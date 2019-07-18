Aşık olmak neleri değiştirir?

Aşık olmak size neler öğretir?

Aşık olmak sizi bambaşka biri yapar. İşte bir ilişki sayesinde öğrenebilecekleriniz...

Hayatınızda her şeyin rayına oturmuş olduğunu düşünün. Yaptığınız işten, arkadaşlarınızdan, hobilerinizden gayet memnunsunuz. Sonra birden biri çıkıyor karşınıza ve her şeyi tepetaklak ediyor! Bir anda aşık oluyorsunuz ve tüm hayatınız değişiyor. İki farklı dünyadan iki insan bir araya geliyor ve kendinizi çok daha mükkemmel biri gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Peki aşık olmak hayatınızda neler değiştirir?

Aşk, empati yapmayı öğretir

İlişkilerimizde partnerimizin neler hissettiğini anlamak için empati yapma gerekliliği hissederiz. Ne hissettiklerini anlayabildiğimiz o an ne söyleyeceğimizi ve onları rahatlatmak için neler yapmamız gerektiğini biliriz. Bu da bize inanılmaz bir deneyim kazandırmış ve ilişkilerimizi güçlendirmiş olur.

Aşk, sabırlı olmayı öğretir

Eğer sabırlı biri değilim diyorsanız merak etmeyin; aşık olduğunuzda eninde sonunda öğreneceksiniz. Unutmayın ki sabır, güvene dayalı ilişkilerin dayanak noktasıdır.

Aşk, nazik olmanın önemini öğretir

Aşık olduğumuz ilk zamanlar diğer yarımız diye adlandırdığımız kişiyi idealleştirdiğimiz doğrudur. Fakat aşkın büyüsü hafif hafif dağılmaya başladığında karşımızdaki kişinin zayıf noktalarını görmeye başlarız. İşte bu noktada partnerimize karşı her durumda nazik olabilmemiz çok önemlidir. Örneğin partnerinizin yemek yapma konusunda başarısız olduğunu düşünün. 'Sen de yemek yapmayı hiç beceremiyorsun, en iyisi dışarıdan söyleyelim' demek yerine yemeği beraber yapmayı deneyebilirsiniz. Yaptığınız yemek mükemmel olmasa bile en azından hazırlarken çok eğleneceğinizden emin olabilirsiniz!

Aşk, sizi motive eder

Karnınızda kelebeklerin uçuşmaya başladığı ilk günleri hatırlıyor musunuz? Eminiz ki hepimiz ilk aşık olduğumuz zamanlarda normalde davrandığımızdan biraz daha farklı davranıp karşımızdaki kişiyi etkilemeye çalıştık. Bazı insanlar aşık olmanın verdiği motivasyon sayesinde normalde hayalini asla kuramayacağı noktalara geldiklerini ve hedeflerine kavuştuklarını söylerler. Yani aşkın motive edici bir etkisi vardır diyebiliriz!

Aşk, özfarkındalık ve kayıtsız şartsız aşık olmak arasındaki farkı öğretir

Aşk sayesinde herkes eninde sonunda gerçek benliğini tanıyacaktır. Çiftlerin birlikte çok fazla zaman geçirmesinden dolayı kendilerini kaybetmeleri oldukça doğaldır. Fakat bu süreç geçicidir. Zamanla kendi sınırlarınızı yeniden tanımlamaya ve birbirinize saygı duymaya başlayacaksınızdır. İlişkide olmak gerçekten mükemmel bir şeydir fakat unutmayın ki partnerinizle bir bütün değilsiniz.

Aşk, kendimizi daha iyi anlamamızı sağlar

İlişkide yapmanız gereken en önemli şey, korkularınız olsa bile tamamen dürüst ve şeffaf olmaya çalışmaktır; mükemmel olmak değil. Olmadığınız biri gibi davranmaya çalışmak doğru bir şey değildir. Ayrıca aşk sizin kendinizi de daha yakından tanımanızı sağlar. Korkularınızı, ihtiyaçlarınızı, zayıflıklarınızı ve güçlüklerinizi yeniden anlamanıza olanak tanır. İlişkiniz de zaten ancak gerçekten ne istediğinizi ve bunu nasıl elde edebileceğinizi anladığınız zaman gelişebilir.

Aşk, ilgi alanlarınızı genişletir

Kendi dünyanız başkasının dünyasıyla birleştiği anda kendinizi yeni ve inanılmaz bir şeyin içinde bulursunuz. Ayrıca içinizdeki enerji sayesinde hayatta daha önce keşfetmediğiniz yeni şeyleri keşfetme ihtiyacı hissedersiniz.

Aşk, affetmeyi öğretir

Herkes hata yapar fakat bazı hataları affetmek zor olabilir. Özellikle de çok fazla beklentiye sahip olduğumuz insanlar söz konusuysa. Fakat konu aşkın gücüyse hiçbir şey bizi affetmekten alıkoyamaz. Bazen bunun farkına varmak için zamana ihtiyaç duyabiliriz ama bunu yapabileceğinizi de unutmamanız gerekir.

Aşk, bizi daha güçlü yapar

Bir çiftin üstesinden gelmek zorunda olacağı birçok zorluk olabilir. Bunları başarıyla göğüsledikleri zaman beraber güçlü olurlar. Aynı zamanda yukarıda bahsettiğimiz sabır, affedebilme ve nazik olma gibi yetileri kazanmak da bir çifti güçlü kılar.

Aşk, canlı hissetmenizi sağlar

Aşk dışında aynı anda bu kadar fazla his uyandıran başka bir şey söyleyebilir misiniz? Aşk, hayatı dolu dolu yaşamanızı sağlar. Yeni şeyleri keşfetmenizi ve bunları yapacak gücü kendinizde bulmanızı sağlar. Yani aşk hayatın ta kendisidir!