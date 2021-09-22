Diş beyazlatma bandı kullananlar

Üç ayrı çalışmada araştırmacılar, diş beyazlatma şeritlerinin dişlerinize yarardan çok zarar verebileceğini buldular. Amerikalılar bu ürünlere yılda yaklaşık bir milyar dolar harcıyor ve uzmanlar 2024 yılına kadar bunun 7,4 milyar dolara ulaşacağına inanıyor. Bu ürünler dişlerinizi beyazlatmayı başarırken, kalıcı diş ve mine hasarına da neden olabilirler.

Araştırmacılar bulgularını geçen yıl Amerikan Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Derneği toplantısında sundular. Diş beyazlatma şeritlerindeki aktif bileşen olan hidrojen peroksitin, protein açısından zengin dentin dokusuna zarar verebileceğini buldular. Bu, dişleri yalıtmaya yardımcı olan emayenin koruyucu dokusunun altında yer alır. Aslında vücudunuzda üretilen en sert maddedir ve çiğneme, ısırma, öğütme ve çatırdamaya dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Dişleriniz ile ilgili doğru bildiğiniz yanlışlar yazısını okumak için tıklayınız...

Diş üç katmandan oluşur: Dış diş minesi, alttaki dentin ve kökleri (diş etlerini bağlayan bağ dokusu). Diş beyazlatma şeritleri üzerine yapılan önceki çalışmalarda, genellikle fazla protein içermeyen mine çevresinde yoğunlaşıldı. Bununla birlikte, bu çalışma, beyazlatma ürünlerinin, çoğunlukla kollajen olmak üzere yüksek protein seviyeleri içeren dentin üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Unutmamak gerekir ki, dişin çoğu dentinden oluşur.

Diş beyazlatma şeritleri ve ürünleri dentini nasıl etkiler? Diş beyazlatma bandı zararlı mı?

Birçok çalışma, hidrojen peroksitin dişlerin hem mine hem de dentin tabakalarına nüfuz ettiğini ortaya koymuştur. Ayrıca geçmişte yapılan araştırmalar, dişin beyazlatma şeritlerini çok fazla kullanmanın dentinde bulunan kolajenin azalttığını da buldu. Ancak bunun dişler üzerindeki, özellikle de dentin tabakası üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için daha fazla araştırma yapmak istediler.

Araştırmacılar, yeni çalışmada, dişlerin hidrojen peroksite maruz kaldığında kolajenin daha küçük parçalara dönüştüğünü buldu. Diğer deneylerde, saf kollajeni hidrojen peroksit ile işlemden geçirdiler. Ardından, protein moleküllerini daha iyi görmelerine yardımcı olan özel bir jel elektroforezi laboratuvar prosedürü kullanarak proteini incelediler. Sonuçlar, beyazlatma şeritlerinde bulunanlara benzer hidrojen peroksit konsantrasyonları ile tedavinin, muhtemelen birçok küçük parçanın oluşumundan kaynaklanan orijinal kolajen proteinini ortadan kaldırmak için yeterli olduğunu gösterdi.

Araştırma ekibinin bulunduğu

Araştırmacılar, diş beyazlatma şeritlerinin dişlerde hasara neden olurken kalıcı olup olmadığı konusundaki araştırmalarının sonuçsuz olduğunu vurguladı. Belki kolajen ve diğer proteinler yeniden üretilebilir, ancak bu gelecekte daha fazla çalışma gerektirecektir. Bunu bulmak için, kolajeni hidrojen peroksit ile tedavi ederken açığa çıkan diğer protein parçalarını incelemeyi planlıyorlar.

Elbette bazı insanlar, özellikle de çok çay, şarap veya kahve içenler daha beyaz dişlere sahip olmaktan hoşlanırlar. Bu maddeler içerdikleri tanen adı verilen bileşikler nedeniyle dişlerinizde leke bırakabilir. Tanenler, belirli bitkilerde bol miktarda bulunur ve doğadaki amaçları, olgunlaşmadan önce hayvanların onları yemesini engellemektir. Acı, büzücü bir polifenol türüdür ve çok fazla antioksidan içerirler.öAncak dişlerde renk değişikliğine neden olabileceğinden, birçok kişi hasarı tersine çevirmek için beyazlatıcı ürünlere yönelmektedir.

Kaynak: https://www.powerofpositivity.com/teeth-whitening-strips-body-effects/