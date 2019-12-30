Yılbaşı ağacını genelde siz mi süslersiniz? Eğer öyleyse, bu kez çocuklarınızın yardım etmesine izin verin. Keyifli bir müzik eşliğinde hep beraber süslenen bir noel ağacı onları oldukça mutlu edecektir. Seçtikleri süsleri ve tarzlarını da pohpohlamayı unutmayın.
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Yılbaşı el sanatlar
Sarımsaklı ekmekten ev, yılbaşı ağacı için kendi hazırlayacağınız süsler ya da sevdiklerinize yollayacağınız el işi kartlar… Bu tür uğraşlar çocuklarınızın becerilerini geliştirdiği gibi yaratıcılığını da ortaya çıkartacaktır.
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Mutluluğu paylaşın
Kendi ailenizin huzuru ve mutluluğu elbette çok önemli, peki bu özel zamanda birazını paylaşmaya ne dersiniz? Mahallenizde ihtiyaç sahibi olanlara giyecek-yiyecek yardımı yapabilirsiniz. Hatta sokak hayvanları için barınacak yer ve yiyecek ayarlayabilirsiniz. Üstelik böyle bir görgü ile büyüyen çocuk elbette büyüyünce daha iyi niyetli ve düşünceli bir insan olacaktır.
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Noel babayı ziyaret edin
Ülkemizde bu gelenek çok yaygın olmasa da çocuklar Noel Baba ile tanışıp, kulağına yeni yıl dileklerini söylemeye bayılacaktır. E madem götürebileceğiniz bir noel baba yok, neden bir köstüm alıp çocuklarınızın suratını kendiniz güldürmüyorsunuz?
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nuel baba yı alıştırmamak ıcın bır cok özelımızden vazgecıuyoruz sızlerde cocuklarımıza bunları aşılamaktan vazgecmelisnizCevapla
da git kardeşim