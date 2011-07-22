Gelin çantası için önemli tavsiyeler!

Gelin çantasında olması gerekenler neler?

Düğün günü bazı aksilikleri önlemek için kendinize gelin çantası hazırlayabilirsiniz. İşte gelin adaylarına özel gelin çantasında bulunması gerekenler...

Düğün gününde olabilecek her türlü aksiliğe karşı önleminizi alın! Düğün çantasının içerisinde gün boyu ihtiyacınız olabilecek her şeyi çantanızda bulundurmaya özen gösterin. Gelin çantasını düğün mekânına geldiğinizde gelin odasında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Düğün boyunca çantayı yanınızda dolaştırmanıza gerek yok. Eğer düğün alanında gelin odası yoksa çantanızı yakın bir arkadaşınıza veya akrabanıza verebilirsiniz. Çantayı düğün mekanına sürekli yanınızda bulunan kişi getirebilir. Gelin çantasını taşımayı dert etmeyin.

İşte düğün gününde keşke dememek için gelin çantanızda bulunması gerekenlerin listesi;

Gelin çantasında bulunması gereken güzellik ürünleri:

Yüz pudrası

El kremi

Islak mendil

Selpak mendil

O akşam için kullanılan renklerde makyaj malzemeleri

Bebe pudrası (gelinliğinizde oluşabilecek lekeler için birebirdir- sadece lekenin üzerine su sürüp pudrayla kaplamanız yeterli.)

Makyaj temizleme mendilleri (hem yüzünüz hem de gerekirse elbiseniz için)

Deodorant

O gece için seçtiğiniz parfümünüz

Oje ve aseton

Küçük bir havlu (Makyajınızı tazelerken boynunuza koyarsanız; gelinliğinizin leke olmasını önleyebilirsiniz.)

Jöle ve saç spreyi

Tarak veya fırça (damadın ihtiyacı olabilir)

10-15 tane tel toka

DÜĞÜN STRESİNE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR? Düğün öncesi yaşanan gerginlikle... DÜĞÜN ŞARKILARI LİSTESİ Evlenmek üzere olanlara hizmet.....

Gelin çantasında bulunması gereken sağlık ürünleri

Ağrı kesici- ateş düşürücü

Sakinleştirici

Mideniz için anti-asit tabletleri

Alerji ilacı

Grip veya nezle ilacı

Kullanıyorsanız; sizin veya sevgili damadın reçeteli ilacı

Aspirin

Yara bandı

Boğaz pastili

Kolonyalı mendil

Tampon ya da hijyenik ped

Kullanıyorsanız; lens suyu ve bir çift yedek lens

Gelin çantasında bulunması gereken pratik eşyalar

Toplu iğne

Yedek küpe arkaları (küpenizin arkası düşerse kullanmak için)

Damat için yedek düğme ve yedek gömlek

Düz tabanlı ayakkabı veya yedek gelin ayakkabısı

Ütü

O gece giydiğiniz renkte fazladan bir ince çorap

Olası sökükler için küçük dikiş seti ve çengelli iğne

Duvağınızda son anda oluşabilecek yırtılmalar için şeffaf selo-bant

Küçük makas

Törpü

Gelin ve damat fotoğraf çekimi için pozlar