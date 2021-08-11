Domatesli ıspanaklı arpa şehriye pilavı

Domatesli ıspanaklı ve taze otlu arpa şehriye pilavını tek başına öğün olarak tüketebilirsiniz...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

4 yemek kaşığı zeytinyağı

5 diş sarımsak, ince doğranmış

1 er çay kaşığı, pul biber, karabiber, tuz

1/2 çay kaşığı zerdeçal

250 gr şeker domates

2 bardak arpa şehriye

Yarım limon kabuğu, rendelenmiş

Yarım limon suyu

4 bardak sıcak su

150 gr bebek ıspanak, yıkanıp kabaca doğranmış

1 yemek kaşığı kuru fesleğen

2 dal taze soğan, ince doğranmış

7 - 8 dal maydanoz, ince doğranmış

2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

Yapılışı:

*Zeytinyağı ve sarımsakları pilav tenceresine alın, orta ateşte sarımsakları kısa süre soteleyin. Baharatlar, tuz ve domatesleri ilave edip 2 - 3 dakika soteleyin. Arpa şehriyeleri de ekleyip karıştırın. Limon suyu, rendelenmiş limon kabuğu, sıcak su ve ıspanakları ilave ederek tencerenin kapağı olarak kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Ocağı kapatıp fesleğen, taze soğan, maydanoz ve rendelenmiş parmesanı ekleyip karıştırın. 10 dakika kadar demlendirdikten sonra dilerseniz üzerine ekstra rendelenmiş parmesan serpiştirerek sıcak olarak servis edin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...