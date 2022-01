Olgun ciltler için makyaj tüyoları

Yaşlandıkça, cildimiz çarpıcı biçimde değişir. Yaşla birlikte doğal olarak ortaya çıkan ince çizgileri ve kırışıklıkları hepimiz biliyoruz, ancak olgun cilt elastikiyetini kaybetmenin yanı sıra daha kuru hale gelebilir ve düzensiz bir ton veya doku geliştirebilir.

Bu yeni cilt sorunlarına özelleştirilmiş bir yaşlanma karşıtı cilt bakımı rutini ile hitap ediyor olabilirsiniz, ancak makyaj rutininizi de bu doğal değişikliklere uyacak şekilde uyarladınız mı? Belirli dudak renklerinden veya göz farı tonlarından bahsetmiyoruz, yaşınız ne olursa olsun sizi iyi hissettiren renkler her zaman sizin için en iyisi olacaktır, ancak günlük olarak kullandığınız formül ve teknikleri değiştirmeniz gerekebilir. Cildinizi mutlu etmek ve makyajınızın daha güzel gözükmesini sağlamak için bu tüyoları dikkate almak isteyebilirsiniz!

1- Her zaman nemlendirici ile başlayın

Özellikle menopozdan sonra cilt yaşlandıkça daha az sebum (yani cildin doğal yağı) üretmeye başlar ve nemi de tutamaz. Daha gençken normal veya hafif yağlı cilt tipine sahip olanlar bile artık kuru cilde eğilimli olabilirler ve makyaj için en iyi temel iyi nemlendirilmiş cilttir. Bu nedenle her zaman harika bir nemlendirici ile başlamak çok önemlidir. Doğru nemlendirici, ince çizgileri ve kırışıklıkları dolgunlaştırmaya yardımcı olarak, makyaj devreye girmeden önce bile onları daha az belirgin hale getirir.

2- Bazı atlamayın

Baz kullanmak ürünlerinin ince çizgilere ve kırışıklıklara yerleşmesini engelleyip daha kusursuz bir görüntü yaratabilir. Sıklıkla makyaj bazları aydınlatıcı ve nemlendirici etkilere de sahiptir.

3- Sıvı fondöten formüllerini tercih edin

Olgun ciltlerde sıvı, kremsi fondötenler daha iyi durur. Bunun nedeni, pudra fondötenlerin ince çizgilere ve kırışıklıklara yerleşerek onları daha belirgin hale getirme eğiliminde olmasıdır. Öte yandan sıvı fondötenler, genellikle bu cilt tipi için yararlı olan nemlendirici bileşenlere ve nemli bir bitişe sahiptir.

4- Cilt tonunuzdan biraz daha sıcak bir fondöten ve kapatıcı kullanmayı deneyin.

Bize her zaman doğal cilt tonunuza tam olarak benzeyen bir fondöten rengi seçmemiz söylendi, ancak yaşlandıkça bu temel kuraldan sapmak iyi bir fikir olabilir. Fondöten olgun ciltle eşleştiğinde yakından, aslında cildin solgun görünmesini sağlayabilir. Bunun yerine, yüzünüze genel bir sıcaklık vermek için doğal ten renginizden sadece bir dokunuş daha sıcak olan bir renk tonu seçmeyi deneyin. Yüzünüz ile dekolte bölgeniz arasında görünür bir çizgi olmaması için çene çizginiz boyunca kusursuz bir şekilde dağıtmak için bir makyaj süngeri veya fondöten fırçası kullandığınızdan emin olun.

5- Kapatıcınızın doğru dokuda olduğundan emin olun

Yüzün yaşlanma belirtilerini ilk gösteren bölgelerinden biri de gözlerdir. Şişlik, koyu halkalar, yaşlılık lekeleri veya kaz ayakları olsun, gözaltı bölgesi genellikle hem yaşlı kadınlar hem de erkekler için en önemli cilt sorunudur. Bu hassas cilt zamanla inceldikçe, nemlendirici, hafif ve akıcı dokulara sahip kapatıcı formüller aramak isteyeceksiniz. Yaşlanma belirtilerini vurgulayabileceğinden, mat formülleri resmi olarak kullanımdan kaldırmanın zamanı geldi.

6- Toz allıklardan vazgeçin

Yaşlandıkça cildiniz doğal ışıltısını kaybetmeye başlar. Bu nedenle aydınlatıcılar ve allık gibi makyaj ürünleri iyi bir fikir olabilir, çünkü bu ürünler teninize hızla sıcaklık ve ışıltı kazandırır. Ancak yanlış formül türünün bazen yarardan çok zarar verebileceğini unutmayın, pudralı ürünler ince çizgilere dolarak bunları belirginleştireceğinden ters tepebilir.

7- Fondöteni bronzlaştırıcı olarak kullanmayı deneyin

Bronzlaştırıcınızın size eskisi kadar iyi bir görüntü sağlamadığını fark edebilirsiniz. Böylesi bir dokunuş, olgun cildin ışıltılı görünmesine yardımcı olabilirken, çok fazlası aslında ince çizgileri ve kırışıklıkları vurgulayabilir. Fazlasından sakınmak için teninize çok yakın renkler kullanmayı deneyin.

8- Gözlerinizi belirginleştirin

Yaşla birlikte, göz kapaklarımızın etrafındaki deri genellikle sarkmaya başlar ve ayrıca kirpiklerinizdeki yoğunluğun bir kısmını kaybedebilirsiniz. Bu görüntüyü doğal gözükecek bir şekilde geri getirmek için kalın, dramatik çizgiler yerine üst ve alt kirpik çizgisini koyu kahverengi bir jel kalemle belirginleştirmeyi deneyin.

9- Dudak kalemi kullanın

Dudak çizgileri genellikle yaşla birlikte yumuşar, bu da dudak ürünlerinizin dudak çevresindeki cilde sızma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına gelir. Bunları önlemek için ruj veya renkli dudak kremi sürmeden önce nemlendirici bir dudak kalemi uygulayın. Ayrıca dudaklarınızı daha dolgun ve daha genç göstermek için doğal şeklinizden biraz daha büyük çizebilirsiniz.

10- Kaşlarınızı vurgulayın

Kaşlarınızın açılmaya başlaması ve belki de yaşla birlikte incelmeye başlaması doğaldır. Kaşlarınız eskisinden daha ince ve seyrek görünüyorsa, anında daha dolgun görünmelerini sağlamak için kaşları belirginleştiren ürünler kullanmayı deneyin. Belirgin kavislere sahip dolgun kaşlar, daha genç bir görünüm sağlamak için gözleri anında açar. Ayrıca ustalaştığınız diğer tüm makyaj adımlarını parlatarak yüzü çerçevelemeye yardımcı olabilirler.

