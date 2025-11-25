Günlük burç yorumları: 26 Kasım 2025 Çarşamba

26 Kasım 2025 Çarşamba, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Astroloji
Giriş: 25 Kasım 2025 09:07 Güncelleme: 25 Kasım 2025 09:07
  • Bu sabah Merkür'ün Şiron ile yaptığı açı, değerlendirmelerimizde, konuşmalarımızda veya fikirlerimizde bir gariplik ya da özgüven eksikliği olabileceğini gösteriyor. Ancak gün ilerledikçe Merkür-Venüs kavuşumu kendimizi ifade etme isteğimizi hoş bir şekilde artırıyor. Duyguları veya ilişkileri analiz etmeye odaklanabiliriz. Merkür ile Venüs buluştuğunda sohbet etmeye, sosyalleşmeye ve iltifat etmeye eğilimliyiz ve Merkür gerilerken, geriye dönüp duyguları veya bağlantıları netleştirme çabası görülebilir. Bu uyumlu etki, uyum ve denge arzumuzu harekete geçiriyor ve bunun sonucu olarak fazla derine inmeyebiliriz. Mental olarak normalden daha az disiplinliyiz; başkalarıyla sohbet etmeyi ve hoş şeyler düşünmeyi tercih ediyoruz. Bu hoş bir etki olmakla birlikte, eski meseleleri yeni, fakat belki biraz üzeri kapatılmış, bir şekilde ele alma zamanıdır. Üzerini kapatmanın faydalı olup olmadığı ise ayrı bir soru; bazı şeyler geçmişte kalmalıdır. Yine de bir bakıma yeniden başlıyormuş gibi hissedebiliriz ve fikirlerimiz yeni ve heyecan verici gelir, eski bakış açılarını yeniden kullanıyor olsak bile. Güneş'in bugün Seres ile üçgen açısı sayesinde birbirimizden beslenmeye çalışır, aynı şekilde başkalarını besler ve destekleriz. Bunu yapmak ödüllendiricidir. İhtiyaçlar ve arzular uyum içinde ya da en azından çatışma içinde değildir. Bu transit bir ilişkiyi veya yaratıcı bir uğraşı inşa etmeyi ya da onunla ilgilenmeyi teşvik eder.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Koç, bugün konuşmalar genellikle iyi yönlere gitme eğiliminde olsa da geçmiş konulara odaklanma ihtimali yüksek. Merkür ve Venüs'ün hizalanmasıyla müzakere becerilerin güçlü, ancak Merkür hâlâ retro olduğu için yanlış anlamalar veya sonuçsuz kalan durumlar olabileceğini unutma. Kişisel ya da mahrem bir konuyla ilgili çok fazla analiz, düşünme ve konuşma eğilimindesin; eğer kıskançlık duyguları ortaya çıkarsa, bunu öz farkındalık için bir ders olarak kullan. Son seçimlerinin veya kaçırılmış fırsatlarının sonuçlarını düşünme eğilimin yüksek ve bu durum gelecekte işleri nasıl ele alacağına dair yeni bir bakış açısı kazandırabilir. Geçmişten yeniden ortaya çıkan cazip iş projeleri veya planlar olabilir.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Boğa, bugün duyguları ve fikirleri anlamlandırma eğilimindesin. Merkür ve Venüs karşıt burcunda, yani ortaklık alanında buluşuyor ve geçmiş bir meseleyle ilgili bir çözüm ya da kapanış arayışında olabilirsin. Başkaları ikna edici, konuşmalar özellikle etkileyici ve insanlar senin uyumlu tavrına çekiliyor. Anlaşmalara varmak ya da en azından karşılıklı anlayış noktasına ulaşmak keyifli bir şekilde gündemde olabilir. Her ne kadar bir çözüm olası görünse de, Merkür hâlâ retro olduğu için muhtemelen hikâyenin tamamı henüz ortaya çıkmış değil. Yine de bir kişi ya da durumun yeni bir yönünü görebilir ve biri de seni yeni bir ışık altında görebilir. Ayrıca ne kadar adil olabileceğini göstermek için de uygun bir zaman.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili İkizler, bugün bakış açın genişliyor ve barış sağlama yönündeki çabaların hem odakta hem de başarılı olabilir. Duygularını ve belki de eski bir sorunu yeni bir ışık altında görerek anlamlandırıyorsun. Beyin fırtınası ve analiz yoluyla birçok meseleyi çözebilirsin. Henüz nihai bir çözüm olmasa bile, anlamaya çalışmak iyi gelir; bu bir süreçtir!Geçmişinden biri aklında olabilir ya da yeniden hayatında belirebilir. Merkür ve Venüs'ün Güneş haritandaki altıncı evde kavuşumu nedeniyle işin, sağlığın, alışkanlıkların veya günlük düzenin ekstra dikkat çekiyor. Bu konularda yeni bir sayfa açtığını hissedebilirsin, en azından zihinsel ve duygusal olarak. İş yerinde sosyalleşmek veya iş aracılığıyla bağlantılar kurmak şu anda fırsatlar getirebilir. Bugün kendini muhtemelen "gerekli" biri gibi hissedeceksin ve başkalarına destek vermeye gönüllü olacaksın.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yengeç, bugünün transitleri iletişim kurma ve keyif alma isteğini artırıyor. Aynı zamanda iş ve pratik konularda kontrolü elinde tuttuğunu hissedebilirsin. Bir şeyleri çözmeye ve karşılıklı fayda sağlayacak anlaşmalara varmaya çekiliyorsun. Bu kalıcı olmasa bile, şu an ihtiyacın olan tam olarak bu olabilir. Daha önce seni rahatsız eden bir ilişkiyle ilgili bir gizemi çözmen de mümkün. Retro Merkür'ün, Venüs ile kavuşması nedeniyle konuşmalar ve düşünceler genellikle geçmişteki bir romantik ilişki, eski projeler veya olaylar etrafında dönüyor ya da gecikmiş bir konuşma şimdi gerçekleşiyor. Bir şeyi geride bırakmak veya bir çıkmazdan kurtulmak istiyorsun; özellikle de romantik, eğlence ve yaratıcı alanlarda. Zihinsel düzeyde çok şey oluyor; olaylara daha mutlu ya da en azından çok daha ilgi çekici bir perspektiften bakmaya başlıyorsun.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Aslan, rutini kıran aktiviteleri veya fikirleri paylaşarak özel biriyle daha derin bir bağ kurduğunu fark edebilirsin. Yakında yapabileceklerinle ilgili artan bir heyecan hissi olabilir. Detaylar tam net olmasa bile kişisel planları konuşmaktan keyif alabilirsin. Sohbet ya da öğrenme ihtiyacını karşılamak için elverişli bir konumda olabilirsin. Merkür'ün Venüs ile kavuşmasıyla, Merkür hâlâ retro olduğu için işleri daha resmi hâle getirmeden, daha rahat bir akışta tutmak ve varsayımlara atlamamak en iyisi; bazı bilgiler eksik olabilir. Aile ve evle ilgili konularda yapılan konuşmalar hem aydınlatıcı hem de tatmin edici olabilir. Çözümlenmemiş ilişki meselelerine de oldukça dikkat yöneltiyor olabilirsin. Bu dönem adil olmak, yargılamamak ve seni eskiden rahatsız eden bir meseleyi daha olumlu bir ışıkta görmek için uygun. Şu sıralar bolca nostalji de olabilir.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Başak, bugün yakın ilişkilerdeki alışverişler hem faydalı hem de tatmin edici olabilir. Yaratıcı bir projeyle ilgileniyor ya da eski bir hobiyi canlandırıyor olabilirsin ve bunu yaparken kendini güçlü hissedebilirsin. Özellikle ilgi çekici bir şey öğrenmeye açıksın, aynı zamanda zihnini çok zorlamaktan da bir adım geri duruyorsun. Yine de Merkür'ün Venüs ile kavuşması sayesinde analiz yapmaya hazırsın. Bu, eksik parçaları bulmak ve bir şeylerin yerli yerine oturmaya başlamasıyla ilgili olabilir. Tam resim henüz tamamlanmamış olsa da süreç tatmin edici gelebilir! Bilgi ve becerilerini genişletecek fırsatlara göz kulak ol; geçmişte kaçırılmış ya da üzerine düşülmemiş bir ihtimal tekrar ortaya çıkabilir ve bu kez daha yakından bakmaya değer olabilir. Düşünceler ve konuşmalar özellikle geçmişte çözülememiş ilişki meseleleri etrafında dönebilir. Ayrıca bugün sosyal unsurlar tarafından daha kolay dikkatinin dağıldığını fark edebilirsin.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Terazi, eski bir konuya veya projeye yeniden ilgi duymak için iyi bir zamandasın, ayrıca bilgilerini tazelemek için de uygun bir dönem. Bir partner değerli geri bildirimler verebilir ve aranızdaki alışverişler bugün oldukça yaratıcı olabilir. Özellikle finansın veya pratik işlerinle ilgili uzun süredir devam eden bir mesele hakkında yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve bu da bakış açını değiştirebilir. Daha önce bir kenara bıraktığın bir proje ya da finansal fırsat şimdi yeniden umut verici görünebilir. Bu dönemde ihtiyaçlarını ve arzularını daha açık bir şekilde fark ediyor ve ifade ediyorsun. Hayatına daha fazla uyum ve konfor getirmek istiyorsun ve konuları masaya yatırmak için zihinsel olarak ideal bir ruh halindesin. Venüs ile retro Merkür'ün kavuşumu sayesinde geçmişe yönelik düşünme ve konuşmaların belirginleşiyor. Özellikle aşk ilişkileri ve para konularıyla ilgili eski meseleleri yeniden ele alma eğilimindesin. Başkalarına ulaşmak, yardım almak ya da geçmişte işe yarayan yöntemlere yeniden yönelmek yoluyla gelirini artırma fırsatları da ortaya çıkabilir.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Akrep, bugünün enerjileri, bütçeler üzerinde çalışmak veya olası bir satın alma için araştırma yapmak açısından oldukça güçlü. Büyük adımlar atmak veya yeni bir şeyi başlatmak için hâlâ pek uygun bir dönem olmasa da, planlar ve stratejiler üzerinde çalışmanın kendisinden keyif alabilirsin. Bugün hoş sohbetler gündemde olabilir ve özellikle iletişim açısından oldukça aktifsin. Burcunda gerçekleşen Merkür-Venüs kavuşumu, bir anlaşma yapmak veya zihinsel olarak daha dengeli ve olumlu bir ruh hâline girmek için harika bir konuma yerleştiriyor seni. Hem söylediklerin hem de iletişim tarzın normalden daha fazla etki bırakabilir. Enerjiler oldukça akışkan olsa da, Merkür hâlâ retro olduğu için söylediklerine biraz daha özen göstermen iyi olabilir; niyet ettiğin gibi anlaşılmama ihtimali var. Bugün üzerinde normalden daha fazla dikkat olabilir ve hakkında bir şeyler konuşulabilir. Ayrıca geçmişten insanlar da tekrar hayatında belirebilir.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Yay, şu sıralar bir hobiye veya yaratıcı bir uğraşa yeniden ilgi duyabilir ve bunun seni olağanüstü derecede motive edip içine çektiğini hissedebilirsin. Bugün daha duyarlı ve alıcı bir ruh hâlindesin; gerekirse insanlarla arandaki farklılıkları yumuşatman da oldukça kolay. Merkür retrosunun Venüs ile kavuşması, sosyal unsurların normalden daha fazla dikkatini dağıtmasına neden olabilir. Geçmişe veya özel bir konuya dair yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve bu durum sana ferahlatıcı bir bakış açısı kazandırabilir. Geçmişinden biri tekrar karşına çıkabilir ve bu da pek çok anıyı tetikleyebilir. Henüz tüm hikâyeyi bilmiyor olabilirsin, ama bazı boşlukların dolması bile iyi hissettirebilir. Bugün geçmişi, duyguları ve fikirleri anlamlandırmak için oldukça uygun bir enerji var. Yine de gerçekten geçmişte kalması gereken bir konuyu yeniden canlandırmamaya dikkat etmekte fayda var. Bunun dışında, günün genel atmosferi oldukça olumlu.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Oğlak, bugün duygularını gözden geçirme eğilimindesin ve özellikle eğlenceli aktivitelerden keyif alıyorsun. Eski konularla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkabilir; özellikle uzun vadeli projeler, arkadaşlıklar veya networking aracılığıyla. Daha önce bıraktığın veya bir kenara koyduğun bir proje ya da fikir tekrar uygulanabilir görünebilir. Bunun doğru olabileceğini kabul et, ancak geçmişi abartma eğilimine karşı dikkatli ol. Bazılarınız için geçmişten biri yeniden hayatınıza girebilir. Bugünkü Merkür-Venüs kavuşumu, seni sinir bozucu bir problemi yeni bir ışıkta görmeye teşvik ediyor. Konuşmalar oldukça neşeli olabilir, ancak bazı konulara daha derinlemesine yaklaşılması gerekirken, yüzeysel olarak ilgilenme eğilimine dikkat etmelisin.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Kova, bugün hem teknik hem de ilham açısından güçlü enerjiler var. Harekete geçme ve işleri tamamlama isteğin yüksek. Bir partner veya yakın biriyle anlaşmalar doğal bir şekilde gerçekleşebilir; yakın zamanda yaşanan anlaşmazlıklara rağmen uyum sağlamak mümkün. Hoş düşüncelerin ve keyifli sohbetlerin tadını çıkarabileceğin bir dönemdesin. Bugün normalden daha fazla ilgi görebilirsin, özellikle profesyonel veya kamusal alanda. Sözlerin güçlü etki yaratıyor, ancak yanlış anlamalar da olasılık dahilinde. Yine de kelimelerini dikkatle seçtiğin sürece, bu bir meseleyi barış ve uyumla çözmek için harika bir zaman olabilir. İş veya kariyerle ilgili bir fırsat yeniden gündeme gelebilir ve yeniden değerlendirmek için iyi bir şans sunar. Uzun vadeli hedeflerini yeniden tanımlamana neden olacak bilgiler ortaya çıkabilir. Aşk hayatında bazı komplikasyonlar yaşanabilir, ancak beklemede kalan bir durumu çözme şansın da var.

  • 26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Sevgili Balık, bugün farklılıkları yumuşatmak gündemde olabilir. Kendini ve fikirlerini çekicilik veya nezaketle sunuyorsun ve bu, retro Merkür ile Venüs'ün burcunla uyumlu kavuşumu sayesinde çok iyi işe yarıyor. Neredeyse her durumu hoş bir şekilde çevirmeyi biliyor gibisin. Bir fikir, ideal veya kişisel inancı paylaşmaya oldukça istekli olabilirsin. İlişkilerde iş birliği, uzun vadeli planlar, eğitim, inançlar, genişleme ve bilgi sevgisi gibi konular üzerine konuşmalar olabilir. Merkür retrosu nedeniyle geçmiş konuları, ilişkileri veya bakış açılarını yeni yollarla ele almak uyarıcı olabilir. Geçmiş meseleleri netleştirebilir ve çözüm veya kapanış bulmana yardımcı olacak yeni sonuçlara ulaşabilirsin. Bugün özel biriyle bağlantı kurmak veya daha muhtemelen yeniden bağlantı sağlamak için güçlü bir gün.

