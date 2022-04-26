Büyük çocuklar neler olup bittiğini anlayabilir, ancak bir bebek neden ağzında bir ağrı olduğunu anlayamaz. Aslında bütün bebeklerde hemen hemen aynı şekilde oluyor. Bebeğin sinirli ve huysuz olduğu birkaç günden (bazen haftalarca) sonra, bebeğin ağzında kırmızı bir şişkinlik fark ediyorsunuz. Tabii ki diş çıkarma! İşte bütün bu telaş ve sızlanmalar çok mantıklı.

Diş çıkaran bebekleri ne rahatlatır?

Diş çıkarma zor bir iş ve ne yazık ki bütün ebeveynlerin yaşadığı doğal bir süreç. Peki küçük çocuğunuza bu dönüm noktasında yardımcı olmak için ne yapabilirsiniz?

1. Soğuk

Diş etlerini uyuşturmak için soğuk bir şey uygulamak, diş çıkarma ağrısı için çok etkili ve yatıştırıcıdır. Muhtemelen evinizde bulunan şeylerle bunu yapmanın birkaç kolay vardır.

Temiz, ıslak bir bezi kısmen dondurun. Bölgeyi uyuşturmak ve şişmeyi azaltmak için bebeğinizin soğuk bezi çiğnemesine izin verin.

Bazı çocuklar diş çıkarırken iştahsızlık yaşar. Ev yapımı elma püresi, soğutulmuş meyve parçaları (katı yiyecekler yiyen daha büyük bebekler için) ve ev yapımı yoğurt gibi yumuşak, soğutulmuş yiyecekler sunmak yardımcı olabilir. Hatta anne sütünü buz küplerine koyabilirsiniz.

Bebeğinize, sıkıca bağlanmış küçük bir müslin bezine yerleştirilmiş bir buz küpü verin.

2. Basınç uygulayın

Bir bebeğin diş çıkarmaya başladığını söylemek genellikle kolaydır çünkü bir köpek yavrusuna çok benzer şekilde her şeyi çiğnemeye başlarlar. Karşı basınç, ağrıyı hafifletmeye yardımcı olur gibi görünür. Parmakları, oyuncakları ve eline her geçen eşyayı çiğnemeye başlarlar.

Renkli, yumuşak bebek diş çıkarma oyuncakları için seçenek sıkıntısı yok, ancak kesinlikle bebeğimin asla çiğnemesini istemeyeceğim bazı seçenekler var. Bununla birlikte, rahat olduğum ve hala eğlenceli ve sevimli olan bazılarını buldum.

En uygun diş çıkarma aleti kendi temiz elinizdir. Kemirmeye dayanabiliyorsanız, bebeğinize temiz parmak boğumunuzu verin, o mutlu bir şekilde çiğneyecektir.

Kendin yap! Bir akçaağaç ağacından bir halka aldın ve birkaç şerit organik örgü pamuk kesin. 3 veya 4 şerit kesin ve her bir ucu düğümleyin. Halkanın içinden geçirin, şeridi ikiye katlayın ve küçük kuyruklar bırakacak şekilde 2 veya 3 el düğümünü bağlayın. İşte diş kaşıyıcı halkanız hazır.

Bebekler yumuşak silikon diş çıkarma oyuncaklarına bayılıyor. Hem tutması kolaydır hem de diş etlerine ulaşmasına izin verecek şekilde şekillendirilmiştir. Aynı zamanda doğal kauçuktan ve gıda boyasından yapılmış diş kaşıyıcıları tercih edebilirsiniz.

3. Diş çıkarma takıları

Silikon diş çıkarma kolyeleri işinizi görebilir. Böylece kolyeler hem düşmez hem de bebeğinizin diş etlerini kaşımasına kolaylık sağlar.

4. Papatya

Papatya doğal sakinleştiricidir ve sinirleri gevşetmeye ve ağrıyı yatıştırmaya yardımcı olur. Diş çıkarma ağrısını yatıştırmak için papatya kullanmanın birkaç yolu vardır.

Papatya çayı yapın ve buz kalıplarında dondurun. Müslin bezine donmuş bir çay küpü koyun ve sıkıca bağlayın. Bebeğiniz bezi kemirebilir ve küp eridikçe papatyadan faydalanabilir.

Doğal tentür kullanabilirsizin. Diş çıkarma ağrısını yatıştırmak için parmağınıza bir veya iki damla damlatıp bebeğinizin diş etlerine sürtebilirsiniz.

Doğal yağlardan faydalanabilirsiniz. Esansiyel yağları özellikle çocuklarda kullanırken çok davranmak gerekir. Ancak doğru ve uygun seyreltmede kullanıldığında esansiyel yağlar çok yararlı bir ev ilacı olabilir. 1 damla papatya esansiyel yağını 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağa (hindistan cevizi veya zeytin gibi) karıştırın. Ağrıyı hafifletmek için bebeğin diş etlerine az miktarda sürün.

5. Kehribar (amber) diş çıkarma kolyesi

Kehribar kolyeler son yıllarda oldukça popülerlik kazandı. Teori, bebeğin vücudunun sıcaklığının kehribarda bulunan süksinik asidinin iyi olduğu düşünülmektedir. Süksinik asit, vücuttaki ağrıyı hafifletmeye yardımcı olan analjezik özelliklere sahip olabilir. Bu kolyelerin etkili olup olmadığını kanıtlamak zor ama bazı hikayeleri paylaşan çok sayıda referans ve inceleme var.

Bebeğin boynuna herhangi bir şey takılırken çok dikkatli olunması ve uyumak için çıkarılması gerektiğini söylemeye gerek yok.

6. Topikal ağrı tedavisi

Homeopatik ilaçlar ağrıyan diş etleri için büyük bir rahatlama sağlayabilir. Çoğu mağazada kolayca bulunurlar ve aktif maddeler güvenli ve doğaldır. Öncesinde mutlaka bebeğinizin doktoruna danışın.

2 yaşından büyük çocuklar için karanfil esansiyel yağı kullanabilirsiniz. Karanfil yağı, çalışmaların benzokain kadar iyi çalıştığını gösterdiği, diş etleri üzerinde uyuşturma etkisine sahiptir. 1 damla karanfil yağını 1 yemek kaşığı taşıyıcı yağ (hindistancevizi veya zeytin) ile karıştırın. Günde birkaç kez diş etlerine sürün. Bu diş ağrısı olan yetişkinler için de faydalı olacaktır, sadece karanfil yağını arttırın.

Kaynak: https://wellnessmama.com/motherhood/teething-remedies/