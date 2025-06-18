Perimenopoz günlüğü

Yaşım 45 olur olmaz düğmeye basılmış gibi perimenopoz belirtileri çekmeye başlamam şart mıydı?

Perimenopoz günlüğü
Hayatın Sesi
Giriş: 18 Haziran 2025 10:52 Güncelleme: 18 Haziran 2025 11:16
ABONE OL
Aslıhan

Kadın olmakla duygusal bir kavgam vardı. Anne olduktan sonra... Annelikle birlikte hayatıma eklenen birçok iş vardı ve bunlarla uğraşmaktan usanmıştım. Bunların cinsiyet rolü olduğunu öğrenince biraz rahatlamıştım. Yani sorun anne olmak değil, bir çocuğu büyütürken yapılması gereken işlerin sadece kadının üzerine yıkılmasıydı. Halbuki babalar emzirmekten başka her şeyi yapabilirdi ve bir çocuğu büyütmek için bir köy gerekirdi. Ben iki konuda da şanssızdım. Peki, bu bilgi bir şeyi değiştirdi mi? Hayır. Çocuklarım değil ama annelik beni yordu. Anne olmakla kadın olmayı birbirinden ayırmayı öğrendiğimde ise kadın olmayı keşfetmeye başladım. Bu yolculuk iyi gidecek gibiydi. 30'lu yaşların ortalarını yaşıyordum.


Tam doğum sonrası fiziksel-duygusal toparlanma, eş-aile ilişkilerinin ve kariyerin yeniden yapılanması derken, "Ben kimim, neyim, ne istiyorum?" soruları ile haşır neşirken 40'a dayandım. 40 olmanın şoku bir zaman alsa da bu yaşın içine tatlı tatlı, keyifle yerleştim. Kendimi artık "anne" değil ama daha "kadın kadın" hissediyordum. Hayatın zorlukları artmıştı hatta gerçek yetişkin hayatıyla tam olarak baş başaydım. Yine de üzerime bir özgüven, bir rahatlık gelmiş ve 40'larının başında bir kadın olmanın avantajlı yanlarını yaşamaya başlamıştım. Ta ki perimenopoz denilen şeyin içinde olduğumu fark edene kadar.


Halbuki ne güzel eğlenecektik. Henüz ne olduğumuzu anlamamıştık. Hayat 40'ında başlardı.


Ortalama 12 yaşından beri her ay bir döngüye teslim halde yaşamak, bir yandan da döngü ile dış dünyanın çekişmesi arasında kalmak her babayiğidin harcı değil. Zaten bu yüzden bu iş babayiğitlerin değil, dünyanın yarı nüfusunun biraz daha fazlasını oluşturan kadınların üzerinde. Lakin ben ufukta döngümün bitişini görmeye başlayınca "oh be, sonunda bitiyor!" demekten çok uzağım. Daha yeni başlamıştık! Ne yani, doğurganlıkla işim bitince bir kenara fırlatılıp atılacak mıyım, sıcak basmaları ve ruh hali değişiklikleriyle? Kalınlaşan belim, bölünen uykularım, azalıp azalmadığı bile belli olmayan adetlerimle... Doğa bana böyle mi teşekkür edecekti?


Premenopozla kavgalıyım!


Kendimi, insan soyunun devamı için doğurganlık görevi verilmiş bir "tanrıça" gibi değil ama ona hiç sorulmadan çocuk yaştan beri adet döngüsünün iniş çıkışlarıyla gelmiş, doğurmuş, emzirmiş, bedeni şekilden şekile girmiş, yanıp yanıp küllerinden doğmuş bir insancık, daha doğrusu kullanılıp kenara fırlatılmış bir mendil gibi hissediyorum.


Menopozun bilgeliğe dair zihinsel ve duygusal kazanımları şimdilik hiç ilgimi çekmiyor, üzgünüm. Ben 40'tan itibaren, daha doğrusu bu hayatı yaşadıkça zaten her geçen yıl kendimi daha bilge hissediyorum. Zaten herkesin bilgeliği, kendine! Bunun menopozun pazarlanması için bir meta haline getirilmesine henüz ihtiyacım yok ve bence bunlar tek kelimeyle, avuntu. Benim menopoza da ihtiyacım yok. Döngümü geri istiyorum!


Premenopoz, seninle işimiz var. Tekrar görüşeceğiz.








YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.