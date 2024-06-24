Farkındalık ve kişisel bilinç

Farkındalık ve kişisel bilinç
Hayatın Sesi
Giriş: 24 Haziran 2024 12:05
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Nuray Kabut Kılınçarslan

Geçen haftaki yazımda, neden hep aynı kısırdöngüde kaldığımızı ele almıştım. Bu hafta ise bu döngülerden nasıl çıkabileceğimizi, farkındalık ve kişisel bilinç perspektifinden inceleyeceğim.


Farkındalık (Mindfulness) pratikleri

Günlük farkındalık egzersizleri, zihnimizi şimdiki ana odaklamamıza yardımcı olur ve bu sayede tekrarlayan düşünce kalıplarını kırmamızı sağlar. İşte basit bir mindfulness egzersizi:


Nefes farkındalığı:

  • Rahat bir pozisyonda oturun ve gözlerinizi kapatın.

  • Nefes alıp verişinizi izleyin, her nefeste karnınızın nasıl hareket ettiğini hissedin.

  • Düşünceleriniz dağıldığında, nazikçe nefesinize geri dönün.

Bu basit egzersiz, zihninizi berraklaştırarak yeni farkındalıklar kazanmanıza yardımcı olabilir.


Kendini tanıma

Kendi davranış kalıplarımızı ve düşünce süreçlerimizi anlamak, kısırdöngülerden çıkmanın ilk adımıdır. İşte bu konuda atabileceğiniz bazı adımlar:


Günlük tutma:

  • Günlük tutarak, hislerinizi ve düşüncelerinizi yazın. Bu, tekrarlayan kalıpları fark etmenize yardımcı olabilir.

Düşünce analizi:

  • Gün içerisinde sık sık tekrarlayan olumsuz düşünceleri not edin.

  • Bu düşüncelerin kaynağını ve sizi nasıl etkilediğini analiz edin.

Farkındalık ve kişisel bilinç, kısırdöngülerden çıkmada güçlü araçlardır. Düzenli pratiklerle, düşünce ve davranışlarınız üzerindeki kontrolünüzü artırabilir ve daha tatmin edici bir yaşam sürebilirsiniz.


Bir sonraki yazımda, alışkanlıkların nasıl değiştirilebileceğine odaklanacağım. Herkese farkındalık dolu günler dilerim!


Sevgiyle kalın...

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