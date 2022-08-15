Domatesli pirinç pilavı

En sade haliyle domatesin lezzetini damakta hissettiren leziz pirinç pilavı, Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Domatesli pirinç pilavı
Yaşam
15 Ağustos 2022 09:36 Güncelleme: 15 Ağustos 2022 09:41
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Tek başına yanında bol yeşil salatayla veya ızgara et ve tavuk yanına çok yakışan pilavı domates mevsimindeyken deneyin derim...


Kısa bir not;

Pilavın tane tane olması için domatesi koyu sos kıvamına gelene kadar önceden pişiriyoruz.


Servis: 3 - 4 kişilik


Hazırlama & pişirme süresi: 45 dakika


Malzemeler:

250 gramlık bardak ölçüsüyle;

1 bardak pilavlık baldo pirinç + 1 çay kaşığı tuz

4 - 5 orta boy domates

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 bardak sıcak su

1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber

1 çay kaşığı tuz

3 - 4 dal fesleğen


Yapılışı:

  • Pirinci derin bir kaba alarak tuz ve üzerini dört parmak aşacak gibi sıcak su ekleyin.

  • Domateslerin kabuklarını soymadan püre haline gelene kadar blenderden geçirin ve pilav tenceresine aktarın, üzerine yağları ilave ederek koyu sos kıvamına gelene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin.

  • Pirinci bol suda yıkayarak iyice süzdürün ve pişen domates sosuna ekleyin. Üzerine tuz, karabiber ve sıcak suyu ilave edin, tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirip ocağı kapatın. 10 - 15 dakika demlendirip fesleğen ekleyerek sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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