Yöresel lezzet; Türk mutfağının vazgeçilmez yöresel lezzetlerinden kuru patlıcan ve biberlerle yapılan etli kuru dolma kış mevsiminde bizim evde de favorilerimiz arasındadır. Hazırlaması biraz zaman aldığından iki öğünlük pişirip yarısını kapalı kaba alarak buzdolabına kaldırıyorum. Bir gün atladıktan sonra ısıtınca da lezzetinden bir şey kaybetmediğinden iki akşamlık yemeğimiz oluyor. Az kıyma kullanarak pişirdiğim dolmaların altına kemikli et, pirzola gibi elimde ne varsa yerleştirip dolmaları etlerin üzerine sıralıyorum, hepsi birlikte pişerken etlerin lezzeti de dolmalara geçiyor.

Servis: 6 - 8 kişilik

Hazırlama süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 45 + 10 dakika

Malzemeler: 40 - 45 adet patlıcan ve biber kurusu

İç harcı;

200 ml’lik klasik su bardağı ölçüsüyle;

1 bardak osmancık pirinç

1/2 demet maydanoz, yıkanıp incecik doğranmış

2 büyük kuru soğan, yemeklik doğranmış

1 baş sarımsak, ezilmiş

300 gr az yağlı dana kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Sonradan eklenecekler;

400 gr kadar kemikli et veya pirzola

1 yemek kaşığı tereyağı

2 bardak sıcak su

Sosu için malzemeler;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

3 diş sarımsak, minik doğranmış

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 limon suyu

1/4 bardak sıcak su

Yapılışı:

*Kuru patlıcanları geniş ve derin bir tencereye alın, üzerlerini dört parmak aşacak gibi su ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte kaynamaya bırakın. Yumuşayana kadar yaklaşık 20 dakika haşlayın. Suyunu süzdürerek soğuk sudan geçirip süzgece alın.

*Biberleri büyükçe bir kaba alarak üzerlerini aşana kadar kaynar su dökün ve yaklaşık 10 dakika bekletin (biberler çabuk yumuşadığından haşlamadan sadece kaynar suda bekletmek yeterli oluyor). Biberler yumuşayınca suyunu süzdürüp soğuk sudan geçirerek süzgece alın.

*İç harcı için; Pirinçleri yıkayıp geniş bir kaba alın, tüm iç harç malzemelerini pirinçlere ekleyerek yoğurun. İç harcı dolmaların yarısına kadar doldurup ağızlarını yassı olacak gibi kapatın.

*Geniş ve derin bir tencereye etleri sıralayın, üzerlerine sırayla önce patlıcan dolmalarını, sonra biber dolmalarını yassı olacak gibi yerleştirin, dolma taşı veya sıcağa dayanıklı tabak ile üzerlerini kapatın, kenarından sıcak suyu akıtın ve tereyağını ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte 45 dakika kadar pişirin.

*Sosu için; Zeytinyağı ve sarımsakları sos tenceresine alın, orta ateşte sarımsakların kokusu çıkmaya başlayınca nane, salça, ve sıcak suyu ekleyip bir taşım kaynayınca ocağı kapatarak limon suyunu ilave edin.

*Pişen dolmaların üzerinden dolma taşı veya tabağı kaldırıp kenara alın ve sosu dolmaların üzerine gezdirin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 10 dakika daha pişirin.

Kısa notlar:

*Kuru dolmalık, baharat ve salçaları Antep, Hatay ve Adana gibi yörelerden getirtme imkânınız varsa bu tür yemeklerin lezzetleri kat kat artıyor.

*Dolmalarda kullandığım salçalar tuzlu olduğundan sadece iç harca tuz ekledim, tuz miktarını damak tadınıza göre ayarlayın.

*Kuru dolmalıkları haşladıktan sonra fazla gelirse sularından iyice süzdürüp kilitli poşetlerde dondurucuda saklayabilirsiniz. Hatta ben elimdekilerin hepsini bir defada haşlayıp ihtiyacım kadarını kullanıyorum, kalanları dondurucuda saklamak bir dahaki dolma hazırlıklarında işimi kolaylaştırıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla evde kalın...