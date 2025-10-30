Günlük burç yorumları: 31 Ekim 2025 Cuma

31 EKİM 2025 CUMA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Terazi, Ay'ın neşe alanındaki yolculuğu duyularını canlandırıyor. Ancak Merkür-Plüton geçişi, daha derin bir anlayış kazanman için güçlü bir etki yaratıyor. Öğrenme, zihinsel ilgi alanları, iletişim, komşular, bağlantılar, ulaşım veya kardeşlerle ilgili konular bugün gelişme gösterebilir ya da yeni bilgiler ve farkındalıklar kazanabilirsin. Sezgilerin öylesine keskin ki, karmaşık bir problemin özüne inmen muhtemel. Çığır açan konuşmalar veya derin düşünceler ön plana çıkabilir. Aktif bir şekilde sorun çözebilir, kalıpları fark edebilir ve kendini anlamlı, zihinsel olarak tatmin edici uğraşlara kaptırabilirsin. Bugün öğreneceğin bir şey, ilerleyen zamanlarda sana defalarca fayda sağlayabilir. Ayrıca, mesajını iletmek ve anlayışla karşılanacak bir dinleyici kitlesi kazanmak istiyorsan, bunun için de mükemmel bir konumdasın.
