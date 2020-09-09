Çok gıcık oluyorum...

Arkadaşımı sohbetlerde hep aşağılıyor, sözünü kesiyor, onu dinlemiyor. Arkadaşım da bu durumun farkında ama sevdiğini söylüyor...

Çok gıcık oluyorum...
İlişki
09 Eylül 2020 Çarşamba

Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Gerçekten iyi bir insan ve bence bu hayatta hep iyi şeyler hak ediyor. Eli yüzü de düzgün, yakışıklı biri. Uzun zamandır arkadaşım olduğu için hayatına giren her sevgilisini tanıyorum ve şimdiye kadar hepsiyle de çok iyi anlaştık. Ama şu an bir sevgilisi var ki... Kıza çok gıcık oluyorum, arkadaşımı kesinlikle hak etmediğini düşünüyorum. Uzak mesafe ilişkileri var ve kız ne zaman bizim olduğumuz yere gelse hep başkalarıyla buluşmak istiyor, sevgilisiyle hiç özel zaman geçirmiyor. Hadi bunu geçtim, arkadaşımı sohbetlerde hep aşağılıyor, sözünü kesiyor, onu dinlemiyor. Arkadaşım da bu durumun farkında ama sevdiğini söylüyor... Onun böyle saçma bir ilişkide olduğunu gördükçe sinirleniyorum ve kızı hiç sevmiyorum. Bir de üstüne zaten kaç yıllık arkadaşımı benden kıskanıyor... Hem hiç sevmiyor gibi davranıyor hem de kıskanıyor, gerçekten anlam veremiyorum. Böyle bir insanın hayatımızda olması da beni çok gıcık ediyor. Umarım arkadaşım kendisi için en iyi olanı bulur...


Rumuz: arkadaş

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