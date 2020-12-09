Eşimin arkadaşından hoşlanmıyorum

Eşimin arkadaşının eşimi de kötü etkileyebileceğini düşünüyorum...

Eşimin arkadaşından hoşlanmıyorum
İlişki
09 Aralık 2020 Çarşamba

Merhaba, ben 36 yaşında bir kadınım. 5 yıllık mutlu giden bir evliliğim var. Eşimle birbirimize çok düşkünüz ve 3 yaşında bir oğlumuz var. Eşimle iş yerinde tanıştık ve birbirimizi çok severek evlendik. Evlenmeden önce arkadaş çevresiyle tanıştım ve gerçekten onlarla da iyi anlaştım. Hatta çift olarak eğlendiğimiz arkadaşlarımız bile var. Kısacası arkadaş çevresiyle bir problemim yok. Eşim arkadaşlarını dikkatli seçen birisidir, öyle herkesle kolay kolay arkadaş olmaz. Arkadaşlıklarının hepsi 5 seneden aşağı değil. Sadık ve çevresindekileri dikkatli seçen birisi ayrıca.


Son zamanlarda uzun zamandır adını duymadığım bir arkadaşıyla samimi olmaya başladı. İlişkimizin ilk zamanlarında tanıştığım bu arkadaşı evlenip yurt dışına yerleşmişti eşiyle birlikte. Kendisi eşimin çocukluk arkadaşı oluyor. Eskiden birbirlerine çok düşkünlerdi ama zamanla araya mesafe girdi ve eskisi gibi görüşmemeye başladı. Çok cana yakın, hareketli ve esprili biriydi hatırladığım kadarıyla.


Kendisi eşinden dünya turu yapma hayali için ayrılmış ve Türkiye'ye geri dönmüş. Açıkçası eşi için çok üzüldüm çünkü ben böyle bir sebep için boşanmayı kaldıramazdım herhalde. Gerçekten tek sebebinin bu olması ne kadar acı. Sanıyorum ki aralarındaki aşk bitti ve artık bu adam kendi yolunu çizmeye karar verdi. Sırf dünya turu yapabilmek ve bu plana eşini de dahil etmemesi ne kadar acı. Her neyse ilişkileri her ne kadar beni ilgilendirmese de eşimle fazla yakınlık kurmaları beni biraz endişelendiriyor açıkçası. Çünkü dünya turu yapma fikrine eşimi de dahil etmek istiyor. Tamamına olmasa da bazı ülkelere fırsat buldukça gelmesini istiyor.


İşin maddi kısmında değilim, daha çok manevi kısmındayım ben. Hayatı bu tarzda yaşamak benim yaşam tarzıma pek de uygun değil açıkçası. Beni bu geziye dahil edip etmeyecekleri bile belli değil ve etseler bile 3 yaşında bir çocuğumuz var. Eşim tek başına dahi gitse ben burada onsuz ne yapacağım? Kendilerini bu hayallere fazla kaptırmalarından korkuyorum. Ya eşimle bu sebeple aramıza soğukluk girerse? Sürekli gezip dolaşması benim hayatımı çok zorlaştırır ve oğlumuzu kötü etkileyebilir. Arkadaşı öyle olmasa da onun birtakım ailevi sorumlulukları var sonuçta. Farklı fikirlere kapılıp tüm bu sorumluluklarını ihmal etmesini istemiyorum. Tüm bu planlar beni endişelendiriyor...


Rumuz: Endişeli Biri

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