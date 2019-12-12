Canımmmmm!

Aslında içimde fırtınalar kopuyor...

+ Sonra Oku
Canımmmmm!

Herkese karşı hep güler yüzlüyüm. En tatlı sesimle en tatlı kelimeleri seçerek konuşuyorum. Hep anlayışlıyım. Hep yumuşağım.

 

Ama aslında içimde fırtınalar kopuyor. Meselâ “Bir tanecim nasılsın?” dediğim kocamın aslında kendini nasıl hissettiği umurumda değil. Bencilin, umursamazın, özensizin teki.

 

Telefonlarını “Canımmm!” diye açtığım en yakın arkadaşıma bazen katlanamıyorum. Çünkü görüyorum ki onun da umurunda değilim. Varsa yoksa kendisi. Hep kendi dertlerinden, sevinçlerinden konuşuyor. Bana konuşacak o kadar az alan bırakıyor ki...

 

“Prensim nasılmış?” diye sevdiğim oğlumu da bazen biri alsın götürsün, baksın, yedirsin, yıkasın, ödev yaptırsın ve bir süre bana getirmesin istiyorum. Çocuk ama o da bana karşı bencil. Babasına benziyor.

 

Yüzüm gülüyor, dilimde hep güzel sözler, güzel hitaplar var. Ama içim tam tersi. Hayatımdakilere duyduğum ve asla dile getirmediğim öfkelerim içimde bir bir patlıyor. Bu bir itiraf olarak kalabilir mi bilmiyorum. Çünkü yakında kendilerine patlamaya başlayacağımı hissediyorum!

***

HTHayat.com'a siz de içinizi dökün...

Aşağıdaki resme tıklayın, formu doldurun, itirafınız yayınlansın!

 

Tüm itirafları görmek için tıklayın

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Benden güzeldi ve kıskandım!
Benden güzeldi ve kıskandım!
Eşimden çocuk yapmak istemiyorum
Eşimden çocuk yapmak istemiyorum
Kayınvalideme “anne” demek istemiyorum
Kayınvalideme “anne” demek istemiyorum
Ev arkadaşımdan korkuyorum...
Ev arkadaşımdan korkuyorum...
Yemek yapmaktan nefret ediyorum!
Yemek yapmaktan nefret ediyorum!
Meğer evliymiş
Meğer evliymiş
Çok aşık oldum
Çok aşık oldum
Tek bir kişiyi sevemiyorum
Tek bir kişiyi sevemiyorum

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl tehşis edilir?
    Endometriozis nedir? Tedavisi nedir? Nasıl...

    Süresi : 11:33 İzlenme : 1919

  • Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler
    Yaşlı kadınlardan 30 yaşındakilere tavsiyeler

    Süresi : 01:37 İzlenme : 5546

  • Dekoratif kutu kaplama
    Dekoratif kutu kaplama

    Süresi : 02:42 İzlenme : 1267

  • Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?
    Yalan söylediğini nasıl anlarsınız?

    Süresi : 01:39 İzlenme : 6628

  • Nasıl para biriktirebilirim?
    Nasıl para biriktirebilirim?

    Süresi : 01:16 İzlenme : 927

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X