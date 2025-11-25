Günlük burç yorumları: 26 Kasım 2025 Çarşamba

26 KASIM 2025 ÇARŞAMBA BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevgili Balık, bugün farklılıkları yumuşatmak gündemde olabilir. Kendini ve fikirlerini çekicilik veya nezaketle sunuyorsun ve bu, retro Merkür ile Venüs'ün burcunla uyumlu kavuşumu sayesinde çok iyi işe yarıyor. Neredeyse her durumu hoş bir şekilde çevirmeyi biliyor gibisin. Bir fikir, ideal veya kişisel inancı paylaşmaya oldukça istekli olabilirsin. İlişkilerde iş birliği, uzun vadeli planlar, eğitim, inançlar, genişleme ve bilgi sevgisi gibi konular üzerine konuşmalar olabilir. Merkür retrosu nedeniyle geçmiş konuları, ilişkileri veya bakış açılarını yeni yollarla ele almak uyarıcı olabilir. Geçmiş meseleleri netleştirebilir ve çözüm veya kapanış bulmana yardımcı olacak yeni sonuçlara ulaşabilirsin. Bugün özel biriyle bağlantı kurmak veya daha muhtemelen yeniden bağlantı sağlamak için güçlü bir gün.
