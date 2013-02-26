Bir erkek evlenmek istiyorsa nasıl davranır?

İlişkiniz ne kadar iyi gitse de, birbirinizi ne kadar sevseniz de iş evliliğe gelince erkeklerin ürkek olduğu kesin. Peki sevgilinizin evlenmek isteyip istemediğini anlamanın yollarını biliyor musunuz?

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Erkeğin evlenmek istediğini anlamanın 9 yolu
Teklifi yapacak taraf onlar olduğu için, beraberlikte yeterli süre geçmişse kadınların beklenti, heyecan, bazen şüphe gibi duyguları birarada yaşamak oldukça doğal. Gelin erkeklerin artık sizinle evlenmek istediğini nasıl anlayacağınızın ipuçlarına bakalım...

 

Özel olduğunuzu söyler

Bir erkek, ilk defa bir kadının hayatını güzelleştirdiğini, dolu dolu yaşadığını hissettirdiğini ve bunun da siz olduğunuzu söylüyorsa, bu iş ciddiye biniyor diye düşünebilirsiniz.

 

Ailesiyle tanıştırır

Eğer sizi aile resminde görmek istiyorsa ilk yapacağı şey sizi onlarla tanıştırmak olur. Bilin ki, sizinle bir ömür geçirmeyi düşünmese sizi en yakınları ile tanıştırmayı, mesela ailesinin özel bir davetine sizi de çağırmayı aklından geçirmezdi.

 

İş sırlarını paylaşır

Erkekler için işleri, kariyerleri çok önemlidir. Eğer size işi ile ilgili önemli detaylardan hatta problemlerden bahsediyor sizi de bu konulara ortak ediyorsa hayatına da ortak etmeye hazırlanıyor demektir.

 

Evli arkadaşlarından etkilenir

Düğün davetlerinden hoşlanmaz, evli çiftlerle program yapmak istemezse pek evliliğe hazır değildir. Ancak, yakın arkadaşları  teker teker evleniyorsa ve kendisini aralarında tek bekar ve garip hissetmeye başlarsa hazır olun size her an yüzükle gelebilir.

 

Daha sıcak davranmaya başlar

Bir erkek sizinle hayatını birleştirmeyi düşünüyorsa, adeta ilk flört ettiğiniz günlerdeki gibi daha sıcak, daha romantik davranmaya başlar. 

 

Birlikte yaşamak ister

Erkekler için özgürlükleri, yaşam mekanları çok önemlidir. Eğer bu mekanı sizinle paylaşmayı teklif ediyorsa evlilik provası yapmak istiyor diyebiliriz.

 

Heyecanlı davranır

Uzun süredir birlikte olduğunuz erkek arkadaşınız, yeni okula gidecek bir çocuk gibi her zamankinden heyecanlı davranmaya başlamışsa, bunun nedeni büyük ihtimalle size yapacağı evlilik teklifinin sarhoşluğunu yaşıyor olmasıdır.

 

Tavırları kibardır

Erkek arkadaşınız size gayet nazik davranıyorsa, sizi kontrol eden, düzelten, size üstünlük taslayan davranışları yoksa bunlar önemli göstergeler. Bu size değer verdiğini ve sizinle hayatını paylaşmaya açık olduğunu gösterir.

 

Baba olmaktan söz eder

Erkekler evlilikten ne kadar ürkseler de yaşlı baba olmayı istemezler. O da ileride çocuk sahibi olmaktan mesela onlara ne isim koyacağınızdan bahsediyorsa, artık kesinlikle sizinle bir aile kurmaya karar verdiğine inanabilirsiniz.

 

EVLENMEK İSTEYEN ERKEK NASIL ANLAŞILIR?
 
 
21. yüzyılın en romantik 9 evlenme teklifi
+9
Anısı hiç silinmeyecek bir teklif  Vinnie Capaldo-Smith isimli genç, dövme sanatçısı olan sevgilisinden bacağına bir dövme yapmasını istedi. Kız arkadaşı Brooke, dövme için erkek arkadaşının bacağını açtığında ise 'Benimle evlenir misin?' yazılı bir dövme ve iki farklı cevap kutucuğunu gördü. Bu sıradışı teklifi reddetmeyecek olan Brooke 'Evet' yazan kutucuğa işaret koydu ve böylelikle teklifi kabul etti!
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Yorumlar
4
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    15 Temmuz 2019 Pazartesi 18:22

    Evlenmiş boşanmış olabilir ama Çocuğu olmayacak 24 yaşındayım hiç evlenmedim ben sadece bana yalan söylemesin istiyorum bunu düzce cumayeri Bolu ?stanbul Zonguldak ama yol parası yollamam ben kendisi gelecek Bir de ben engelli bir insanım beni lütfen beni erkek olmasın Çünkü küfür edesim geliyor Ben erkeğim Lütfen beni normal bayanlar arasın rica ediyorum ben engelli bir insanım lütfen bana yalan söylemesin yaş 21 22 24 23 bayan mı beni ara ben 24 yaşında rica ediyorum Bana yalan söylemesin Ben iyi bir bayanla evlenmek istiyorum ama bulamıyorum lütfen ben engelli Keşke böyle olmasa Evlenmeyi...

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  • Misafir
     
    16 Mart 2018 Cuma 16:18

    misafir üzülme hepimizin basına böyle seyler geliyor aallah daha iyilerini cıkarsın hepimizin karsısina

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  • Misafir
     
    17 Ağustos 2016 Çarşamba 11:16

    daha once b' evl'l'k yapmis kaygilarini anliyorum ama banada yazik yani sen yasadin diye ben heveslenmicekmiyim yahu demi bende artik b'seyleri oluna sokmak istioyrum en agzindan kendi aramizd olsun istiyorum b'lm'yorum napmam gerektigini bana surekli benim kurallarim var diyip gecistiriyo surekli ama cok deger veriyo ayrilmak istiyorum kiyamet kopariya surekli hediyeler falan napcam ben bana akil verin lutfen

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  • Misafir
     
    25 Nisan 2015 Cumartesi 18:33

    bnimle evlenmek istemiyor sürekli kaçıyor bu konu açılınca bnde ayrilalim dedim çokta seviyordum ama yazık oldu bana

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