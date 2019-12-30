Çocukla yapılabilecek yılbaşı aktiviteleri

Çocuklarınızın sonraki yılbaşı gecelerini iple çekmesine ve belki kendi çocukları ile bir gün benzerlerini organize etmesine sebep olacak öneriler...

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    Sinema gecesi

    Yılbaşını konu alan filmleri seçip, bir sinema gecesi düzenleyebilirsiniz. Her yaştan çocuğun hoşuna gidecektir. Hele patlamış mısır ve sıcak çikolata eşliğinde olursa…

     

    En keyifli yılbaşı filmleri için tıklayın!

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    Yılbaşı ışıkları

    Yılbaşı için ışıl ışıl süslenmiş şehirde dolaşmak eğlenceli ve ucuz bir aktivite. Bazı sokaklar ve alışveriş merkezleri bu özel gün için gerçekten oldukça dikkat çekici dekorasyonlar yapıyor.

     

    Yılbaşına özel dekorasyon fikirleri için tıklayın!

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    Yılbaşı kurabiyeleri

    Çocuklar kurabiye yapmayı en az yemek kadar çok sever. Üstelik farklı kalıplarla yapılabilecek yılbaşına özel figürler, kurabiyeleri lezzetli oyuncaklara çevirecektir.

     

    Birbirinden eğlenceli yılbaşı kurabiyeleri...

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Yorumlar
2
Onay Bekleyenler
0
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    06 Ekim 2017 Cuma 16:48

    nuel baba yı alıştırmamak ıcın bır cok özelımızden vazgecıuyoruz sızlerde cocuklarımıza bunları aşılamaktan vazgecmelisniz

    Cevapla
  • Misafir
     
    18 Aralık 2017 Pazartesi 19:30

    da git kardeşim


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