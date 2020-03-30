Bozulmaya yüz tutmuş meyve sebzeleri nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bozulmuş meyve sebze değerlendirme

Evdeki tüm kaynakları sonuna kadar kullandığımız şu günlerde, bozulmaya yüz tutmuş ama hala kullanılabilir birçok meyve sebze var. İşte onları nasıl değerlendirebileceğinizin yolları...

Meyvelerle yapabilecekleriniz:

Sularını sıkın

Yumuşamış olan meyvelerini güzelce yıkayın ve çürümüş yerleri varsa oraları kesip atın. Kalan kısımlarını meyvenin türüne göre ya narenciyede ya da katı meyve sıkacağında sıkın.

Bozulmaya yüz tutmuş böğürtlen, çilek, ahududu, ananas ya da kavun gibi meyveleri blender yardımıyla püre haline getirin. Böylece meyveli smoothie yaparken bu püreyi kullanabilirsiniz.

Komposto yapın

Meyveleri yıkadıktan sonra şeker ve bol su ekleyin, meyveler yumuşayana kadar kaynatın. Dilerseniz kompostoyu badem, fındık gibi kuruyemişlerle tatlandırabilirsiniz. Şeftali, kayısı gibi yakışacağını düşündüğünüz meyvelere tarçın ekleyebilirsiniz.

Kuru meyve yapın

Yumuşamış meyvelerinizi bir diğer değerlendirme şekli de kurutmaktır. Elma, armut, kayısı, üzüm, incir, erik, vişne ya da dut gibi meyveleri güneş gören bir camın kenarında ya da fırında kurutabilirsiniz. Meyve kuruturken olabildiğince ince dilimlere kesmeye dikkat edin.

Hoşaf yapın

Kuru meyvelerle yapacağınız kompostoya hoşaf denir. Yapımı komposto yapımıyla aynıdır, tek fark kuru meyve kullanmalısınız.

Limonu atmayın

Kullandığınız limonları kabuklarıyla beraber blenderdan geçirin ve tane tane hale getirin. Buzdolabı poşetlerine yerleştirin ve buzlukta saklayın. Daha sonra kek, kurabiye veya zeytinyağlı yemeklerinizde kullanabilirsiniz.

Ya da kullandığınız limonları olduğu gibi bulaşık makinenize yerleştirin. Bulaşıklarınız parlak olmasını sağlar ve makinenin içindeki kötü kokuyu engeller.

Yumurta kabuklarını atmayın

Yumurta kabukları yetiştirdiğiniz meyve sebzeler için mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır. Blenderdan geçirip toz haline getirdiğiniz yumurta kabuğunu güre olarak toprağa ekleyin.

Muz kabuklarını değerlendirin

Gece yatmadan önce cildinize muz kabuğunun iç kısmını sürün ve o şekilde uyuyun. Sabah kalktığınızda yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Düzenli olarak yaptığınızda akne ve sivilcelerinizde iyileşme göreceksiniz.

Yumuşayan muzları atmayın

Yumuşamış muzlar, muzlu kek yapmak için en iyi malzemedir. Ya da çikolatalı muz çubukları yapabilirsiniz. İsterseniz yuvarlak halde kesip fırında kurutabilirsiniz.

Birçok tatlı tarifinde tereyağı yerine muzları püre haline getirip kullanabilirsiniz.

Şeftalili donmuş yoğurt

Yumuşamış şeftalilerin kabuğunu soyun ve blenderdan geçirin. Üzerine yoğurt, bal ve biraz limon suyu ekleyin. İyice karıştırdıktan sonra dondurucuda bekletin ve soğuk servis edin.

Karpuzun çekirdeklerini atmayın

Karpuzun çekirdeklerinden yapabileceğiniz en lezzetli şey turşudur! Yazın afiyetle yediğiniz karpuzun kışın çekirdeğini turşu olarak tüketebilirsiniz.

Avokado

Avokadonun kahverengileşmeye başlamış kısımlarını atın ve geriye kalan yeşil kısımlarını bir kaşık yardımıyla alın, blendardan geçirin. Elde edeceğiniz püreyi ister smoothie yapımında kullanın isterseniz süt içermeyen çorbalarda kullanın.

Kendi gübrenizi yapın

Evdeki bütün meyve ve sebzelerden, kabuklarından gübre yapabilirsiniz. Biriktirdiğiniz meyve sebze atıklarını blenderdan geçirin ve çamur hali alana kadar bunu yapmaya devam edin. İster evinizde baktığınız çiçeklerin toprağında ister bahçenizde kullanabilirsiniz.

Domates

Yumuşamış olan domatesler sos yapmak için mükemmeldir. Yumuşadıkları için bozulduklarını düşünüp atmayın. İlk önce kabuklarını soyun ve püre haline getirin. Dilediğiniz baharat ve otları ekleyin, ardından yağda kavurduğunuz soğan ve sarımsakları ekleyin. Buzdolabı poşetlerine yerleştirip soğumasını bekleyin, ardından buzlukta saklayabilirsiniz.

Turunçgilleri atmayın

Dolabınızda yumuşamaya yüz tutmuş limon, portakal gibi turunçgillerinizi sıkarak meyve suyu elde edin. Bu suyu buz kaplarına koyun ve buzlukta dondurun. Daha sonra yapacağınız çorba, sos ya da balık ve et yemeklerinde kullanabilirsiniz.