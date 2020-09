Östrojen düşüklüğü nedir? Östrojen düşüklüğü neden olur?

Östrojen, kadın bedeninde birçok işleve sahip olduğundan dolayı kadınlık hormonu olarak bilinen hormonlardan biridir. Erkek bedeninde de belirli bir miktarda salgılansa da, kadınlardaki etkileri çok daha fazladır. Ergenlik çağındaki kızların beden gelişimlerini, adet döngülerinin ve doğurganlığın devamını, ergenlikte ve gebelikte memelerde görülen değişimleri doğrudan etkilediği gibi, kemik sağlığı ve kolesterol dengesi üzerinde, kilo alımında ve insülin hassasiyetinde de etkilidir.

Düşük östrojen hormonu belirtileri

Ergenliğe erişmemiş kız çocukları ve menopoz dönemine yaklaşan kadınlarda östrojen hormonunun düşük görülmesi oldukça yaygındır ancak hayatın her döneminde kadınlarda düşük östrojen seviyeleri görülebilmektedir. Östrojen hormonunun olması gerektiğinden daha az salgılanıyor olduğunun belirtileri:

Vajinal kayganlığın azalması ve buna bağlı olarak cinsel ilişki sırasında acı

İdrar kanalının incelmesiyle idrar yolu enfeksiyonu riskinde artış

Düzensiz adet döngüleri ya da adet görememe

Ruh halinde ani değişimler

Sıcak basmaları

Memelerde hassasiyet

Baş ağrıları ve migren

Depresyon

Konsantrasyon zorlukları

Yorgunluk

Kemik yoğunluğunun azalmasına bağlı olarak kemik zayıflığı

Doğurganlık sorunları

Düşük östrojen neden olur?

Östrojen hormonu öncelikle yumurtalıklarda üretilir, dolayısıyla yumurtalıkları etkileyen faktörler hormon seviyelerini de etkileyecektir. Genç kadınlarda östrojen düşüklüğü genellikle şu nedenlerle görülür:

Aşırı egzersiz

Anoreksiya ve benzeri yeme bozuklukları

Hipofiz bezinin işlevlerini yerine getirememesi

Genetik bozukluklara, toksinlere veya otoimmün rahatsızlıklara bağlı olarak gelişebilen erken yumurtalık yetmezliği

Kronik böbrek rahatsızlıkları

Turner sendromu

40 yaş ve üzeri kadınlarda östrojen düşüklüğünün nedeni ise genellikle menopoz sürecine yaklaşılıyor olmasıdır. Perimenopoz olarak adlandırılan menopoz öncesi dönemde yumurtalıklar hala östrojen üretmeye devam eder ancak zamanla yavaşlar. Daha fazla östrojen üretmemeye başladığımızda ise menopoza girmiş oluruz.

Düşük östrojen nasıl teşhis edilir?

Östrojen seviyelerinin düşük olduğunun zamanında tespit edilmesi, birçok sağlık sorununu önlemede etkili olabilir. Eğer yukarıdaki östrojen düşüklüğü belirtilerinden birini veya birkaçını yaşıyorsanız, doktorunuza danışıp gerekli testleri yaptırmanız önerilir. Erken teşhis, uzun vadeli hastalıklara karşı koruyucu olacaktır.

Özellikle sıcak basmaları, gece terlemeleri, uykusuzluk ve amenore (adet görememe) gibi belirtileriniz bulunuyorsa, doktorunuz öncelikle sağlık geçmişinizi ve semptomlarınızı dinleyecek, ardından fiziksel muayene yapacaktır. Hormon seviyelerinin ölçülmesi içinse basit bir kan testi yapılabilir. Bazı vakalarda hekimler, endokrin sistemini etkileyen genel bir durum olup olmadığını anlamak için beyin taraması içeren muayeneler de önerebilir.

Östrojen düşüklüğü nasıl tedavi edilir?

Östrojen hormonunun düşük olmasına bağlı olarak sağlık sorunları yaşayan kadınlara genellikle hormonal tedavi yöntemleri önerilmektedir. 25-50 yaş arası kadınlara genellikle oral, topikal, vajinal veya enjeksiyon yoluyla uygulanabilen östrojen takviyeleri reçete edilir. Aynı şekilde hormon replasman terapisi (HRT) de vücudunuzdaki hormon seviyelerini dengelemek için önerilebilir. Sizin durumunuza en uygun tedavinin hangisi olduğuna hekiminizle beraber karar vermeniz en sağlıklı seçim olacaktır.

Referanslar: Daniela Ginta, ''What Are the Symptoms of Low Estrogen in Women and How Are They Treated?'' (28 Eylül 2018) Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/womens-health/low-estrogen-symptoms