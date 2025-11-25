Günlük burç yorumları: 26 Kasım 2025 Çarşamba

Bu sabah Merkür'ün Şiron ile yaptığı açı, değerlendirmelerimizde, konuşmalarımızda veya fikirlerimizde bir gariplik ya da özgüven eksikliği olabileceğini gösteriyor. Ancak gün ilerledikçe Merkür-Venüs kavuşumu kendimizi ifade etme isteğimizi hoş bir şekilde artırıyor. Duyguları veya ilişkileri analiz etmeye odaklanabiliriz. Merkür ile Venüs buluştuğunda sohbet etmeye, sosyalleşmeye ve iltifat etmeye eğilimliyiz ve Merkür gerilerken, geriye dönüp duyguları veya bağlantıları netleştirme çabası görülebilir. Bu uyumlu etki, uyum ve denge arzumuzu harekete geçiriyor ve bunun sonucu olarak fazla derine inmeyebiliriz. Mental olarak normalden daha az disiplinliyiz; başkalarıyla sohbet etmeyi ve hoş şeyler düşünmeyi tercih ediyoruz. Bu hoş bir etki olmakla birlikte, eski meseleleri yeni, fakat belki biraz üzeri kapatılmış, bir şekilde ele alma zamanıdır. Üzerini kapatmanın faydalı olup olmadığı ise ayrı bir soru; bazı şeyler geçmişte kalmalıdır. Yine de bir bakıma yeniden başlıyormuş gibi hissedebiliriz ve fikirlerimiz yeni ve heyecan verici gelir, eski bakış açılarını yeniden kullanıyor olsak bile. Güneş'in bugün Seres ile üçgen açısı sayesinde birbirimizden beslenmeye çalışır, aynı şekilde başkalarını besler ve destekleriz. Bunu yapmak ödüllendiricidir. İhtiyaçlar ve arzular uyum içinde ya da en azından çatışma içinde değildir. Bu transit bir ilişkiyi veya yaratıcı bir uğraşı inşa etmeyi ya da onunla ilgilenmeyi teşvik eder.