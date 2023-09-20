Astrolojide Eris

Eris nedir?

Eris, Güneş sisteminin en dışındaki Kupier kemerinin bir parçasıdır ve bir cüce gezegendir. Esasen 2003 yılında keşfedilmiş fakat 5 Ocak 2005 tarihinde Mike Brown tarafından resmi olarak tanınmıştır. Keşfedildiği dönemde depremler, kasırgalar yaşanmış ve bilim dünyasını ikiye bölen tartışma ve teoriler ortaya atılmıştır. Uzaydaki karanlık maddeler bulunmuştur. Her gezegen keşfedildiği sırada yeryüzünde kendi enerjisiyle bağlantılı olarak olaylar yaşanır. Eris ezoterik olarak da; bölmek, ayrışmak, ayrılmak, bozgun, parçalamak, kanunsuzluk ve kaosla ilgilidir.

Eris’in Yunan Mitolojisindeki ismi Discordia’dır. Anlaşmazlık, çekişme ve bozgunculuk Tanrıçası olarak geçer. Dişil enerjidedir. Eris bir gün düzenlenen bir düğüne çağrılmaz. Bu duruma bozulur ancak onun enerjisi pasif, boyun eğen ve duygusal değil, akılcı ve etkendir. Üstünde ‘kallisti’ yani ‘en güzele’ yazan bir altın elma ile düğüne gider. Elmayı fırlattığında Tanrıça Hera, Afrodit ve Athena arasında büyük bir tartışma başlar. Zeus bu durumda ne yapacağını bilemez ve kurban olarak Çoban Paris’i seçer, bu konuyu çözmesini ister. Tanrıçalar en güzel seçilmek ve elmaya kavuşmak için ona rüşvet verirler. Afrodit, Paris’in Helen’i çok beğendiğini biliyordur ve ona Helen’le buluşmanın vaadini verir. Paris de bunun üzerine Afrodit’i seçince olaylar büyür, Truva Savaşı’nın kıvılcımları başlar. Eris’in varlığı, Tanrıça’ların içindeki kıskançlık, rekabet gibi karanlık yanları ortaya çıkartmıştır. İçindeki öfkeli dişille; alçalmış, erkek egemen gücü altında kendini alt sınıf ilan eden dişili görmemizi istedi.

Burada simgelenen elma dünya ise, en güzel ve iyi olmayı isteyen insanoğludur. Eris, var olan çıplak gerçekleri ortaya dökmekle ilgilidir. Dışlansa da, sevilmese de cesur, doğru, direkt, zeki ve dobradır. Gerçekleri önce kaos çıkartarak ortaya koyar. Yaşanan ne olursa olsun, olanın içinde gölgemizi görmek ve kabul edebilmekle ilgilidir. Günümüzde “kelebek etkisi” olarak bilinen “Eris etkisi” veya "Eris efekti" bu yüzden çok önemlidir. Eris efekti toplumda bireylerin bireyselleşmesine veya sürü psikolojisinden özgürleşmesine sebebiyet veren bir bölücü unsurdur. Konuyu ortaya bırakır ve endi gücünü kanıtlayanların önünde ise saygıyla eğilir. Özgürlüğün destekleyicisi olarak haksızlıklarla mücadele eder. İradenizi tutamayıp kışkırtmalara yeniliyorsanız, o zaman onun kötücül etkileri çalışmaya başlayacaktır. Dürtüsel ve düşüncesizce yapılan eylemler sizi en başa götürecektir.

Bazı tarihçilere göre Truva savaşı sonrası Troyalılar dünyanın her yerine dağılıp bugünkü Dünya düzenin temellerini atmışlardır. Antik Yunan Mitolojisinde yeni bir dönem başlamıştır. Hz. Muhammed’in yüzüğü Hz. Osman’ın elinden Eris kuyusu denilen bir kuyunun içine düşmüştür. Hz. Osman üç gün üç gece boyunca kuyuyu kazdırmış ama bu mühürlü yüzüğü bulamamıştır. İlk Şia ile Sünni grupların ayrılması buradan doğmuştur. Eris kuyusunun başında olan bu olay İslam dininin ikiye bölünmesine sebebiyet vermiştir.

Eris Koç burcunda

Eris’in Güneş'in etrafındaki yörüngesi ortalama 120 yıldır ve 2048’e kadar Koç burcunda kalacaktır.

Eris’in Koç burunda olması aslında bir anlamda Mars’ın cesur ve yüksek sesle direnen enerjisini anlatır. Bizden; ahlaka, özgürlüğe, eşitliğe aykırı olduğunu düşünülen konularda kendi hakkımızı savunmamızı, içimizdeki gerçek dişili açığa çıkartmamızı ve korumamızı ister.

Bu yıl tutulmalara eşlik edecek olan Eris, etkisini en çok Kuzey Ay Düğümü ile kavuşumda olacağı Ekim - Kasım aylarında gösterecektir. Kuzey Ay Düğümü'nde olması yaşattıkları ile toplumların ve bireylerin kadersel olarak ilerlemesine sebebiyet verecektir. Doğruları ve gerçekleri kaosla, ayrıştırarak açığa çıkartacaktır. Eris varyantı ismi bu dönemde oldukça manidardır. Bu varyant, kısa süreliğine maske takılmasına neden olabilir fakat diğer konularda yaşanabilecek kaos ile baskı kuramayacaktır. Onun başlattığı etkiler; gerçek özgürlüğe, uyanışa ve dişilin değerine kavuşmasına yol açabilir. İrademizi kullanmamız, hakkımızı korumamız, sürü psikolojisinden ayrılarak akılcı olmamız gereken zamanlardayız.

Eris, düalite ile ilgilidir. Bir yerde karanlık varsa, aydınlık da mutlaka onun yanı başındadır.

Sevgiyle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi