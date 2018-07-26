Kötü giden evlilik sağlığa zarar veriyor

Psikologlara göre, kötü giden evliliğinizin sağlığınız üzerinde zarar verici etkileri olabilir.

Psikologlar, 16 yılı aşkın süredir evli olan 373 çift üzerine yaptıkları bir araştırmada, sık sık anlaşmazlık yaşayan çiftlerin sağlıklarının -özellikle erkeklerde- kötüye gittiğini saptadılar. Nevada ve Michigan Üniversitesi'nden araştırmacılar, çocuk, para, gelir-gider ve boş zaman aktiviteleri gibi konularda anlaşmazlığa düşen 373 heteroseksüel çiftin sağlık sorunları yaşayıp yaşamadıkları konusunda bir araştırma yaptı.

Uluslararası İlişki Araştırmaları Derneği'nin ilk sonuçlarını sunan Rosie Shrout “Evliliğinde 16 yılı aşmış olan çiftleri gözlemledik ve sağlık sorunu yaşayan çiftlerin, yaşamayanlara kıyasla daha fazla anlaşmazlığa düştüğünü farkettik” diye belirtti. Araştırmacılar evlilikte yaşanan anlaşmazlıkların erkeklerin sağlığın daha fazla etkilediğini belirtse de aslında kadınların sağlığının üstünde de olumsuz etkiler çok fazla. İlişkilerinin başlarında iyi anlaşan çiftlerin o dönemlerde daha az sağlık sorunu yaşadığı gözlenirken evliliğin ilerleyen yıllarında bu etki kaybolmaya başlamış. Araştırmada çiftlere, işlerinin sağlıkları üzerindeki etkisi, uyku problemi, gerginlik, huzursuzluk ve baş ağrısı gibi konularda sorular yöneltilerek sağlık durumları hakkında çıkarımlar yapıldı. Önceki araştırmanın sonuçları ise ilişkilerdeki anlaşmazlıkların insan vücudunda sindirim sistemi problemleri, stres hormonlarının artmasına sebep olduğunu ve bunların da kalp hastalıklarından sindirim sistemi bozukluklarına kadar birçok hastalığa sebep olabileceğini ortaya çıkardı.

Birçok araştırma, evli insanların boşanmış, dul ya da hiç evlenmemiş insanlara kıyasla daha sağlıklı yaşamları olduğunu gösteriyor. Shrout'un açıklamalarına göre evli insanlar psikolojik olarak daha sağlıklı, hastalığa yakalanma riskleri daha az ve hastalandıklarında daha hızlı iyileşiyorlar. Fakat yapılan bu son araştırma evliliğin sağlığa iyi geldiği teziyle çelişiyor. Shrout'a göre evlilikte çok fazla anlaşmazlık yaşamak sağlığa zarar vermekle beraber sigara eve alkol bağımlılığı gibi alışkanlıklara da sebep olabiliyor. Shrout ayrıca şunu da ekliyor: “Nikah defterine imza atmakla olay bitmiyor, asıl olan çiftlerin evlilikleri boyunca birbirleri için gerçekten neler yaptıkları”.

Bu çalışma ayrıca evlilikte yaşanan çatışma sayılarını ve bunların sağlık yönünden çiftlerin üzerindeki etkilerini bireysel olarak da ele almış. Kadınların sağlığıyla çatışma sayıları arasında bir bağlantı fark edilmezken erkeklerde tartışma konusu artıkça sağlık problemlerinin de artığı gözlemlenmiş. Shrout ayrıca “Eğer çiftler tartışmaları boyunca düşmanca davranıyorsa veya aynı konuyu durmadan bir sonuca varmadan tartışıyorlarsa sağlıklarına büyük zararları olur” diye de belirtti. Bunlara ek olarak Essex Üniversitesi Sosyal Psikoloji Bölümü'nden Profesör Veronica Lamarche, bu araştırmaya dahil olmasa da bu sonuçların çiftlerin uzun süredir birlikte olmasından da kaynaklanabileceğini de belirtti ve ekledi: “İlişkilerde yaşanan anlaşmazlıklarla bunların psikolojik sonuçları (stresin artması, iştahsızlık ve sindirim sisitemi sorunları gibi) arasındaki bağlantıyı gösteren çok az araştırma var. Bu da demek oluyor ki ilişkinizde yaşadığınız bir tartışma sağlığınızı doğrudan olumsuz olarak etkilemez fakat yıllar boyu sık sık tartışmak sağlığınızı kötüleştirebilir. Bu yüzden tartışmaları azaltmak adına çiftlerin birbirleriyle iletişimleri konusuna dikkat etmesi çok önemli.”

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