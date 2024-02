Adet döneminde neler içilir, neler içilmez?

Adet döneminde vücudun ihtiyaçlarına daha fazla kulak vermek, kendimize nasıl iyi bakabileceğimizi anlamak; bu dönemleri kolaylaştırmak için oldukça önemli. Bu süreçte, bazı içecekler rahatsızlıklarımızı hafifletebilirken, bazıları ise tam tersi etki yaratabilir. Peki, adet döneminde hangi içecekleri tercih etmeli, hangilerinden uzak durmalıyız?

Uzmanlar bazı bitki çaylarının yanı sıra, belirli mineralleri ve vitaminleri içeren içeceklerin adet döneminde rahatlıkla tüketilebileceğini söylüyor.

Bazı yiyecekler adet dönemindeki semptomları olumsuz etkilerken, bazıları bu dönemi daha rahat geçirmenize yardımcı olabilir. Regliyken nasıl beslenmeli? haberini okumak için tıklayınız..

Adet döneminde iyi gelen içecekler

Zencefil çayı: Zencefil, doğal bir iltihap önleyici ve kas gevşetici olarak bilinir. Bu özellikleri sayesinde adet sancılarını hafifletme konusunda oldukça etkilidir. Mide rahatsızlıklarını da yatıştırdığı için, eğer adet döneminde mide rahatsızlığı yaşıyorsanız, size iyi gelecektir.

Magnezyum içeren içecekler: Magnezyum, kasların rahatlamasına yardımcı olan bir mineraldir. Bu nedenle, magnezyum açısından zengin içecekler, adet sancılarınızı azaltma konusunda yardımcı olabilir.

Maden suyu: Bazı maden suları ve mineralli sular, diğerlerine kıyasla daha yüksek magnezyum içeriğine sahiptir. Etiketleri kontrol ederek magnezyum açısından zengin olanları tercih edebilirsiniz.

Magnezyum takviyeli içecekler: Piyasada, özellikle sporcular ve aktif yaşam tarzına sahip kişiler için tasarlanmış magnezyum takviyeli içecekler mevcut. Bu tür içecekler, günlük magnezyum ihtiyacınızın bir kısmını karşılayabilir.

Bitki bazlı sütler: Badem ve yulaf sütü, magnezyum açısından zengin birer içecektir.

Ev yapımı smoothieler: Yeşil yapraklı sebzeler (örneğin, ıspanak, kale), avokado, muz, ve çiğ kakao gibi magnezyum açısından zengin besinleri içeren smoothieler, lezzetli ve besleyici bir magnezyum kaynağı olabilir.

Bitki çayları: Isırgan otu ve melisa gibi bazı şifalı bitkiler, doğal olarak magnezyum içerir ve sakinleştirici özelliklere sahiptir.

Yeşil çay: Antioksidanlar açısından zengin olan yeşil çay, adet sancılarını hafifletme konusunda yardımcı olabilir. Ancak kafein hassasiyeti olan kişilerin dikkatli tüketmesi önerilir.

Pancar suyu: Pancar suyu, anti enflamatuar özelliklere sahiptir ve bu sayede adet sancılarınızı hafifletebilir.

Zerdeçal çayı ve altın süt: Zerdeçalın ağrı kesici özellikleri, adet sancılarını hafifletme konusunda oldukça etkilidir. Zerdeçal ve sütle yapılan Altın Süt, zerdeçalın etkilerinden yararlanmanın en lezzetli yolu.

Papatya çayı: Papatya çayı, sakinleştirici etkisiyle adet döneminde rahatlatıcı bir içecek seçeneği olabilir.

Adet döngüsü boyunca gerçekleşen hormonal değişimler, vücudumuzdaki bazı vitamin ve minerallerin azalmasına neden olabiliyor. Adet döngülerine göre nasıl beslenmeli? haberini okumak için tıklayınız...

Adet döneminde kaçınılması gereken içecekler

Adet dönemi sırasında bazı içeceklerin tüketiminden, özellikle sancıları artırabileceği veya genel rahatsızlığı tetikleyebileceği için kaçınılması önerilir. İşte adet döneminde uzak durmanız gereken içecekler:

Kafeinli içecekler: Kahve, siyah çay, yeşil çay, kola ve benzerlerinde bulunan kafein, bazı kadınlarda adet sancılarını ve meme hassasiyetini artırabilir. Ayrıca, kafein idrar söktürücü bir etkiye sahip olduğundan, vücuttan su kaybına neden olarak adet öncesi ve adet dönemi semptomlarını kötüleştirebilir.

Alkollü içecekler: Alkol, vücutta su kaybına yol açar ve bu da adet sancılarını kötüleştirebilir. Ayrıca, hormon dengesini etkileyerek adet dönemi semptomlarının şiddetlenmesine neden olabilir.

Yüksek şekerli içecekler: Gazozlar, meyve suları ve şeker eklenmiş tüm içecekler, kan şekerinizde ani dalgalanmalara neden olabilir. Bu da ruh hali değişimleri, enerji düşüklüğü ve adet sancılarının artmasına yol açabilir.

Enerji içecekleri: Yüksek kafein ve şeker içeriği nedeniyle, enerji içecekleri adet sancılarını artırabilir ve uykusuzluğa neden olabilir. Ayrıca, bu tür içecekler kalp ritmini etkileyebilir ve anksiyeteyi tetikleyebilir.

Adet döneminizde, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu desteği sağlamak ve rahatsızlığı en aza indirmek için yukarıda belirtilen içeceklerden kaçınmak faydalı olacaktır.

Bunun yerine, bol miktarda su içmek, bitki çaylarına yönelmek ve magnezyum açısından zengin içecekleri tercih etmek, bu dönemi daha rahat geçirmenize yardımcı olabilir. Her zaman olduğu gibi, eğer adet döneminde aşırı rahatsızlık yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışmak en iyisidir.

Kaynak: Jillian Kubala. "Drinks For Period Cramps: What To Sip & Avoid, According To Nutrition ScienceM.S., R.D.". Şuradan alındı: https://www.mindbodygreen.com/articles/drinks-that-help-with-period-cramps. (29.12.2023).