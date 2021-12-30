Çigong nedir? Qigong egzersizleri nasıl yapılır?

HTHayat Instagram hesabında Qigong & Taiji quan eğitmeni Zeynep Barut ile buluştuk. Bir.one platformunda online atölyeler düzenleyen Barut, beden-ruh-zihin bütünlüğüne yönelik olarak Uzakdoğu kökenli binlerce yıllık Qigong çalışmalarını aktarıyor.

Eğitmen Zeynep Barut'tan “Çigong neye iyi gelir? Medikal çigong nedir?” gibi temel soruların yanı sıra Tai-chi ve Qigong’un sağlığa etkilerini öğrendik. Çigong egzersizlerinin kimler için uygun olduğu konularında da Barut’tan yanıtlar aldık. Yayının sonunda eğitmen Zeynep Barut, başlangıçta yapılabilecek çeşitli hareketler paylaşarak sabahları veya günün farklı saatlerinde bir uygulanabilecek canlandırıcı Çigong hareketleri gösterdi. Diğer konu başlıkları ise şöyleydi;

• Tai chi ve çigong gerçekte nedir? Doğru bilinen yanlışlar…

• Çigong hareketleri nelere iyi gelir? İç organlara etkileri…

• Herkes yapabilir mi?

• Arınmaya nasıl yardım eder?

• Oturarak yapılabilen hareketler var mıdır?

• Nasıl başlanır?

Qigong & taiji quan eğitmeni Zeynep Barut ile yaptığımız sohbetin tamamı @hthayat Youtube kanalında!