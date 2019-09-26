Kundaklamak ile ilgili bilmeniz gerekenler

Bebek kundaklamak, çok eski çağlardan beri dünyanın her yerinde uygulanan bir gelenek. Bebeklerin daha iyi uyumasına ve sakinleşmesine yardımcı olduğu düşünülen kundak, faydalı olabildiği kadar doğru yapılmadığında bebeğe zarar verebilecek bir uygulama. Bu yüzden faydaları ve zararlarını bilerek dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor.
Bebekler bazen uykuya dalarken irkilme refleksi gösterirler, bu da aniden uyanmalarına ya da ağlamaya başlamalarına neden olabilir. Kundaklamak, bebek irkildiğinde fazla hareket etmesini engelleyerek uyguya geçmeyi kolaylaştırır.
Aşırı uyarılmış bebekler huzursuz olurlar. Kesilmeyen ağlama, beslenme ve uyuma güçlüğünü engellemek için kundaklamak yardımcı olabilir.
Bebeğin hareket alanının daralması, anne karnındakine benzer bir his sağladığı için de bebeğin rahat ve güvende hissetmesine yardımcı olur.
Bebeği çok sıkı bir şekilde kundaklamak, hareketlerini fazlaca kısıtlayacağından bebeğe zarar verebilir. Özellikle bacakların hareketinin engellenmesi, kalça çıkığı gibi ciddi sorunlara neden olabilir.
Doğru uygulanmadığında kundaklamak bebeğin nefes alışverişini de etkileyebileceğinden, ani bebek ölümü sendromu (SIDS) riskini arttırabilir.
Bebeğin fazla ısınmasına neden olacak kundaklamadan kaçınılmalıdır. Kalın kumaşlar veya bebeğin üzerine örtülen örtüler bebeğin vücut ısısını normalden fazla arttırmamalıdır.
Olası risklerden kaçınmak için bebeğinizi kundaklarken bunlara dikkat etmelisiniz:
Kalça çıkığı gibi riskli durumlardan kaçınmak ve bebeğinizin doğal hareketlerini desteklemek için, özellikle bacakları çok sıkı sarılmamış olmalıdır. Bacaklarını kalçadan itibaren yukarı-aşağı hareket ettirebileceği şekilde sarılmalı ve mümkün olduğunca esnek bir kumaş kullanılmalıdır.
Ani bebek ölümü sendromundan kaçınmak için, bebeği kundakladıktan sonra üzeri örtülmemeli, bebek mutlaka sırt üstü veya sırtı küçük bir yastıkla desteklenerek hafifçe yana doğru yatırılmalıdır. Bebeğinizin rahatça nefes alabileceğinden emin olmalısınız.
Bebek doğduğu günden itibaren kundaklanmaya başlanmalıdır. Doğumdan birkaç hafta sonra kundaklanmaya başlanan bebekler, kendi kendilerine hareket ederek uyumaya alışacaklarından kundağı yadırgayabilirler. Bebek yattığı yerde sağa-sola dönmeye başladığında ise kundaklamayı bırakmalısınız.
Bebeğinizle beraber uyuyorsanız da kundaklamak iyi bir fikir olmayabilir. Sizin vücut ısınız ve yatak örtüleri, kundaklanmış bebeğin vücudunun fazla ısınmasına neden olarak bebeğe rahatsızlık verebilir. Ayrıca uyku arasında ona fazla yaklaştığınızda kollarıyla tepki verip sizi uyaramayacağı için de tehlikeli olabilir.
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