk günü ne giyilir?

10. Siyah gömlek altına ne giyilir?


Hissediyorum

1. Sürekli başım dönüyor gibi hissediyorum

2. Sürekli yorgun hissediyorum

3. Sürekli tuvaletim varmış gibi hissediyorum

4. Karında kalp atışı hissediyorum

5. Sürekli aç hissediyorum

6. Neden deprem oluyor gibi hissediyorum

7. Kendimi çok yalnız hissediyorum

8. Hasta olacak gibi hissediyorum

9. Kendimi halsiz hissediyorum

10. Kendimi değersiz hissediyorum


Tuhaf Google aramaları




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