Kundaklamak ile ilgili bilmeniz gerekenler

Bebeği kundaklamak doğru mu?

Eski bir gelenek olsa da, bazı zararlarından dolayı bebekleri kundaklamak artık pek tercih edilmiyor. Ancak bazı noktalara dikkat ederek bebeğinizi güvenli bir şekilde kundaklayabilirsiniz.

Bebek kundaklamak, çok eski çağlardan beri dünyanın her yerinde uygulanan bir gelenek. Bebeklerin daha iyi uyumasına ve sakinleşmesine yardımcı olduğu düşünülen kundak, faydalı olabildiği kadar doğru yapılmadığında bebeğe zarar verebilecek bir uygulama. Bu yüzden faydaları ve zararlarını bilerek dikkatli bir şekilde yapılması gerekiyor.

Bebe ği kundaklamanın faydaları nelerdir?

Bebekler bazen uykuya dalarken irkilme refleksi gösterirler, bu da aniden uyanmalarına ya da ağlamaya başlamalarına neden olabilir. Kundaklamak, bebek irkildiğinde fazla hareket etmesini engelleyerek uyguya geçmeyi kolaylaştırır.

Aşırı uyarılmış bebekler huzursuz olurlar. Kesilmeyen ağlama, beslenme ve uyuma güçlüğünü engellemek için kundaklamak yardımcı olabilir.

Bebeğin hareket alanının daralması, anne karnındakine benzer bir his sağladığı için de bebeğin rahat ve güvende hissetmesine yardımcı olur.

Bebe ği kundaklamanın zararları nelerdir?

Bebeği çok sıkı bir şekilde kundaklamak, hareketlerini fazlaca kısıtlayacağından bebeğe zarar verebilir. Özellikle bacakların hareketinin engellenmesi, kalça çıkığı gibi ciddi sorunlara neden olabilir.

Doğru uygulanmadığında kundaklamak bebeğin nefes alışverişini de etkileyebileceğinden, ani bebek ölümü sendromu (SIDS) riskini arttırabilir.

Bebeğin fazla ısınmasına neden olacak kundaklamadan kaçınılmalıdır. Kalın kumaşlar veya bebeğin üzerine örtülen örtüler bebeğin vücut ısısını normalden fazla arttırmamalıdır.

Bebek kundaklan ırken nelere dikkat edilmeli?

Olası risklerden kaçınmak için bebeğinizi kundaklarken bunlara dikkat etmelisiniz:

Kalça çıkığı gibi riskli durumlardan kaçınmak ve bebeğinizin doğal hareketlerini desteklemek için, özellikle bacakları çok sıkı sarılmamış olmalıdır. Bacaklarını kalçadan itibaren yukarı-aşağı hareket ettirebileceği şekilde sarılmalı ve mümkün olduğunca esnek bir kumaş kullanılmalıdır.

Ani bebek ölümü sendromundan kaçınmak için, bebeği kundakladıktan sonra üzeri örtülmemeli, bebek mutlaka sırt üstü veya sırtı küçük bir yastıkla desteklenerek hafifçe yana doğru yatırılmalıdır. Bebeğinizin rahatça nefes alabileceğinden emin olmalısınız.

Bebek doğduğu günden itibaren kundaklanmaya başlanmalıdır. Doğumdan birkaç hafta sonra kundaklanmaya başlanan bebekler, kendi kendilerine hareket ederek uyumaya alışacaklarından kundağı yadırgayabilirler. Bebek yattığı yerde sağa-sola dönmeye başladığında ise kundaklamayı bırakmalısınız.

Bebeğinizle beraber uyuyorsanız da kundaklamak iyi bir fikir olmayabilir. Sizin vücut ısınız ve yatak örtüleri, kundaklanmış bebeğin vücudunun fazla ısınmasına neden olarak bebeğe rahatsızlık verebilir. Ayrıca uyku arasında ona fazla yaklaştığınızda kollarıyla tepki verip sizi uyaramayacağı için de tehlikeli olabilir.

Bebek do ğru bir şekilde nasıl kundaklanır?

İnce, esnek ve hafif bir kumaş kullanılmalıdır.

Bebe ğin başı sarılmamalı, omuzlarının altına kadar kundaklanmalıdır.

Kundaklanan bebek daima s ırt üstü olacak şekilde yatırılmalıdır. Bebek kendi kendine dönmeyi öğrendiğinde kundaklama bırakılmalıdır.

Kundaklarken sard ığınız bezin iyice gerilmiş olduğundan emin olun, ancak bebeği çok sıkı bir şekilde de sarmayın. Özellikle bacaklarının hareketi kısıtlanmamalıdır.

Kundaklamay ı bırakırken bebeği yavaş yavaş kundaksız uyumaya alıştırmak gerekir. Birkaç kez önce sadece bir kolunu, sonra iki kolunu açıkta bırakarak uyutmayı deneyin, daha sonra kundağı tamamen bırakın.

Bebe ği yalnızca uyurken kundaklayın. Uyandığında kundağını çözün ve tekrar uyuyacağı zamana kadar da kundaklamayın.

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