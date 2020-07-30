Cildimizin günlük olaylara tepki vermesinin 9 yolu

Parmaklarımızın buruşmasının sebebi ne?
Cildin en dış tabakası, cildi nemlendirmeye ve korumaya yarayan ayrıca cildi su geçirmez hale getiren özel bir yağla kaplıdır. Parmaklarımızı uzun süre suya batırdığımızda, yüzerken veya rahatlatıcı bir banyo yaparken, bu yağ kaybolur. Daha sonra su, cildin en dış katmanına kolayca nüfuz edebilir ve sonuç olarak cilt suyu emmeye başlar. Suyu emdiğinde cildin neden kırıştığını açıklayabilecek birkaç teori vardır, ancak hala net bir sonuç yoktur. Bir teori, bunun çevreye uyum sağlamanın bir yolu olduğunu söylüyor.
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