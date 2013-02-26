Erkeğin evlenmek istediğini anlamanın 9 yolu

Teklifi yapacak taraf onlar olduğu için, beraberlikte yeterli süre geçmişse kadınların beklenti, heyecan, bazen şüphe gibi duyguları birarada yaşamak oldukça doğal. Gelin erkeklerin artık sizinle evlenmek istediğini nasıl anlayacağınızın ipuçlarına bakalım...

Özel olduğunuzu söyler

Bir erkek, ilk defa bir kadının hayatını güzelleştirdiğini, dolu dolu yaşadığını hissettirdiğini ve bunun da siz olduğunuzu söylüyorsa, bu iş ciddiye biniyor diye düşünebilirsiniz.

Ailesiyle tanıştırır

Eğer sizi aile resminde görmek istiyorsa ilk yapacağı şey sizi onlarla tanıştırmak olur. Bilin ki, sizinle bir ömür geçirmeyi düşünmese sizi en yakınları ile tanıştırmayı, mesela ailesinin özel bir davetine sizi de çağırmayı aklından geçirmezdi.

İş sırlarını paylaşır

Erkekler için işleri, kariyerleri çok önemlidir. Eğer size işi ile ilgili önemli detaylardan hatta problemlerden bahsediyor sizi de bu konulara ortak ediyorsa hayatına da ortak etmeye hazırlanıyor demektir.

Evli arkadaşlarından etkilenir

Düğün davetlerinden hoşlanmaz, evli çiftlerle program yapmak istemezse pek evliliğe hazır değildir. Ancak, yakın arkadaşları teker teker evleniyorsa ve kendisini aralarında tek bekar ve garip hissetmeye başlarsa hazır olun size her an yüzükle gelebilir.

Daha sıcak davranmaya başlar

Bir erkek sizinle hayatını birleştirmeyi düşünüyorsa, adeta ilk flört ettiğiniz günlerdeki gibi daha sıcak, daha romantik davranmaya başlar.

Birlikte yaşamak ister

Erkekler için özgürlükleri, yaşam mekanları çok önemlidir. Eğer bu mekanı sizinle paylaşmayı teklif ediyorsa evlilik provası yapmak istiyor diyebiliriz.

Heyecanlı davranır

Uzun süredir birlikte olduğunuz erkek arkadaşınız, yeni okula gidecek bir çocuk gibi her zamankinden heyecanlı davranmaya başlamışsa, bunun nedeni büyük ihtimalle size yapacağı evlilik teklifinin sarhoşluğunu yaşıyor olmasıdır.

Tavırları kibardır

Erkek arkadaşınız size gayet nazik davranıyorsa, sizi kontrol eden, düzelten, size üstünlük taslayan davranışları yoksa bunlar önemli göstergeler. Bu size değer verdiğini ve sizinle hayatını paylaşmaya açık olduğunu gösterir.

Baba olmaktan söz eder

Erkekler evlilikten ne kadar ürkseler de yaşlı baba olmayı istemezler. O da ileride çocuk sahibi olmaktan mesela onlara ne isim koyacağınızdan bahsediyorsa, artık kesinlikle sizinle bir aile kurmaya karar verdiğine inanabilirsiniz.