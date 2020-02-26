Düğün davetiyeniz için 7 öneri

Düğün davetiyenizle misafirlerin beğenisini kazanmanız için 7 öneri

Evlilik hazırlıkları son hız devam ederken düğün davetiyenize bir türlü karar veremiyorsanız bu önerileri mutlaka okuyun!

Evlilik hazırlıkları içindeyseniz vakit ayırmanız gereken bir konu da düğün davetiyenizdir. Düğün hakkında ilk izlenimi davetiyeniz oluşturur bu sebepten konuklar tarafından beğenilmesi çok önemlidir. Davetiyelerde evlenecek çiftin birbirine karşı hissettikleri duygular, davetlilerin katılımından duyacakları mutluluk ve düğünün gerçekleşeceği zaman, mekân bilgileri yer alır. Davetiye seçimi ciddi anlamda zaman alır. İşte davetiye seçerken yararlanabileceğiniz birkaç öneri...

Doğru renk seçimi

Genelde düğün davetiyeleri beyaz ve krem tonlarından seçilir; doğru olan da budur. Siz de davetiyenizle asil bir izlenim yaratmak istiyorsanız bu renkleri tercih edin.

Yazının uzunluğu

Davetiyenizde mümkün olduğunca sadelikten yana olun; davetiye metninizi oluşturuken az sayıda ve kısa cümleler kurmaya özen gösterin. Laf kalabalığı yapmamaya dikkat edin.

Kapak tasarımı

Eğer davetiyeniz kapaklıysa kapak resmi olarak fazla renkli ve abartılı modellerden kaçının. Ayrıca kapağınızla içindeki sayfanın uyumlu omasına özen gösterin.

Süsleme şekilleri

Parıltıya düşkün bir tarzınız varsa bile bunu davetiyenize yansıtmamaya çalışın. Sade bir şıklık için altın sarısı ve gümüş renkli simli modelleri tercih etmeyin.

Aksesuar detayları

Düğün davetiyelerinin bir diğer detayı kullanılan aksesuarlarıdır. Bu konuda da dikkat edilmesi gereken unsurların başında abartıya kaçmamak geliyor. Şık bordo, mürdüm tonlarındaki kurdelelerle güzel bir görünüm yaratabilirsiniz, bunu yaparken bağlama şekline dikkat edin.

Davetiye kâğıdının kalitesi

Davetiyenizi yaptırırken kâğıdın kaliteli olmasına özen gösterin. Kâğıdın kaliteli olması durumunda kenarlarına yapılabilecek işlemeler ve motiflerle sade ve şık düğün davetiyenizi hareketlendirin.

Farklı alternatifler

Son zamanlarda trend haline gelmiş davetiye alternatiflerini de inceleyin. Buzdolabı magnetlerinden kitap ayraçlarına kadar çok geniş ürün yelpazesine sahip bu davetiyelerle düğünden sonra davetlilerde kalıcı bir etki bırakın.

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