Manifesting nedir? Nasıl manifest yapılır?

Manifesting nedir?

manifest, çekim ve inanç yoluyla yaşamınıza somut bir şey getirmektir, yani düşüncelerinizin gerçekleşmesidir. Bununla birlikte, irade ve olumlu düşünceden daha fazlası tezahür eder. Tespit etmek, hissetmek ve deneyimlemek istediğiniz her şeyi düşünceleriniz, eylemleriniz, inançlarınız ve duygularınızla gerçeğe dönüştürmek, manifest için daha iyi bir tanımlama olabilir.

Nasıl manifest yapılır?

Türkçe’ye ‘tezahür’ olarak da çevrilen manifest kavramı veya çekim yasasına aşina olabilirsiniz. Bu kavram hayallerinizi gerçeğe dönüştürmekle ilgili olsa da, arzu ettiğiniz şeylere doğru yapıcı adımlar atmanızı gerektirir. Bu nedenle, isteklerinizin siz uyurken anında veya bir gecede olmasını beklememelisiniz. Siz de bir şeyleri manifest etmek istiyorsanız, işin uzmanlarının bu tavsiylerine kulak vermek isteyebilirsiniz…

1- Hedefleriniz konusunda net olun

İlk ve belki de en önemlisi olarak, tam olarak ne istediğinizi bilmeniz gerekir. Hayallerinizi hayal eden tek kişi sizsiniz, bu yüzden ister yeni bir ortak, ister sağlıklı bir ilişki, isterse daha iyi bir iş olsun, bunu bilin ve ona sahip olun. Her ne arzu ederseniz edin, önemli olan bir şey var: Niyetinizi mümkün olduğunca belirgin hale getirin. Ne kadar açık ve özlü olursanız o kadar iyi. Örneğin, “Ruh eşimle tanışmak istiyorum” demek yerine, o kişinin nasıl görüneceğine dair ayrıntılı bir resim geliştirin.

2- Ne istediğinizi sorun ve kâğıda yazın

Umutlarınızın, hayallerinizin ve hedeflerinizin tam olarak ne olduğunu belirlediğinizde, evrene ne istediğinizi sormanız gerekir. Bu, çeşitli şekillerde yapılabilir: dua, meditasyon, görselleştirme, niyetlerinizi yüksek sesle söylemek, bir vizyon panosu ve/veya tezahür ettirmek istediğiniz öğelerin resimleriyle dolu bir kutu olan bir "gelecek kutusu". Tam olarak ne istediğinizi söylemeniz gerek.

3- Hedefleriniz için çalışmaya başlayın

Manifesting aynı zamanda birlikte yaratma olarak da bilinir çünkü bu sizinle Evren arasında bir işbirliğidir. İşte bu yüzden ne istediğinizi bilmek savaşın sadece yarısıdır, eyleme geçmeden hiçbir sonuç görmeyeceksiniz. Hedeflerinize ulaşmak için hangi adımları atabileceğinizi düşünmek için biraz zaman ayırın, ardından bunları rutininize ekleyin. Örneğin, büyük bir kariyer değişikliği yapmak istiyorsanız, yeni alanınızdaki insanlarla ağ oluşturmaya başlayın ve bir iş görüşmesi için pratik yapın. Kendinizi tezahür ettirirken 'eylemde' olmanın başka bir yolu da kendinize 'Gelecekteki ben ne düşünürdüm?' sorusunu sormaktır. Sebep? Zihninizi yeniden çerçevelemek, başarılı olmanızı sağlayabilir ve sağlayacaktır. Hedeflerinize, hayallerinize ve arzularınıza zaten sahip olan, bunları yapan ve hisseden kişi 'olmak', o kişi olmanıza yardımcı olur.

4- Farkında ve minnettar olmak

Hayal ettiğiniz her şeyi istediğiniz düzende ve zaman çerçevesinde alamayabilirsiniz, ancak ne kadar büyük veya küçük olursa olsun elde ettiğiniz şeyi almalı ve kabul etmelisiniz. Bunu yapmak için bir şükran günlüğü oluşturmayı düşünün. Yatmadan önce, minnettar olduğunuz birkaç şeyi yazmak için 5-10 dakika ayırın. O gün olan her şey, tezahür ettirmeye çalıştığın şeye sizi daha da yaklaştıracak.

5- Her türlü direnişi ve sınırlayıcı inançları bırakın

Zihniyetinizi ve davranışlarınızı değiştirmeye ek olarak, korku ve olumsuz kendi kendine konuşma da dâhil olmak üzere görüşünüzü bulandırabilecek tüm engelleri veya sınırlayıcı inançları kaldırmanız gerekecektir. Kendinize yeterince iyi olmadığınızı, yeterince değerli olmadığınızı, yeterince akıllı olmadığınızı, yeterli olmadığınızı söylemeniz kendinize kurduğunuz tuzaklardır. Sınırlayıcı inançlarınızı aşmak için öncelikle bunların tam olarak ne olduğunu belirlemeniz önemlidir. Bunu yapmak için kendinize şunu sorun: Kendimle ilgili, ilerlememi engelleyebilecek inançlarım nelerdir? Cevaplarınızı yazın, sınırlayıcı inançların üzerini çizin ve onların yerine yeni olumlamalarınızı yazın. Cevaplarınızı not edin ve ardından olumsuz duygularınızı olumlu olanlarla değiştirin. Sınırlayıcı inancınız 'Bir erkek olmadan ben eksiğim' ise, bunu 'Ben olduğum gibi eksiksizim' ile tersine çevirin. Bir adım daha ileri gitmek için, bir dahaki sefere kendinizi değerinizi sorgularken veya “Bunu hak etmiyorum” derken bulduğunuzda, duraklayın ve neden hak ettiğinizin tüm nedenlerini düşünün.

6- Enerjinizi kontrol ettiğinizden ve değiştirdiğinizden emin olun

Dünyaya yaydığımız enerji, geri aldığımız enerjidir. Bu, düşünceleriniz veya duygularınız aracılığıyla sürekli olarak negatif enerji gönderiyorsanız, aynı enerjiyi size geri çekeceğiniz anlamına gelir. Öte yandan, enerjinizi değiştirebiliyorsanız aynı zamanda daha fazla pozitifliği çekeceksiniz, bu da hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır. Neyse ki, enerjinizi yükseltmek aslında oldukça basittir: Her sabah başlayarak neşe ve mutluluk duygularını geliştiren etkinliklere odaklanın. bu ister başka biri için iyi bir şey yapmak olsun (bir arkadaşa veya aile üyesine yardım etmek, anlamlı bir kuruluşa bağış yapmak, gönüllü olmak) bir meditasyon seansı ya da hızlı bir yoga dersi ile, doğada biraz zaman geçirmek ya da kendinize hak ettiğiniz bir kişisel bakım ile kendinizi şımartmak olsun, iyi gelecektir. Ek olarak, nasıl hissetmek istediğinize de odaklanabilirsiniz. Hayatınızda daha fazla sevgi istiyorsanız, niyetinizi daha sevgi dolu olmaya ayarlayın. Nezaket arıyorsanız, enerjinizi empati ve şefkate odaklayın.

7- Esnek olun ve sürece güvenin

Bütün bu süreç akışkandır. Attığınız adımların inancınız kadar önemli olmadığına, bu nedenle hareketlerinize, vizyonlarınıza ve netliğinizin yanı sıra 'güçlere' güvenin. İnanç, güçlü bir motive edici ve yol gösterici bir güçtür.

8- Evet, aşkı tezahür ettirebilirsiniz

Tezahür hakkında en iyi kısım, geniş kapsamlı uygulamalarıdır. Çekim yasası sınır tanımıyor. Bir kez tezahür etme sürecinizi aramaya başladığınızda, neyi veya ne sıklıkta veya ne kadar tezahür ettireceğinizin bir sınırı yoktur. Buna yeni arkadaşlıklar ve romantik ilişkiler de dâhildir. Bununla birlikte, yalnızca hedeflerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacak bireyleri tezahür ettirmek önemlidir. Yalnızca dönüştüğünüz kişiye ilgi duyan insanları çekmek isteyeceksiniz.

9- Aynı şey para için de geçerli

Parayı tezahür ettirme süreci, daha önce bahsedilen aynı adımları takip eder; bununla birlikte, Manifesting Your Dreams'in yazarı Marla McKenna, finansal tezahürün şükrandan kaynaklandığını vurguluyor. Parayı tezahür ettirmenin püf noktası, sahip olduğunuz bolluğa bakmak ve bunun için minnettarlığı ifade etmektir. Yani, zengin olmak için mücadele ediyor olsanız bile şu anda cebinizde olan parayı ve refahı memnuniyetle karşılayarak faturalarınızı ödeyin, titreşiminizi yükseltin ve sınırlayıcı inançları engelleyin. Kısacası, sahip olmadıklarınıza değil, sahip olduklarınıza odaklanın.

İstediğiniz bir şeyi tezahür ettirmenin en hızlı yolu nedir?

Bir şeyi tezahür ettirmenin en kolay yolu, ne istediğiniz konusunda net olmaktır. Evrene karışık sinyaller vermeyin ve harekete geçin. Hedeflerinize ulaşmak için çalışmak zorunludur. Evrene ne istediğinizi sorun ve başarı veya başarı belirtilerine dikkat edin. Sizi hayallerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan tek şey yine sizsiniz. Aklınızda canlandırabildiğiniz şeyi ellerinizde tutabilirsiniz. Öyleyse işe koyulun!

Referans:

Kimberly Zapata. “How to Manifest Anything You Want or Desire” Şuradan alındı: https://www.oprahdaily.com/life/a30244004/how-to-manifest-anything/ (23.10.2020).