Cildimizin günlük olaylara tepki vermesinin 9 yolu

Cildimizin biz belki de fark etmeden verdiği 9 reaksiyonu haberimizde bulabilirsiniz.

Güzellik
30 Temmuz 2020 Perşembe

  • Cildimiz her ay kendini yeniler Kaybettiğimiz cilt ağırlığını ve ölü deriyi tam 4 buçuk yıl içinde topluyoruz bu da yaklaşık 40 kiloya denk geliyor. Tabii ki bunu günlük yaşamınızda fark bile etmiyoruz. Ölü deriler ses çıkarmadan ve iz bırakmadan düşüyorlar, toz haline geliyorlar. Bu da evi temizlerken süpürdüğümüz tozun çoğunluğunu oluşturuyor. Sonuç olarak çoğu insanın 2 haftadan bir aya kadar bir süre içerisinde cildi tamamen yenilenmiş oluyor.

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  • Yanaklarımız neden kızarır? Kızarma kontrol edemediğimiz doğal bir tepkidir. Bir şeyden utandığımızı ne kadar çok gizlemek istersek, o kadar çok kızarıyoruz diyebiliriz. Utanç veya pişmanlık yaşadığımızda, vücuttaki adrenalin artar, kalp daha hızlı atar ve nefes alırız. Kan damarları genişler, böylece pompalanan ekstra kan daha hızlı akar. Tabii ki bunun sonucunda yanaklarımızdaki damarlar genişler ve yüzümüz aniden kızarır.

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  • Çillerimizin oluşma sebebi Çiller, cildinizin daha yüksek melanin konsantrasyonuna sahip, eşit olarak dağılmayan, ancak küçük gruplarda bulunan parçalarıdır. Cildin daha yüksek melanin konsantrasyonuna sahip alanları güneş ışığına maruz kaldığında aktif hale gelir. Bu nedenle, bazı çiller yaz aylarında ortaya çıkar ve daha sonra kışın kaybolur.

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  • Cildimizin UV ışınlarına tepkisi Cildimizin güneş ışığıyla kızarması ve bronzlaşması, cildin UV ışını saldırısı olarak gördüğü şeye tepkisinden başka bir şey değildir. Melanin bir tür bariyer görevi görür ve konsantrasyonunu arttırır, tamir edilemez hasarı önlemek için bu ışınları emer. Bu yüzden güneşe maruz kaldıktan sonra kendimizi bronzlaşırız.

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  • Cildimiz bakterilerle dolu Yetişkinliğimiz boyunca cildimizde yaşayan 1000'e yakın farklı bakteri türü bulunur. Vücudumuz tarafından yaratılan bu organizmalar genellikle iyidir ve çoğu zaman gereklidir. Bize zararlı olabilecek diğer patojenlerle savaşmaya yardımcı olurlar. Ancak çevresel faktörlerden; yaşlanma, stres, endişe ve aşırı güneşe maruz kalma gibi belirli koşullar altında, bu iyi bakteriler karşı tarafa geçebilir ve çeşitli cilt sorunlarına neden olabilir. Akne bu cilt sorunlarının en yaygın olanlarından biridir.

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  • Soğukla savaşta tüyler diken diken oluyor Soğukla savaşmak için savunma mekanizması olarak tüylerin diken diken olması bize hayvanlardan bir miras. Her tüy cilde büzülebilen küçük bir kasla bağlıdır. Bu olduğunda ürpeririz ve tüylerimiz diken diken olur. Hayvanların kürkleri de kendilerini tehdit altında hissettiklerinde diken diken olur.

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  • Duygular söz konusu olduğunda cilt ve beyin bir olur Vücudumuzun hem içinde hem de dışında neler olduğunu algılamamıza yardımcı olan birçok cilt reseptörü vardır. Reseptörler, bizim soğuk, sıcak ve her gün yaşadığımız diğer birçok şeyi deneyimlememizden kısmen sorumludurlar. Örneğin titremeyi uyaran okşamak hoş bir şeyken bir şeyden korktuğumuzda vücudumuz tarafından tehdit edici olarak algılanabilir.

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  • Parmaklarımızın buruşmasının sebebi ne? Cildin en dış tabakası, cildi nemlendirmeye ve korumaya yarayan ayrıca cildi su geçirmez hale getiren özel bir yağla kaplıdır. Parmaklarımızı uzun süre suya batırdığımızda, yüzerken veya rahatlatıcı bir banyo yaparken, bu yağ kaybolur. Daha sonra su, cildin en dış katmanına kolayca nüfuz edebilir ve sonuç olarak cilt suyu emmeye başlar. Suyu emdiğinde cildin neden kırıştığını açıklayabilecek birkaç teori vardır, ancak hala net bir sonuç yoktur. Bir teori, bunun çevreye uyum sağlamanın bir yolu olduğunu söylüyor.

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  • Cilt, tırnaklar ve saçlar aynı takımın bir parçasıdır Şaşırtıcı bir şekilde, ne saçlar ne de tırnaklar canlı hücrelerlerdir fakat buna rağmen nasıl her gün büyüdüklerini siz de bizim gibi merak ediyor olabilirsiniz. Canlı yeni bir cilt yaratıldığında, ölü hücreler dışarı atılır. Sadece dışarı atılmasıyla bile saçlarınızı daha ​​uzun hale getiren bu işlemdir. Tırnaklarda da benzer bir süreç olur. Cilt hücreleri büyür ve parmaklarımızın uçlarında birikerek kalın bir keratin tabakası oluşturur. Bunlar bizim tırnaklarımızdır. Bu sebeple saç ve tırnakların ölü hücrelerden oluşması, onları kestiğimizde neden acı hissetmediğimizi de açıklar. Kaynak: Bright Side

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