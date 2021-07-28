Aşırı aktif mesaneye yapılması gerekenler nelerdir?

Dr. Sinan Akkurt aşırı aktif mesane hakkında bilgiler verdi.

Aşırı aktif mesaneye yapılması gerekenler nelerdir?
Sağlık
28 Temmuz 2021 Çarşamba

Mesane böbreklerden idrarı toplar ve dolduğunda dışarı atar. Mesane aşırı aktifse, kişi ne zaman idrara çıkacağını ve gün içinde kaç kez idrara çıkacağını kontrol edemez. Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı ile birlikte idrar tutamama / idrar kaçırma da söz konusu olabilir. Bu durum genellikle beyin ve mesane arasındaki yanlış iletişimin sonucudur. Beyin, mesaneye sıkma ve boşaltma zamanının geldiğini bildirir, ancak mesane dolu değildir. Sonuç olarak, mesane kasılmaya başlar ve idrara çıkma konusunda güçlü bir dürtüye neden olur. Aşırı aktif mesane oldukça yaygın bir durum olmakla birlikte hastanın ilgili semptomlarla birlikte yaşaması gerektiği anlamına gelmez. Aşırı aktif mesane probleminin tedavisi pek çok seçenek dahilinde mümkündür.


Aşırı aktif mesanede belirtiler nelerdir?

Aşırı aktif bir mesane, günde sekiz defadan fazla idrara çıkma ve idrara çıkma ihtiyacı ortaya çıktığında idrar kaçırma gibi semptomlara neden olabilir. Özetlemek gerekirse:


  • İdrara çıkma sıklığı: Kişi günde sekiz defadan fazla idrar yapar.

  • Noktüri: Kişi gece uykusu boyunca mutlaka birkaç kez idrar yapmak için uyanır.

  • İdrar aciliyeti: Kişi ani ve kontrol edilemez bir idrara çıkma dürtüsü yaşar.

  • Urge inkontinans: İdrar yapma dürtüsü tuvalete yetişemeden idrar kaçırmayla sonuçlanır.

Aşırı aktif mesanesi olan kişi genellikle mesanesini tamamen boşaltamayacakmış gibi hissedebilir. Aşırı aktif mesane semptomlarına göre ikiye ayrılır: Bunlar ıslak ve kuru aşırı aktif mesanelerdir. Adından da anlaşılacağı üzere kuru aşırı aktif mesanede sızıntı görülmezken ıslak aşırı aktif mesanede idrar sızıntısı yaşanmaktadır.


Hangi sıklıkla idrara çıkılmalı?
Hangi sıklıkla idrara çıkılmalı?


Risk faktörleri

Bazı hastalar aşırı aktif mesane semptomlarını yaşlanmanın doğal bir parçası olarak görmektedir. Ancak yaşlanma, bir kişinin aşırı aktif mesane yaşama riskini artırabilecek tek unsur değildir.


Diğer risk faktörlerini şöyle sıralayabiliriz:

  • Ameliyata bağlı sinir hasarı

  • Mesaneye zarar veren üst vücut veya pelvis travması

  • Demans ve hidrosefali

  • İdrar yolu enfeksiyonu

  • Mesane veya prostat kanseri öyküsü

  • Mesane taşları

  • MS, Parkinson, felç gibi nörolojik rahatsızlıklar

  • Hatalı beslenme (Özellikle kafein, alkol ve baharatlı yiyecekler mesaneyi aşırı aktif hale getirmekten sorumlu olabilirler.)

Aşırı aktif mesane karşısında alınabilecek önlemler

Bazı yiyecek ve içeceklerin mesane tahrişine katkıda bulunduğu bilinmektedir. Özellikle alkol ve kafein alımını sınırlamak ve sigarayı bırakmak bu konuda önemli adımlar olacaktır.


Ayrıca ideal kilonun korunması, liften zengin beslenme, uykudan iki saat önce yeme – içmeyi sonlandırma da alınabilecek önlemler arasındadır. Zira aşırı kilo kişinin mesanesine çok fazla baskı uygulayabilir. Daha fazla lifli gıda tüketimi kabızlık riskini ve aşırı aktif mesane olasılığını azaltabilir. Sigara dumanı mesaneyi tahriş edebilir.


Aşırı aktif mesaneye karşı tıbbi tedavi

Aşırı aktif mesane tanısı konduktan sonra doktorunuz ilaçlar reçete edebilir, diyet ve fizik tedavi önerebilir. İnvaziv yöntemler çok nadiren tercih edilmektedir. Bununla birlikte biorezonans metodu ile mesanede probleme yol açan tahriş edici unsurların vücuttan atılımı sağlanabilmekte, kas spazmlarının insidansını azaltılabilmekte ve kalıcı tedavi sağlanabilmektedir.


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