Erken yaşlanma ile mücadele eden 10 bileşen

Gençlik ışıltınızı korumak ve cildinizdeki erken yaşlanma belirtilerini geciktirmeye hazır mısınız? Uzmanlar, retinol ve güneş kremi gibi bazı bileşenlerin bilimsel olarak kanıtlanmış yaşlanma karşıtı faydaları olduğunu söylüyor. Ancak sağlıklı cilt bakım rutininizi oluştururken göz önünde bulundurmanız gerekenler sadece bunlar değildir. İşte cildinizin yıllarca sıkı, canlı ve parlak görünmesine yardımcı olacak en iyi yaşlanma karşıtı bileşenler...

1. Sağlıklı cilt, saç ve tırnaklar için: B vitaminleri

Bu temel vitaminler cilt bakım ürünlerinde çeşitli formlarda ve komplekslerde karşımıza çıkmaktadır. Tüm B vitamini türevlerinin işlevinin aynı: Yiyecekleri enerjiye dönüştürmek. Bu, sağlıklı ve sıkı bir ciltten sorumlu olanlar da dahil olmak üzere hayati vücut süreçlerini besler. B vitamini ve tüm türevleri sağlıklı cilt, saç ve tırnaklar için gereklidir.

B vitaminleri özellikle nemlendiricilerde topikal olarak kullanıldığında etkilidir. Bu vitaminler cilt bakım ürünlerinizdeki doğal yaşlanma karşıtı bileşenler arasında yer aldığında, hasarlı hücreler daha hızlı iyileşecek ve yenilenecektir.

2. Kolajeni korumak için: Koenzim Q10

Koenzim Q10 (Q vitamini), bazı çalışma ve araştırmaların da belirttiği gibi, daha genç görünen bir cilt için gereken temeli oluşturmaya yardımcı olabilecek güçlü bir antioksidandır. Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde dermatoloji yardımcı klinik profesörü olan Jessica Wu, “Koenzim Q10, cildinizi şekillendiren elastik doku ve kolajenin korunmasına yardımcı olur” açıklamasında bulundu.

Oregon Eyalet Üniversitesi Linus Pauling Enstitüsü'ne göre, yaşlandıkça doğal koenzim Q10 seviyelerimiz azalır, bu da cildin gençleşme ve kendini hasardan koruma yeteneğini yavaşlatabilir. Koenzim seviyelerini yükseltmek için, birçok kişi topikal kremler kullanmanın yanı sıra bir besin takviyesi almanın en iyi sonuçları verdiğini düşünmektedir.

Yapılan bir çalışma, 12 hafta boyunca her gün belirli bir CoQ10 takviyesi almanın kırışıklıkların görünümünü iyileştirdiğini ve daha pürüzsüz bir cilde yol açtığını bulmuştur. Diğer araştırmalar, CoQ10'un topikal uygulamasının ciltteki serbest radikalleri (yaşlanmaya neden olan) etkili bir şekilde azalttığı sonucuna varmıştır.

3. Sarkmaları önlemek ve kırışıklıkları doldurmak için: Bakır

Muhtemelen bozuk para hayal ediyorsunuz, ancak bahsettiğimiz bakır cilt hücrelerinde eser miktarda bulunur. Bir araştırmaya göre, bakır proteinleri birbirine bağlar. Kolajen oluşumu için gerekli olan yaşlanma karşıtı bileşen, sarkmayı önlemek ve kırışıklıkları doldurmak için cildi desteklemeye yardımcı olur.

Klinik çalışmalar bakırın kırılmış kolajenin temizlenmesine ve yenilenmesine katkıda bulunduğunu göstermiştir, bu da onu güneşten zarar görmüş cildin ve yara izlerinin görünümünü iyileştirmek isteyenler için mükemmel bir bileşen haline getirmektedir. İncelemeye göre, özellikle bakır yastık kılıfları üzerinde yaklaşık bir veya iki ay uyumak, kaz ayağı çizgilerinin derinliğini azaltmaya yardımcı oldu. Bakır tahriş edici değildir, bu nedenle hassas cilde sahip olup retinoidleri tolere edemeyenler için iyi bir alternatiftir.

4. Cildinizi canlandırmak için: Yeşil çay

Rahatlamak için bir fincan sıcak yeşil çay yudumlayabilirsiniz, ancak çayın demlendiği bitki cildinizi şarj eden besinlerle doludur. Yayınlanan bir derlemede, bunlar özellikle polifenoller olarak adlandırılan fitokimyasallardır. Yeşil çayın uyarıcı nitelikleri de yaşlanan cilt üzerinde enerji verici bir etkiye sahip olabilir. Yeşil çayın koyu halkalar üzerinde harika bir etkisi vardır - bu özellikle göz kreminde kafeinle birleştirildiğinde çarpıcıdır. Bu polifenoller antioksidanlardır ve bir araştırma incelemesine göre cilt hücrelerini parçalayan oksidasyonun verdiği hasarı önler ve onarır. Yeşil çay içeren kremler veya serumlar kullanmanın yanı sıra, ek sağlık yararları için içmeyi unutmayın.

5. Kolajen üretimini uyaran için: Peptitler

Klinik araştırmaların umut verici sonuçları nedeniyle, peptitler giderek daha popüler yaşlanma karşıtı cilt bakım bileşenleri haline gelmektedir. Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü, peptitlerin proteinlerin yapı taşları olan kısa amino asit zincirleri olduğunu belirtiyor. Çoğu topikal peptit kremi, kırışıklıkların görünümünü iyileştirmek için kolajeni uyarmak üzere tasarlanmıştır. Ancak tüm peptit kremleri eşit yaratılmamıştır, bu nedenle klinik testlerden geçmiş ürünleri kullanmalısınız.

6. Hücre evrini hızlandırmak için: Retinoidler ve Retinoller

Tüm retinoller ya da retinoidler A vitamini türevleridir. Retinoidler ve retinoller daha pürüzsüz ve genç görünen bir cilt için hücre döngüsünü ve kolajen üretimini hızlandırır ve uyarır. Araştırmalara göre, retinoidler kırışıklıkları ve ince çizgileri dolgunlaştırmanın yanı sıra, renk değişikliğine karşı koyar, küçük izleri ve çilleri hafifletir ve cilt dokusunu iyileştirir.

Uzmanlar, başka hiçbir topikal bileşenin tıp camiası tarafından retinoidler kadar yaşlanma karşıtı olarak test edilmediğini ve bilimsel olarak kanıtlanmadığını söylüyor. Ancak bir gecede sonuç beklemeyin. Retinol'ün kırışıklıklarla savaşan etkisini göstermesi birkaç hafta hatta aylar alır, bu nedenle uzun süreler boyunca kullanılmalıdır. Ayrıca, Amerikan Dermatoloji Akademisi'ne göre, retinoidler ve retinoller cilt kuruluğuna neden olabilir ve sizi güneşe karşı daha hassas hale getirebilir. Bunları cildinize ölçülü bir şekilde uygulayın. Retinoid veya retinol içeren herhangi bir ürünü günlük güneş kremi ile birlikte kullanın.

7. Hasarı tersine çevirmek ve cildi gençleştirmek için: E vitamini

E vitamini, ince çizgi ve kırışıklıklara yol açabilecek cilt hasarına karşı koruma söz konusu olduğunda bir güç merkezidir. Neden mi? Linus Pauling Enstitüsü, vitaminin güneşe maruz kalma gibi çevresel faktörler tarafından tetiklenen hücreye zarar veren serbest radikalleri etkisiz hale getirdiğini belirtiyor. E vitamini gençleştirici cilt kremlerinde aranacak harika bir antioksidandır ve cilt bariyerini güçlendirerek yara iyileşmesine de yardımcı olabilir. Bu nedenle saf E vitamini yağı, çatlak tırnak etleri ve kesik, yanık ve ameliyat izleri için popüler bir merhem olmaya devam ediyor. Bir araştırma incelemesine göre, iki antioksidan vitamin kolajeni korumak ve oluşturmak için birlikte çalıştığından, hem C hem de E vitaminlerini topikal olarak birlikte uygulamak en büyük faydaları sağlar.

8. Cilt kanserini önlemek için: SPF

Uzmanlar, en az 30 SPF'ye sahip geniş spektrumlu güneş kreminin cilt kanserini önlemeye yardımcı olmasının yanı sıra, tek başına kullanıldığında bile yüzün kozmetik görünümünü iyileştirdiğinin gösterildiğini söylüyor. Bir çalışmada, bir yıl boyunca yüze uygulanan tek başına güneş kremi, cilt tonu, dokusu ve kırışıklıkları gibi kozmetik ölçümlerde iyileşme sağlamıştır.

9. Hasarı nötralize etmek ve koyu lekeleri açmak için: C Vitamini

C vitamini serbest radikallerden kaynaklanan hasarı nötralize eden ve güneş kreminizin etkisini tamamlamaya yardımcı olan bir antioksidandır. Sabahları güneş koruyucunuzun altına C vitamini sürün. C vitamini anormal pigment üretimine müdahale ederek koyu lekelerin açılmasına yardımcı olur. Dahası, bir incelemeye göre, C vitaminli ürünler kolajen liflerini koruyor ve cildinizin destekleyici yapılarının zarar görmesini engelliyor. Bir C vitamini satın alırken hatırlanması gereken en önemli şey, doğru formüle edilmediği takdirde gücünü hızla kaybedecek olan hassas bir bileşen olduğudur. C vitamini yüksek sıcaklıklara maruz kalırsa oksitlenerek etkisiz hale gelebilir. Eğer kehribar rengine dönüşmüş bir C serumu satın aldıysanız, olan şey tam olarak budur. Ürünleri üzerinde klinik testler yapan bir şirketten C vitamini ürünü satın aldığınızdan ve ürününüzü sıcaklık kontrollü bir alanda sakladığınızdan emin olun.

Ulusal Sağlık Enstitüleri, bir C vitamini serumu uygulamanın yanı sıra, C vitamini açısından zengin gıdalar (çilek ve dolmalık biber gibi) tüketmenin de vücudunuzun yeni kolajen oluşturmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

10. Ölü hücreleri soymak ve kırışıklıklarla mücadele etmek için: Hidroksi Asitler

Glikolik asit gibi hidroksi asitler cilt yüzeyindeki ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur. Ayrıca kolajeni uyardıkları ve çizgi ve kırışıklıkların görünümünü iyileştirdikleri de gösterilmiştir. Hidroksi asitler farklı güçlerde olup peelinglerde, serumlarda ve kremlerde bulunabilir. Bu nedenle hangisinin sizin için uygun olduğunu öğrenmek için bir dermatoloğa danışmalısınız.

Kaynak: Jessica Migala. "10 Ingredients That Can Help Fight Signs of Premature Skin Aging". Şuradan alındı: https://www.everydayhealth.com/beauty-pictures/the-7-best-anti-aging-ingredients.aspx. (09.02.2024).