Doğumdan sonra nasıl forma gireceksiniz?

"Doğumdan sonra eski kiloya ne zaman dönülür? Doğum sonrası kilo verme teknikleri nelerdir? Doğum sonrası kilo verirken nelere dikkat etmek gerekir?" Doğum sonrası forma girmek için bilmeniz gerekenler...

Bebişiniz nur topu gibi kollarınızda, mışıl mışıl uyuyor… Sizin de göbeğinizdeki ‘nur topu’ hala duruyor! Ama bunun geçici olduğunun bilincindesiniz ve sağlıklı olarak eski formunuza kavuşmak istiyorsunuz. İşte biz de tam bu sırada devreye giriyoruz. Emzirme dönemini de içine alan, doğumdan sonra forma girmenizle ilgili size formüller sunuyoruz. Yazımızı okuyunca sağlıklı biçimde kilo vermenin kısa süreli değil, uzun soluklu bir yol olduğunu anlayacaksınız.

1- İlk 6 ay zayıflama diyeti uygulamayın

Öncelikle emzirmenin yoğun olduğu ilk 6 ayda kilo vermek için hiçbir zayıflama diyeti uygulamayın. Ama tabii aşırı yağlı, unlu ve şekerli gıdaları çok fazla tüketmemeye çalışın. Ayrıca sütüm olacak diye kilolarca tatlı yemenize gerek yok. Çünkü şeker ve şekerli besinler sütünüzü artırmaz.

2- Ayda 1-2 kilodan fazla vermeyin

Hamilelikle birlikte aldığınız fazla kilolardan kurtulmak için ayda 1-2 kilodan fazla vermemelisiniz. Yoksa kısa vadede çok hızlı verdiğiniz kilolarınıza geri döneriniz.

3- Dengeli beslenin

Araştırmalar, doğru beslenmedikçe formunuzu korumak ve sağlığınız için yaptıklarınızdan tam bir yarar elde edemeyeceğinizi ortaya koyuyor. Çünkü sağlıklı ve iyi bir yaşam sürdürmek için vücudunuzun; metabolik, büyüme, onarım, toksin giderme ve yenilenme fonksiyonlarını en iyi şekilde yerine getirebilmesi gerekli. Bu görevleri yerine getirmek için; zengin ve dengeli besinler alımına özen gösterin.

4-Sağlıklı beslenmenin inceliklerini öğrenin

Sağlıklı beslenme, yeterli ve dengeli beslenmedir. Vücudumuzu oluşturan hücrelerin düzenli ve dengeli çalışması için besin öğelerinden (yağlar, karbonhidratlar, proteinler, vitaminler ve mineraller) yeterli miktarda almalıyız. Vücudumuzun tüm besin maddelerine ihtiyacı var. Tek taraflı beslenmek, örneğin sadece protein veya karbonhidratla beslenmek yanlıştır.

5- Enerji ihtiyacınızı karşılayın

Vücudumuzun enerjiye ihtiyacı var. Günde 2000 kalori alması gereken bir kişi, 1400 kalori alıyorsa, vücut az enerji almaya alışıyor. Sadece birkaç gün 2000 kalori bile alsa zamanla kilo artışı oluyor. O zaman da ‘Su içsem yarıyor’ diyorlar. Aslında nedeni, az kaloriyle yaşamaya alışmak ve daha sonra fazla kalorili beslenmeye başlamak.

6- Almanız gereken kalori miktarınızı bilin

Az kalori almak metabolizma hızının da düşmesine neden olur. Enerji dengesizliği oluşur. Her pazartesi diyete başlayanların, kilo dengesi en çok bozulan kişiler arasında yer aldığını biliyor musunuz? Kiloyu korumanın bir matematik hesabı olduğuna değinen uzmanlar, kısır döngünün aynı kaloride kalmayı başarmakla ve egzersizle kırılacağını belirtiyor.

7– Düzenli beslenin

Düzensiz kötü beslenme yenileme sistemini aksatır. Cildiniz canlılığını, tazeliğini kaybeder ve en önemlisi hastalıklara yatkınlığınız artar. Yorgunluk, çabuk yorulma, baş ağrısı olabilir. Düşünce ve hafıza sistemi bulanıklaşır. Bu nedenlerden dolayı, düzenli ve sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Ayrıca dengeli beslenmenin yaşam kalitemizi artırdığını unutmayın.

8- Yeme alışkanlıklarınızın farkında olun

Kilo vermek isteyenlere sevmedikleri yiyeceklerden oluşan bir beslenme programının sunulmaması gerekir. Yeme alışkanlığınızı, tatlı aşermelerinizi not edin. Çünkü yeme alışkanlığınızdan birden tamamen vazgeçmek zor olacaktır. Kısa zamanda diyetten sıkılıp eski düzeninize dönmek istersiniz.

9- Sebzeleri göz ardı etmeyin

Besin piramidinin alt grubunda yer alan ve sıklıkla tüketilmesi gereken gıdalar olan karbonhidratlardan kompleks olanları mutlaka menünüzde bulundurun. Sebzelerin de karbonhidrat içerdiğini biliyor muydunuz? Beslenmenizde sebzelere yer vermeyi unutmayın.

10- Mineralli gıdalardan faydalanın

Mineraller, sağlıklı yaşam için çok gerekli. Mineraller (kalsiyum, bakır, iyot, demir, çinko) sebze ve meyvelerde bulunur. Hücre korunması ve sağlıklı diş, kemik, cilt yapısı için önemli. Mineraller kalp ritmi, kan basıncı, vücuttaki sıvı dengesi gibi daha birçok düzenleyici fonksiyonlarda rol oynar. Düzenli beslendiğinizde zaten mineralleri gıdalardan yeteri kadar almış olacaksınız.