Cildimizin günlük olaylara tepki vermesinin 9 yolu

Cilt, tırnaklar ve saçlar aynı takımın bir parçasıdır Şaşırtıcı bir şekilde, ne saçlar ne de tırnaklar canlı hücrelerlerdir fakat buna rağmen nasıl her gün büyüdüklerini siz de bizim gibi merak ediyor olabilirsiniz. Canlı yeni bir cilt yaratıldığında, ölü hücreler dışarı atılır. Sadece dışarı atılmasıyla bile saçlarınızı daha ​​uzun hale getiren bu işlemdir. Tırnaklarda da benzer bir süreç olur. Cilt hücreleri büyür ve parmaklarımızın uçlarında birikerek kalın bir keratin tabakası oluşturur. Bunlar bizim tırnaklarımızdır. Bu sebeple saç ve tırnakların ölü hücrelerden oluşması, onları kestiğimizde neden acı hissetmediğimizi de açıklar. Kaynak: Bright Side