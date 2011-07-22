Gelin çantası için önemli tavsiyeler!

Gelin çantasında olması gerekenler neler?
Düğün günü bazı aksilikleri önlemek için kendinize gelin çantası hazırlayabilirsiniz. İşte gelin adaylarına özel gelin çantasında bulunması gerekenler...
Düğün gününde olabilecek her türlü aksiliğe karşı önleminizi alın! Düğün çantasının içerisinde gün boyu ihtiyacınız olabilecek her şeyi çantanızda bulundurmaya özen gösterin. Gelin çantasını düğün mekânına geldiğinizde gelin odasında rahatlıkla saklayabilirsiniz. Düğün boyunca çantayı yanınızda dolaştırmanıza gerek yok. Eğer düğün alanında gelin odası yoksa çantanızı yakın bir arkadaşınıza veya akrabanıza verebilirsiniz. Çantayı düğün mekanına sürekli yanınızda bulunan kişi getirebilir. Gelin çantasını taşımayı dert etmeyin.
İşte düğün gününde keşke dememek için gelin çantanızda bulunması gerekenlerin listesi;
Gelin çantasında bulunması gereken güzellik ürünleri:
- Yüz pudrası
- El kremi
- Islak mendil
- Selpak mendil
- O akşam için kullanılan renklerde makyaj malzemeleri
- Bebe pudrası (gelinliğinizde oluşabilecek lekeler için birebirdir- sadece lekenin üzerine su sürüp pudrayla kaplamanız yeterli.)
- Makyaj temizleme mendilleri (hem yüzünüz hem de gerekirse elbiseniz için)
- Deodorant
- O gece için seçtiğiniz parfümünüz
- Oje ve aseton
- Küçük bir havlu (Makyajınızı tazelerken boynunuza koyarsanız; gelinliğinizin leke olmasını önleyebilirsiniz.)
- Jöle ve saç spreyi
- Tarak veya fırça (damadın ihtiyacı olabilir)
- 10-15 tane tel toka
DÜĞÜN STRESİNE KARŞI YAPILMASI GEREKENLER NELERDİR?
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DÜĞÜN ŞARKILARI LİSTESİ
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Gelin çantasında bulunması gereken sağlık ürünleri
- Ağrı kesici- ateş düşürücü
- Sakinleştirici
- Mideniz için anti-asit tabletleri
- Alerji ilacı
- Grip veya nezle ilacı
- Kullanıyorsanız; sizin veya sevgili damadın reçeteli ilacı
- Aspirin
- Yara bandı
- Boğaz pastili
- Kolonyalı mendil
- Tampon ya da hijyenik ped
- Kullanıyorsanız; lens suyu ve bir çift yedek lens
Gelin çantasında bulunması gereken pratik eşyalar
- Toplu iğne
- Yedek küpe arkaları (küpenizin arkası düşerse kullanmak için)
- Damat için yedek düğme ve yedek gömlek
- Düz tabanlı ayakkabı veya yedek gelin ayakkabısı
- Ütü
- O gece giydiğiniz renkte fazladan bir ince çorap
- Olası sökükler için küçük dikiş seti ve çengelli iğne
- Duvağınızda son anda oluşabilecek yırtılmalar için şeffaf selo-bant
- Küçük makas
- Törpü
Gelin ve damat fotoğraf çekimi için pozlar
cok güzel pir paylasim,basima geldi dügünümde salonda birden bir pet,e ihtiyac duymustum:))Cevapla