Erken uyumanın faydaları nelerdir?

Erken uyumanın vücudunuza ve zihninize birçok olumlu etkisi bulunmaktadır. Birçok başarılı ismin erken yatmasının sebebi de kesinlikle budur. Peki neden erken yatmalısınız? Gelin bu konuya yakından bir göz atalım.

Uykunuzu almış olursunuz

Uykumuz derin ve hafif olmak üzere 90 dakikalık evrelere bölünür. Bunlar non-REM ve REM uykusudur. Uykumuzun en derin ve en dinlendirici olan kısmı saat 22:00 ile 02:00 arasında gerçekleşir. Bu da erken uyumaya başlarsanız daha çok dinleneceğiniz anlamına gelir.

Aynı zamanda yapılan bir araştırmaya göre, erken ve daha fazla uyumak gece uykularımızın kaçmasına neden olan olumsuz ve endişe verici düşüncelerden de uzak durmamızı sağlıyor. İşte akşam erken yatmak için bir sebep daha!

Vücudunuz şekle girer

Derin uyku evresinde olduğumuzda vücudunuz kendini ve hormonlarımızı onarmaya başlar. Yaptığı bu önemli faaliyetle ertesi gün vücudumuzun en iyi şeklinde olmasını sağlar, bu da özellikle sporla yakından ilgilenenler için çok önemlidir.

Stres seviyeniz azalır

Uykunuzu alamamak daha fazla strese girmenize neden olur çünkü vücudunuzda stres hormonu kortizol fazlasıyla salgılanmaktadır. Kortizolün çok fazla salgılanması endişeli hissetmemize neden olur ve sağlımızı da kötü etkiler. Erken uyumaya başladığınızda derin uyku evresinde olduğunuz süre uzar ve bu da kortizol seviyenizin kontrol edilmesine yardımcıdır. Gece boyunca güzel bir uyku çekmeniz sayesinde stres seviyeniz azaldığında gün boyunca kendinizi tamamen yenilenmiş hissedersiniz.

Hastalanma olasılığınız en aza düşer

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki gece kuşu olan insanlara kıyasla erken uyuyanlar daha sağlıklı. Yeteri kadar uyuyamayan insanların Tip2 Diyabet, kalp hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğu biliniyor.

Araştırmacılar aynı zamanda 22:00-02:00 arasındaki derin uyku evresinin bağışıklık hücreleri için de gerçekten önemli olduğunu belirtiyor. Yeteri kadar uyumayan insanların bağışıklık sistemi zayıf olduğu için hastalanma riskleri de haliyle daha fazla oluyor.

Duygularınızı daha iyi kontrol edersiniz

Araştırmalara göre yeteri kadar uyuyan insanlar daha mutlu oluyor. Uykumuzu alamadığımızda ise daha tutarsız oluyor, duygu kontrolü konusunda zorlanıyoruz.

Bildiğimiz gibi erken uyumak erken kalmak anlamına da geliyor. Böylelikle daha fazla güneş ışığına maruz kalıyoruz ve mutluluğun anahtarı serotoninimiz de artmış oluyor.

Diğer insanları daha iyi anlarsınız

İyi uyumamak başkalarının duygularını anlamakta zorlanmanıza da neden olabilir. Bir araştırmaya göre çok bariz olmayan duygu ifadelerini anlamakta zorlanabilirsiniz. Bu da bir kişinin samimi olup olmadığınızı anlamanızı engelleyebilir.

Peki siz genellikle saat kaçta uyuyorsunuz? Kendinizi dinç hissetmek için kaç saat uykuya ihtiyaç duyuyorsunuz? Bizimle paylaşın!

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Kaynak: What happens to your body when you go to sleep at 10 PM. Şuradan alındı: https://brightside.me/wonder-curiosities/what-happens-to-your-body-when-you-go-to-sleep-at-10-pm-800078/