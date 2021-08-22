Deri sırtlı deniz kaplumbağası hakkında bilgi

Hint devi sincabı adı verilen bu sincabın tüyleri renklidir ve boyu 91-92 cm'e kadar uzayabilir.

Köpek balığı yumurtaları saydamdır.

Su geyiklerinin ön dişleri vampirleri andırır.

İnsan ve fil ayakları birbirine oldukça benzerdir.

Kaynak: Leonard_Potato / reddit ve East News

Genetik bir anormallikten dolayı bazı 5 noktalı deniz yıldızları kare şeklinde doğar. Kaynak: © Shnarfschnarf / imgur

Bir balinanın kafatası bu şekildedir.



Kaynak: dumutter / reddit

Yavru filler aynı bebeklerin parmaklarını emmesi gibi kendi hortumlarını emerler.

Sakallı akbabalar doğada makyaj yapan tek hayvanlardır. Bilinçli olarak beyaz olan tüylerini kırmızı çamurla boyarlar.

İneklerin ön dişleri yoktur.

Kunduzların ön dişleri kırmızı renktedir.

Kediler şekerli besinlerin tadını alamaz çünkü dillerinde tatlı reseptörleri yoktur.

Penguenlerin dizleri vardır.

Bazı yavru baykuşlar bu şekilde uyur. Kaynak: jamesglynn / twitter

Fillerin kuyrukları yakından böyle gözükür.

Erkek tahta kuruları sürekli olarak erekte halde gezerler ve günde ortalama 200 defa çiftleşirler.

Domuzların gökyüzüne bakmaları, fiziksel olarak imkansızdır.

Erkek imparator pengueni 2 ay boyunca kuluçkada, dişisinin yemek getirmesini bekler.

Su samurları uyurken birbirlerinden ayrı düşmemek için el ele tutuşurlar.

Arı ve sivrisineklerin çıkardıkları sesler, kanatlarının hızlı şekilde hareket etmesinden çıkar.

Timsahlar, dillerini dışarı çıkaramazlar.

Erkek argonotların cinsel organları çifleşme döneminde vücutlarından ayrılıp dişi argonotu döller ve ardından sahiplerine tekrar geri dönerler.

Cüce şempanzeler tartışırlarsa sorunu ya seks yaparak ya da yiyeceklerini paylaşarak çözüme kavuştururlar.

Keçi ve koyunlar etrafını neredeyse 360 derecelik açı ile görebilir. Bunun sebebi ise gözbebeklerinin dikdörtgen şeklinde olmasıdır.

Dişileriyle oyun oynayan erkek yavru köpekler, oyunu kazanıyor olsalar bile genellikle dişilerin kazanmasına izin verirler

Afrika filllerinin hamilelik süresi 2 yıldır.

Su aygırları, kendi ciltlerinden kırmızı yağlı bir madde salgılarlar. Bu madde onlar için güneş kremi ve nemlendirici işlevi görür.

Dişi sümüklüböcekler, erkeklerinin sperm sayısını artırmak için onları 6 saat boyunca ısırıp okşuyor.

Denizatlarının hayatları boyunca yalnızca bir tane eşleri olur.

Mavi balinalar 188 desibel şiddetindeki sesleri ile en yüksek sesi çıkartan memelilerdir. Mavi balinaların sesi 800 kilometre uzaktan işitilebilir.

Kanguruların üç vajinası vardır.

İstiridyeler yaşamları boyunca birçok kez kendi cinsiyetlerini değiştirebilerler.

Hayvanlar aleminin en büyük penisi balinalarda bulunur. Balinaların ortalama 2.5-3 metre uzunluğunda penisleri vardır.

Pireler kendilerinden 100 kat daha yükseğe zıplayabilirler.

Kaplumbağalar makatlarından nefes alabilirler.

Gentoo penguenleri eşlerine çakıl taşı ile evlilik teklifi ederler.

Uçan yılanlar havada 100 metre mesafe katedebilirler.

Karideslerin kalpleri, kafalarındadır.

Koalaların iki penisi vardır.

Fareler ve atlar, kusamazlar.

Timsahlar sürekli ereksiyon halinde gezerler.

Mavi balinaların dillerinin ağırlığı yetişkin bir filin ağırlığı kadardır.

Denizatları trafta dolaşırlarken birbirlerinin kuyruklarına dolanırlar.

Dişi çardak kuşları erkeğini etkilemek için meyveler, çiçekler ve deniz kabuklarıyla süslü yuvalar yaparlar.

Köpeklerin burun izleri eşsizdir. Yani her köpeğin burun izi farklıdır.

Bukalemunun dili kendi vücudu kadar uzayabilir.

Deve kuşları atlardan daha hızlı koşabilirler, erkek olanları aslanlar gibi kükreyebilir.

Köpek balıkları 94 litre su içerisindeki bir damla kanı fark edebilirler.

Su aygırları dişilerini etkilemek için çişlerini ve kakalarını biriktirler ve dişileri yaklaştığı an, onları püskürtürler.

Domuzların orgazmı 30 dakika kadar sürer.

Bir kara sinek ortalama 2-3 hafta yaşar.

Kırmızı tahta kuruları çifleşme ardından birbirine kenetlenir ve tam 11 gün boyunca yapışık kalır.

Çiftleşme sonrası erkek tarantula dişiden kaçar, çünkü dişi çiftleşmenin ardından erkeğini yer.

Hiçbir kaplanın çizgileri birbirine benzemez.

Yeryüzünde erkekleri doğum yapan tek canlı denizatlarıdır.

Corixidae böceği penisini karnına sürterek 105 desibel ses çıkartabilir.

Pandalar günün 12 saatini yemek yemeye harcarlar. Bu süre içinde yaklaşık 12 kilo bambu yer.

Karıncayiyenler günde 35 bin karınca yerler.

Deniz solucanları çift cinsiyetlidir. Çifleşme sonucu kim kaybederse, o hamile kalıyor.

Bukalemunlar çevrelerine uyum sağlamak için renk değiştirmezler, bunu duygularını ve belirli tepkileri göstermek için yaparlar.