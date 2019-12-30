Mutluluğu paylaşın

Kendi ailenizin huzuru ve mutluluğu elbette çok önemli, peki bu özel zamanda birazını paylaşmaya ne dersiniz? Mahallenizde ihtiyaç sahibi olanlara giyecek-yiyecek yardımı yapabilirsiniz. Hatta sokak hayvanları için barınacak yer ve yiyecek ayarlayabilirsiniz. Üstelik böyle bir görgü ile büyüyen çocuk elbette büyüyünce daha iyi niyetli ve düşünceli bir insan olacaktır.