Bacaklarınızın arasına yastık koyarak uyursanız vücudunuza ne olur?

Belki bilerek yapıyorsunuz belki de uyurken istemsizce aldığınız bir uyku pozisyonu... Bacak aranıza yastık koyarak uyumayı seviyorsanız, doğru yapıyorsunuz!

Bacaklarınızın arasına yastık koyarak uyursanız vücudunuza ne olur?
Sağlık
23 Mayıs 2022 Pazartesi

Muhtemelen günün sonunda en çok sabırsızlıkla beklediğimiz anlardan biri de uyku vaktidir. Farkında olun ya da olmayın uyku pozisyonunuz fiziksel sağlığımızı etkiliyor. Eğer bacak aranıza yastık koyarak uyarak uyumayı seviyorsanız, doğru yapıyorsunuz!


İşte bacak arasına yastık koyarak uyumanın vücudumuza etkileri…


1. Postürünüz iyileşir

Bazı uyku pozisyonları omurgamız için diğerlerinden daha iyidir, bu nedenle vücudumuzu nasıl konumlandırdığımız çok önemlidir. Araştırmalar, yatakta asimetrik olarak yatarsak, omurgamızın yapısına zarar verebileceğini göstermiştir. Bu nedenle cenin pozisyonunda uyurken dizlerimizin arasına yastık koyarak uyumamız simetrik bir pozisyonda dinlenmemize yardımcı olacaktır.


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2. Siyatik ve bel ağrılarını önler

Bazı insanlar kronik sırt ağrısı ile yaşar. Ancak bacakların arasına bir yastık yerleştirmek, pelvis ve kalçaları hizalamaya da yardımcı olur. Bu da kompresyonu azaltır ve sonuç olarak, bu bölgedeki, özellikle uyurken vücudun zayıf ağırlık dağılımından kaynaklanan sürekli rahatsızlığı da azaltır.


3. Hamilelikte uykuyu daha rahat hale getirir

Sağ ya da sol tarafınıza yatmayı tercih etmenizden bağımsız olarak, uzmanlar, omurgayı nötr bir konumda tutarak, ağırlığı dağıtmak ve sırt gerginliğini azaltmak için bir yastık kullanmanın çok yardımcı olabileceği gebelik döneminde yanınızda uyumanızı önerir. Piyasada bu amaca özel tasarlanmış, vücuda uygun C ve U şeklindeki yastık modellei bulunmaktadır.


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Yastığı doğru yerleştirin

  • Yatmadan önce cenin pozisyonunda yatın.
  • Yatarken beliniz ile yasltık arasında boşluk kalmasından kaçının.
  • Kalçalarınızı aynı hizada tutmak için yastığı uyluğunuzun üstüne yerleştirin.
  • Üst diziniz öne gelecek şekilde uyumayı tercih ediyorsanız, 2 yastık kullanmayı düşünün.

Herhangi bir rahatsızlık durumunda, en iyi seçeneğin her zaman tıbbi uzmanınıza danışmak olduğunu unutmayın.





Bacaklarınızın altına da koyabilirsiniz

Sırt üstü uyumayı tercih ediyorsanız, uyurken omurganızı desteklemek için bir yastık ya da minder de kullanabilirsiniz. Bu aynı zamanda sırt ağrısını azaltmaya da yardımcı olacaktır. Her iki tarafta da ağrınız olsa bile, sırtınızı nötr bir pozisyonda tuttuğu için bu pozisyon uyumak için idealdir.


Belinizi desteklemek için bir havlu ya da başka bir küçük yastık da kullanabilirsiniz, böylece vücudunuz hizalanır, ağırlığınızı eşit olarak dağıtır. Uyurken yatakta hareket etmenizi ya da yuvarlanmanızı engeller.



Kaynak: "What Can Happen to Your Body If You Sleep With a Pillow Between Your Knees". Şuradan alındı: https://brightside.me/inspiration-health/what-can-happen-to-your-body-if-you-sleep-with-a-pillow-between-your-knees-804319/.


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