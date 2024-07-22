BB krem ile CC krem arasındaki fark nedir?

Birkaç ihtiyaca yönelik faydayı bir arada sunan BB Krem ve CC Kremlerin özellikleri ve farkları merak ediliyor. Cilt tonunuzu eşitlemeye yardımcı olan bu ürünler, doğal görünümlü tek parça nemlendiricilerdir. İşte BB krem ve CC kremler hakkında bilmeniz gereken diğer detaylar...

BB Krem nedir ve ne işe yarar?

BB krem, 'leke kremi' veya 'güzellik kremi' kelimelerinin kısaltmasıdır. Cildinizi nemlendirmek, korumak ve düzeltmek için kullanılır.

BB kremler 1960'larda Almanya'da lazer tedavileri ve ameliyatlardan iyileşen hastalara yardımcı olmak için yaratıldı. Bu gelişim sonunda BB'lere olan ilgi, onları hızla makyaj çantalarının olmazsa olmazı haline getirdi.

Kozmetik üreticilerinin vaatlerine göre BB Krem cildinizi yeniler, aydınlatır ve kusursuz bir ışıltı bırakır. Ayrıca bu kremlerin çoğunda bulunan bir diğer fayda ise cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumaya yardımcı olan güneş kremi özelliği barındırmasıdır.

BB kremler günlük ve düzenli olarak güvenle kullanılabilir, ancak piyasadaki çok yönlü cilt bakım ürünlerinden nemlendirici, baz ve fondöten uygulamak için zamanınız olmadığında özellikle işe yararlar. Sadece biraz BB krem sürüp güne hazır hale gelebilirsiniz.

CC Krem nedir ve ne işe yarar?

CC, 'renk düzeltici' veya 'ten rengi düzeltici' anlamına gelir. 2'si 1 arada cilt bakım ürünü olan CC krem, bir renk düzeltici kapatıcıyı bir fondötenle birlikte kullanmakla hemen hemen aynı sonuçları verir.

CC kremler, renk çarkında birbirinin zıttı olan renkleri kullanarak cilt kusurlarının görünümünü nötrleştirir. Örneğin, göz altı mor halkalarınız ve damarlarınız varsa, şeftali/turuncu renkli bir CC krem tercih etmelisiniz ve rozasea, güneş yanığı, akne veya kırık kılcal damarlarla ilişkili kızarıklıklarla uğraşıyorsanız, kırmızımsı rengi nötrleştirmek için yeşil bir CC krem iyi bir iş çıkaracaktır.

CC kremler, fondötenlerden daha hafif bir kapatıcılık sağlamanın yanı sıra ekstra yaşlanma karşıtı özellikler de sağlar ve BB kremlerin kalın ve ağır dokusuna kıyasla daha havadar bir dokuya sahiptir.

Aceleniz olduğunda ve kusurlarınızı mümkün olan en kısa sürede kapatmak istediğinizde ya da çok fazla makyaj yapmak istemediğinizde fondöten yerine CC kremleri tercih edebilir ve cildinize sağladığı birçok ek faydadan yararlanabilirsiniz. Gelelim iki kremin farklarına…

BB Krem ile CC Krem arasındaki farklar

BB ve CC krem arasındaki en önemli farklardan biri, BB krem hafif kapatıcılık ve ek cilt bakımı faydaları sunarken, CC kremin aynı zamanda renk düzeltmeyi amaçlamasıdır.

CC kremler kızarıklık, koyu lekeler veya soluk cilt rengini düzeltmeye yardımcı olmak için tasarlanmıştır ve bir fondötenin altına sürülmesi amaçlanmıştır. BB kremler ise, makyajlı gibi görünmeden, biraz kapatıcılık, ekstra güneş koruması ve nemlendirme istediğinizde işe yarar.

Cilt tipine gelince, hem BB krem hem de CC krem kuru, yağlı, akneye meyilli ve olgun ciltler için işe yarayabilir. Sizin için hangi kremin daha uygun olduğunu bulmak için içerik listesine bakmalısınız.

Kuru ciltler için

CC krem, BB kremden biraz daha kalın bir yapıya sahip olduğundan, kuru ciltler CC krem kullanmaktan fayda görecektir.

Yağlı ciltler için

BB krem hafif bir yapıya sahiptir, bu nedenle bazı ürünlerin verebildiği ağır veya rahatsız edici hissiyat olmadan kapatıcılık isteyen yağlı cilt tipleri için iyi bir seçimdir.

Karma ciltler için

Karma ciltler BB krem veya CC kreme yönelebilir veya her iki ürünü de yüzünüzün farklı bölgelerinin ihtiyaçlarına göre kullanabilirsiniz. Örneğin, BB krem T bölgeniz için en iyisi olabilir, oradaki aşırı yağı önlerken CC krem kuru yanaklarınıza fayda sağlayabilir.

Olgun ciltler için

CC kremin kalın formülü olgun ciltler için uygundur, eğer cildinizde donukluk varsa ona parlaklık katacak bir renk düzeltici de seçebilirsiniz.

Akne eğilimli ciltler için

CC krem, sivilceye meyilli cilde sahip olanlar için harika bir seçimdir, çünkü lekelerinizin veya sivilce izlerinizin görünümünü ortadan kaldıracak bir renk formülü seçebilirsiniz. Gözeneklerinizi tıkamamak ve sivilcelerinizi daha da kötüleştirmemek için komedojenik olmayan bir krem aramaya çalışın. Siyah noktalardan kurtulmanın yolları için bu içeriğe bakabilirsiniz.