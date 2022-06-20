Feminen nedir? Feminen giyim tarzı nasıl olur?

Femponiq Kurucu ve Kreatif Direktörü Buket Meşelik Duran, feminen giyinmenin inceliklerini anlattı.

Feminen nedir? Feminen giyim tarzı nasıl olur?
Moda
20 Haziran 2022 14:45 Güncelleme: 20 Haziran 2022 14:45
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Feminenlik bir kadının kendi terimleriyle tarzını tanımlamaya başladığı bir duygudur. Feminenlikle ilgili çağdaş fikirlerin tümü, modern, kendine güvenen kadınların içeride nasıl olduğuyla ilgilidir - bu hareketi bu kadar güzel yapan da budur. Feminen moda unsurlarıyla gerçek referanslar yapmak eğlenceli olduğu için, aslında giysi ile ilgili değil, kadınsı değerleri bir görünüme nasıl çevirdiğinizle ilgilidir. Görünümünüz güç, cesaret, özgünlük ve gururu yansıtıyorsa, kadınlığın özünü taşıyorsunuz demektir.


Feminen stilin ipuçları

Feminen olmaya, diz boyu elbise, etek, ipeksi bluz, gömlek ve kaliteli kumaşlardan yapılmış giysiler seçerek başlayabilirsiniz. Ne çok bol, ne çok sıkı; vücut tipinize uygun ve kendinizi rahat hissettirecek kıyafetler giyin. Bir şeyi moda olduğu için giymeye çalışmayın - sonunda yalnızca rahatsız ve abest görünmeye başlarsınız.


Armut tipi vücut yapısına sahip kadınlar kayık yakalar, asimetrik A-kesim elbiseler, omuzlarını daha geniş gösterecek vatkalı ve karpuz kol kesimler, "v" yakalar, üste oturan bluzlar giyebilirler. Altımızda ise pantolon ya da etek olarak daha düz kesimler, boru paçalar, düz kalem etekler bu vücut tipi için doğru tercihler olacaktır. Daha ince figürlü hanımlar imparatorluk veya bodycone elbiselerde hoş görünür ve daha büyük göğüslü ve kıvrımlı kadınlar anvelop elbiseleri tercih edebilir.





Kum saati vücut tipi ise belinizin daha ince, kalçalarınızın ve göğsünüzün daha geniş olduğunu gösterir ve bu da sizi tulum giymek için mükemmel bir aday yapar. Tulum bu sezon en sevdiğimiz giysilerden biri ve zarif feminen giyimin harika bir örneğini oluşturuyor. Bir tulum bedeninizi gerçekten uzatabilir ve gardırobunuzdaki en güzel ve özel parçalardan biri olabilir.





Bel inkâr edilemez derecede kadınsı bir özelliktir ve bu kadar çok stilin onu öne çıkarmasının bir nedeni var. Eğer bir elbise ya da etek kızı değilseniz, yüksek belli pantolonları kum saati blazer ceketler ile uyumlayı deneyin. Kısacası feminen giyinmek önce vücudunuza uygun olanı seçmek ve vücudunuza yakışan doğru kesimlerin farkında olmak demektir.



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