Duyarlı insanların varlığı umuttur...

Duyarlı insanların varlığı umuttur...
Hayatın Sesi
07 Aralık 2020 Pazartesi
Hülya Çakıcı

Umudu olan insan nerede olursa olsun karanlığı aydınlatır. İnsan neye değer verirse ona kulak kesilir, o yüzden neye önem vereceğine dikkat etmeli, seçici olmalı, bizden istenen sadece insan olarak kalabilmek. Hayattaki kazanımlar kendi başlarına değil güvene dayalıdır ve her yanılgı bir derstir hayat akışımızı değiştirir. Değiştiremeyeceğin şeyleri sorun etmeyince yaşamı da akışına bırakıyorsun, yanlışı yaşamayınca doğruyu bulamıyor insan.


Çok şey bilmeye gerek yok. Sevginin, emeğin ne demek olduğunu bilen insanların kıymetini bilin yeter. Dostluk güzeldir karşılaşınca, aşk güzeldir çıkar olmayınca, tuttuğun şeyleri bırakma onlar senin tarafından çekilmeyi beklerler. İnsanın idealleri olmalı sonsuzluk gibi, özlemi olmalı özlemle açan çiçekler gibi, hayat güzel doğru olanı yaşayıp yaşattığın zaman.


Mutluluk hayattan ne istediğini bilmek ve o isteği gerçekleştirebilmek için gerekli çabayı göstermektir. Her şeye rağmen gerçekleşmiyorsa yolunu yeniden seçebilmektir. Mutluluk dış gerçekliğe ve kaynaklara göre değil, iç gerçekliğe ve kaynaklara göre üretilir. Özgür ve mutlu insanlar beyinlerinin içinde rahatça dolaşan, dışarıya bağlı kalmayanlardır. "Daha iyi bir hayatım olsa ne yapardım?" demek yerine, "sahip olduğum hayatla daha iyi neler yapabilirim?" demektir. İnsan hapsedilebilir ama beyin hapsedilemez. Dört duvar kimine mezar, kimine cennettir bilinmez.


Her zaman mutlu olabileceğimiz bir yer değil hayatımız. Mutlu anlar vardır ama mutluluk daimi bir duygu değildir ve genellikle mutsuz, huzursuz zamanlarımız daha fazladır. Mutluluğun günümüzde bilime değil daha çok paraya ihtiyacı var. Birilerinin kalbini kırmak, birilerini üzmek, başkaları için kendi mutluluğumuzdan vazgeçmek için hayat çok kısa. Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak gerekir, yoksa keşkelerle zamanımız tükenip gider ne olduğunu anlamayız bile. Dünyayı kin, haset, nefretle geçirmeyelim. Gör geçmişi ama geleceğe bak.


Değişim insana özgü tecrübelerle yoğrulup değişiyor, güçlü ve güçsüz diyerek ayırmak yerine bütün duyguların bize ait olduğunu kabul edebilirsek iyi olanları da besleyebiliriz. Hiçbir aidiyete ihtiyaç duymadan ayakta kalınabilirse eğer, insan olmakta yeter herkese.


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