Başak burcu kadınına aşık olmak için 5 neden

Ayakları yere sağlam basan, detaycı ve titiz denilince akla ilk gelen burcun başak olması çok da şaşırtıcı olmasa gerek. Kendine has karakteri ve yapısıyla başak kadınları gönlünüzü kapabilir. Başak kadınının âşık olunacak özelliklerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz.

Olgundur

Başak kadınları yaşıtlarına göre psikolojik olarak çabuk olgunlaşırlar. Çocuksu mimiklerden, çocuk ağzı ile konuşulan ilişkilerden haz etmezler. Ayakları yere sağlam basan kadınlardır. Toplum içinde vıcık vıcık aşk yaşamaktan ziyade, seviyeli ve karşılıklı saygıya dayanan ilişkiler kurmayı tercih ederler. Bu nedenle onları ilişkilerinde sarmaş dolaş görmeniz çok zordur.

Bakımlıdır

Hijyen ve titizlik en önem verdikleri şeydir. Kendilerine de aynı titizlikle yaklaştıklarından son derece bakımlıdırlar. Bu nedenle de onları dağınık görmeniz pek mümkün değildir. Mutlaka sabah rutinleri, akşam rutinleri vardır. Bu rutinlerini nerede olurlarsa olsunlar aksatmazlar. Saçları her zaman düzgün toplanmış ya da taranmıştır. Onları ev topuzu ile dışarı çıkarken görmeniz pek mümkün değildir. Kıyafetleri de her zaman güzel kokar ve ütülüdür.

Zor güvenir

Başak burcu kadınının güvenini kazanmak zordur. Kolay arkadaşlık kurmaz, partnerlerine hemen güvenmezler. Bir süre yelkenleri tam indirmeden gözlemlemeyi ve ölçüp biçmeyi tercih ederler. Son derece titiz ve detaycı olduklarından bir falsonuz varsa ondan asla saklayamazsınız. Size içi ısınmadıysa muhakkak bir sebebi vardır.

Özel hissettirir

Eğer bir takım testlerden geçmeyi başardıysanız çok şanslısınızdır. Çünkü o andan itibaren kendinizi son derece özel hissedeceksinizdir. Başak kadını karşısındakini mutlu etmek için elinden gelen tüm çabayı gösterir. Yapısı gereği hizmet etmeyi de sevdiği için ayaklarınızın yerden kesileceğinden emin olabilirsiniz. Hele hasta olduysanız emin ellerde olduğunuzu unutmayın.

Destekleyicidirler

Kafa karışıklıklarınıza, dönüm noktalarınıza ilaç gibi gelirler. Eğer bir karar vermek zorundaysanız çok iyi akıl verirler. Kendi düşünceleri yönünde değil sizin düşünceleriniz yönünde karar vermeniz için ize destek olurlar. Yaşadığınız sorunları çözmeniz için de son derece destek verici davranacaklardır. Danışmak istediğiniz her şeyi bir başak kadınına rahatça danışabilir, ondan akıl alabilirsiniz. Kaygılarınız, kuşkularınız konuştukça geçecek ve net bir karara yöneldiğinizi göreceksiniz.

BAŞAK BURCU ERKEĞİ