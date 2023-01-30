Astropsikolojide gezegenler ve psikolojik rahatsızlıklarla bağlantıları

Psikolojik sorunlar; genetik, fizyolojik ve sosyal faktörlere bağlı olarak ortaya çıkabilir. Astrolojik olarak incelendiğinde ise rahatsızlıkların karmik temellerini görerek anlamak ve şifalandırmak üzere üstünde çalışmak mümkündür.

Bir gezegenin doğum haritasında; Güney Ay Düğümü ile kavuşması, 4 veya 12. eve düşmesi o gezegenin doğasında psikolojik rahatsızlıklara daha fazla açık olduğumuzu gösterir. Örneğin bir seri katil olan Ted Bundy’nin haritasında Mars 12. evde ve Güney Ay Düğümü ile kavuşumdadır. Kişi ata ve ruh karmalarından dürtüsel bir problemi bu hayata taşımış demektir. Bu konumlara sahip olan gezegenler potansiyel olarak hangi psikolojik rahatsızlıklara açık olur diye baktığımızda;

Güneş

Güneş bu konumlarda; ego, kimlik ve onaylanmamakla ilgili problemler yaratır. Böylece en çok narsizm ile ilgili problemlere sebep olabilir. Narsizm 12. evde daha çok gizli ego, onaya bağımlılık, baba ile ilişkide sorunlar olarak kendini gösterebilir. 4. ev ve Güney Ay Düğümü kavuşumunda ise karmadaki sorunlu kişilik problemlerini bu hayata taşıma, diğer insanların penceresinden kendini görerek egoyu tamir etmeye çalışmakla ilgilidir.

Ay

Ay, direk bilinçdışımızla bağlantılı bir nokta olduğu için yalnız psikolojik değil bedensel sağlık problemlerimizin de ana kaynağıdır. Bilinçle ilgili olan problemlerimizi fark edebilir ve iyileştirebiliriz. Ancak bilinçdışını fark etmemiz zordur. Buradaki problemlerin kaynağı; anne ile olan ilişkimiz, duygusal bağlarımız, ait hissetme, çocukluk travmaları, kök karmadan gelen sorunlar ile alakalıdır. Ay en çok; çekingen ve histerik kişilik bozukluğu, uyku bozukluğu ve blumia hastalığının kaynağıdır.

Merkür

Merkür ile ilgili karmik problemler; zihinsel konular, karar almaya dair konular, anlama ve öğrenme ile ilgilidir. Bu konular obsesif kompulsif kişilik bozukluğuna yol açabilir. Zihinde tekrar eden ve içinden çıkılamayan durumlar davranışlara dönüşür. Onun haricinde dikkat eksikliği, hiperaktivite ve medikal astroloji ile bağlantılı olarak öğrenme bozuklukları Merkür ile ilgilidir.

Venüs

Venüs, karmadan bir öz sevgi problemini getirebilir. Öz değeri yükseltmek, dişil enerjiyi şifalandırabilmek bu hayattaki en önemli konu olacaktır. Şayet öz değer boşluklarını kişi kendisi dolduramazsa; yalnız kalamayan, ilişki kurma zorunluluğu hisseden, sürekli başkalarının düşüncelerine uyumlanan ve onlara göre hareket eden bağımlı kişilik bozukluğuna yatkın hale gelebilir. Başkası onun adına karar alsın diye sürekli diğerlerinin fikirlerine umutsuzca ihtiyaç duyabilir.

Mars

Mars, karmadan; dürtülerimiz, hareketlerimiz, eril enerjimizi nasıl kullandığımıza dair problemleri getirebilir. Dürtü kontrol bozuklukları, antisosyal kişilik bozuklukları ile bağlantılıdır. Kişinin içe dönen enerjisini öfkeye dönüştürmek yerine hareket enerjisine, üretim ve yaratıma odaklaması çok önemlidir. Çocuk yaşlarda fark edilip doğru yönetilirse uç noktalarda yaşanması aşılabilir.

Jüpiter

Jüpiter ile ilgili karmik problemler hayatın anlamlandırmak, dogmatizm ve fanatizme dair olabilir. Kişi uç noktalara savrularak bipolar kişilik bozukluğuna doğru giden aşırı pervasız veya çok depresif zamanları baskın olarak yaşayabilir. Birden aşırı riskler alabilir ve birden tamamen hayata küsebilir.

Satürn

Karma ile direk bağlantılı olan Satürn; korkular, anksiyete, panik atak, antisosyal kişilik bozukluğu ve depresyon ile bağlantılıdır. Kişi karmada çok hızlı ve ani bir kayıp veya ölüm yaşamış olabilir. Dolayısıyla bu hayatta kontrol kaybı korkusu baskındır ve hayata karışma korkusu vardır.

Uranüs

Uranüs karmadan özgün yanlarımızı bastırmakla alakalı konuları getirebilir. Böylece istikrarsızlık, kimlik karmaşası yaratır. Yakın ilişkiler kuramayan, otoriteye karşı gelen ve övgüye duyarsız kişilerdir. Uç noktada şizoid kişilik bozukluğuna sebebiyet verir.

Neptün

Kişi karmadan gerçeklik algısına dair karmik problemler getirebilir. Böylece bu hayatta; bağımlılıklara yatkınlık, sınırları ve alma verme dengesini koruyamama, uç noktada şizofreni verebilir. Neptün’ün kendisi de ilaçlarla bağlantılı olduğundan şifası genellikle ilaçlardır.

Plüto

Plüto karmadan; dış dünyayı tehdit olarak görme, travmalar, güvensizliklere dair bir problemi getirir. Kişi bu hayatta kimseye güvenmeyen, herkese şüpheci yaklaşan, kıskanç ve manipülatif etkiler taşıyabilir. Takıntı, evden çıkamama ve paranoyalara sebep olabilir. Rahat bir duygu durumuna geçmesi önemlidir.

Sevgilerimle

İnci Gücen

Altair Astroloji