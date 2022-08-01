Aylık burç yorumları: Ağustos 2022

Merhaba. Ağustos ayındaki Ay fazları yani 12 Ağustos Kova Dolunay’ı ve 27 Ağustos Başak Yeniay biraz sert geçeceğe benziyor. Özellikle bu ay da ekonomik dalgalanmaları çokça yaşayabiliriz. Ay fazları ile ilgili daha detaylı yazıları ay içerisinde yazacağım

Bunların dışında Ay’ın en dikkat çeken gezegeni Mars gibi görünüyor. Güneş Venüs ve Merkür her ay olduğu gibi bu ay da burç değiştirecekler. Güneş ay sonlarına doğru Başak burcuna, Venüs Aslan burcuna ve Merkür de önce başak, sonra ay sonunda Terazi burcuna geçecek. Venüs’ün Aslan burcuna geçmesi ikili ilişkileri daha canlı, ifadesi güçlü bir hale getirecek. Merkür’ün Ay’ın büyük çoğunluğunda Başak’ta olması analitik zekamızı yükselten, daha detaycı düşünmemizi sağlayan bir etki olacak. Ay sonunda da tatlı dilin ön plana çıktığı bir Terazi Merkür’ü göreceğiz.

Mars ise bu ay özellikle Ay’ın ilk haftası oldukça dikkat çekici. İki Ay fazında da başrol oynayan Mars Ay içerisinde İkizler burcuna geçecek ve çok uzun bir süre bu burçta kalacak. Yani bu burçta retro’ya girecek ve 2023 Mart Ay’ının sonuna kadar bu burçta kalacak.

İkizler burcundaki Mars zihinsel hareketliliğe işaret eder. İletişim trafiği, aslında her türlü mobilite yani hareketlilik, fiziksel hareketlilik, yolculukların artması da bu dönemin önemli konuları arasında ki tekrarlamakta fayda var, bu etkiyi önümüzdeki Nisan ayına kadar yaşayacağız. Tartışmalar için de riskli bir dönem. Eğitim konuları, akademik konular, entelektüel konular açısından verimli.

Ay’ın ilk haftası Mars açısından hareketli demiştim. Mars Satürn ve Uranüs ile etkileşime girecek. Ve ikisiyle de etkileşimi sert olacak gibi görünüyor. Savaş gezegeninin sert açıları her zaman endişe vericidir. Özel hayatlarımızda da tartışma ve kaza riskini beraberinde getirir. Ayrıca Boğa burcunda olacağı için ekonomik konulardaki belirgin hareketler ay başında yaşanabilir. Bekleyip göreceğiz. Bu dönemde risk almamakta fayda var.

Ağustos ayının önemli gökyüzü açıları:

1 Ağustos – Güneş Jüpiter Üçgeni:

Özgüvenimizin yükseldiği, abartılı davranışlar sergileyebileceğimiz, zorunda olduklarımız yerine kalbimizin istekleri doğrultusunda gideceğimiz oldukça motive edici günler olacak.

1 Ağustos – Mars Kuzey Ay Düğümü Kavuşumu:

Bugünler biraz zorlayıcı geçebilir. Keskin aksiyonlar almak, sert tartışmalara girmek için oldukça dezavantajlı ve tehlikeli günlerdeyiz. Hedeflerimizi baltalamamak adına bu günleri sakin geçirmekte, çok değişken davranmamakta ve hedeflerimize gitmek konusunda ısrarcı olmakta fayda var.

2 Ağustos – Mars Uranüs Kavuşumu:

Reformist hareketler, insanlık, hak ve adalet için savaş verme zamanı fakat ani ve dürtüsel tepkilere de açık bir dönem. Sakarlıklar ve kazalar için ekstra dikkatli olunması gerekiyor.

2 Ağustos – Venüs Kuzey Ay Düğümü Altmışlığı:

Hedeflerimize ulaşma yolunda bir diğer olumlu etki. Ödüllendirici ve kolaylaştırıcı Venüs kadersel kararlarımızı ve doğrultusunda gitmek istediğimiz yoldaki engelleri azaltıyor ve rüzgarı arkamıza alıyoruz.

2 Ağustos – Venüs Uranüs Altmışlığı:

İkili ilişkiler ve sosyal ilişkilerimize heyecan ve değişiklik katacak bir etkileşim. İkili ilişkilerde biraz daha sabırsız ve değişiklik niyetlisi olabiliriz. Fakat bu sabırsızlığı gemileri yakan bir tarzda değil yaratıcı bir şekilde kullanacağız.

3 Ağustos – Venüs Mars Altmışlığı:

İkili ilişkilerde aksiyon almak, eğlenceli vakit geçirmek, tutku ve şehvet açısından oldukça uyumlu bir gün. İlişkilerle ilgili konuları sonuca ulaştırmak konusunda motivasyonumuz yüksek.

4 Ağustos – Merkür Başak’ta!

7 Ağustos – Venüs Neptün Üçgeni:

İlişkilerdeki romantik, destek aldığımız, korunup kollandığımız zamanlar. Yaratıcı işler, tatil, müzik dinlemek için oldukça elverişli, ilhamlı günler.

7 Ağustos – Mars Satürn Karesi:

Sorumluluklarımızın arttığı ve hedefe ulaşma açısından biraz zorlayıcı ve engellenmiş hissettiğimiz ve bu yüzden de gerildiğimiz bir dönem. Bu günlerde sakin kalmakta fayda var zira ayın en zorlayıcı zamanlarından biri. Aksiyonlarımızı güvenerek yapmakta zorlanabiliriz.

8 Ağustos – Güneş Chiron Üçgeni:

Geçmişte yaşadığımız acıları iyileştirme ve öğrenme zamanı. Etrafımıza da öğretici görevler alabilir, dertlere derman olabiliriz.

9 Ağustos – Venüs Plüton Karşıtlığı:

Bu açı ilişkilerde kriz yaratabilecek dönüştürücü karşılaşmalara, ortaya çıkan nahoş gerçekliklere de sebep olacaktır. Hoşa gitmeyen konular bu günlerde bilincimizde daha fazla yer edebilir.

10 Ağustos – Güneş Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Hedeflerimiz yolunda hırslarımız ve egomuz birtakım engeller yaratıyor olabilir. Üst denilebilecek mevkideki kişilerle aramızda birtakım gerginlikler oluşabilir.

11 Ağustos – Güneş Uranüs Karesi:

Kişiliğimizi yaratıcı fakat fazla değişken, sıkılgan ve isyankar bir şekilde ortaya koyduğumuz, değişik şeyler yapmak istediğimiz, bizi bir süredir geren sıkan konulardan uzaklaşma zamanı.

11 Ağustos – Venüs Aslan’da!

12 Ağustos – Mars Neptün Altmışlığı:

Enerjimizi kullanırken sezgilerimiz ve yaratıcılığımız da bizimle birlikte olacak. Ayrıca etraftan aldığımız destekler, bize empati yapan kişiler veya bizim empati yaptığımız ve destek olduğumuz kişilerle birlikte ortak bir hedefe doğru hareket etmek açısından etkin günler olacak.

14 Ağustos – Güneş Satürn Karşıtlığı:

Bu günlerde özgüvenimiz düşebilir, kendimizi ifade etmekte zorlanabilir, hedeflerimiz gözümüzde büyüyebilir, sorumluluklarımız artabilir. Otorite figürleri ve babamız daha zorlayıcı veya onlar sebebiyle sorumluluk almamız gereken günler.

15 Ağustos – Mars Plüton Üçgeni:

Harekete geçmek konusunda oldukça etkin ve güçlü bir transit. Duygusal gücümüzü irademiz ve enerjimizle birleştirerek hedeflerimize doğru rüzgarı arkamıza alıyoruz. Ayrıca bu doğrultuda olumlu yönde dönüşümler yaşayabilir ve bu dönüşümleri hayatımıza kalıcı bir şekilde entegre edebiliriz.

15 Ağustos – Merkür Kuzey Ay Düğümü Üçgeni:

Zihnimizi, fikirlerimizi hedeflerimize uygun kullanabildiğimiz anlaşmalar ve iletişimsel konular açısından faydalı birkaç gün içerisinde olacağız.

16 Ağustos – Merkür Uranüs Üçgeni:

Yaratıcı fikirler ile dolup taştığımız günlerdeyiz. Zihnimiz biraz daha hareketli, sıkılgan ve değişken olsa da eğlenceli fikirler için oldukça verimli günler. Yeni başlangıçlar için atılan imzalar ve anlaşmalar açısından değerlendirilebilir günlerdeyiz.

18 Ağustos – Venüs Jüpiter Üçgeni:

İlişkilerin ve sosyal paylaşımların temposunun arttığı, Aşk kısmetlerinin açıldığı astrolojideki en güzel açı kombinasyonu.

20 Ağustos – Mars İkizler’de!

21 Ağustos – Merkür Neptün Karşıtlığı:

Zihnimizin bulanık olduğu, aldanmalara ve yanlış anlaşılmalara açık birkaç gün geçirebiliriz. Yeni anlaşmalar, teknoloji alışverişleri için uygun bir zaman değil. Sakarlıklar, yanlış yere giden mesajlar gibi konular gündeme gelebilir.

23 Ağustos – Merkür Plüton Üçgeni:

Zihinsel olarak odaklanma kapasitemizin çok yükseldiği, derinlere inmek araştırma yapmak için oldukça elverişli günler. Ayrıca dönüştürücü konuşmalar yapabilir, büyüklerimizden güçlü tavsiyeler alabilir veya tavsiyeler verebiliriz.

23 Ağustos – Güneş Başak’ta!

24 Ağustos – Venüs Chiron Üçgeni:

İkili ilişkilerde engeller ve zorlanmalarla beraber bir öğrenme, acılardan ders alma, insanlara acılardan öğrendiklerimizle faydalı olma sürecine de giriyoruz ve bu gün bunu en etkili kullandığımız zaman.

25 Ağustos – Venüs Kuzey Ay Düğümü Karesi:

Ayrıca ikili ilişkilerle ilgili kadersel bir takım yol ayrımlarının yaşanabileceği birkaç gün de geçirebiliriz. Beklentilerimiz ve ilişkilerimizin paralel gitmediğini hissettiğimiz bir dönem.

26 Ağustos – Merkür Terazi’de!

27 Ağustos – Venüs Uranüs Karesi:

Tüm zorlanmalara ve engellere rağmen değişmek ve kendimizi güncellemek istiyoruz. Değişim ve sorumlulukları bir araya getirme teması ikili ilişkilerimize yansıyor.

27 Ağustos – Güneş Mars Karesi:

Güneş Mars karesi gergin, sinirli, kazalara açık, otorite figürleriyle, baba figürüyle çatışmalı zamanlara işaret eder. Bu dönemde akılcı ve olgun davranmak faydamıza olacaktır.

28 Ağustos – Venüs Satürn Karşıtlığı:

İkili ilişkilerde soğuk zamanlar. Sevilmediğimizi hissettiğimiz, belki kendi içimizdeki sevgi kırıntılarını kaybettiğimiz veya azaldığını hissettiğimiz. Gerçeklerin daha çok farkına vardığımız ve ilişkilerimizi rasyonalize etmek istediğimiz zamanlar.

Beni aşağıdaki sosyal medya hesabımdan takip edebilirsiniz:

Instagram: korhankilinckaya