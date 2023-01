Adet döneminde beyniniz sislenebilir!

Beyin sisi, odaklanma güçlüğü, unutkanlık ve hafif kafa karışıklığı gibi bir dizi geçici "bilişsel zorluğu" tanımlamak için kullanılır. Beyin sisi tıbbi bir teşhis değil; daha ziyade, hamilelik, depresyon, uzun COVID ve PMS (adet öncesi sendromu) dâhil olmak üzere bir dizi sağlık durumuyla ilişkili bir semptomdur.

PMS ile ilgili beyin sisi üzerine araştırma sınırlıdır, ancak etkileri hayatta geniş bir yer kaplar. Örneğin, zihinsel bulanıklık ve bozulmuş konsantrasyon işteki performansınıza zarar verebilir ve araştırmalar, kafa karışıklığı gibi bilişsel olanlar da dahil olmak üzere PMS semptomlarının kişisel ilişkileri de etkileyebileceğini de öne sürer.

Regl neden beyin sisini tetikler?

Regl öncesi oluşan beyin sisini döngü sırasında meydana gelen hormonal dalgalanmalara atfetmek, pek de yanlış bir yaklaşım değil. Östrojen ve progesteronun beyin işlevinde ve bilişte de rol oynadığı biliniyor, ancak bu hormonlardaki değişikliklerin beyin sisine doğrudan nasıl katkıda bulunabileceği tam olarak anlaşılmış da değil.

Araştırmalar, östrojen ve progesteronun, yürütücü işlevlerle (işleyen bellek ve problem çözmeyi içeren bir grup karmaşık bilişsel yetenek) ilgilenen dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterleri etkilediğini gösteriyor. Çalışmalar ayrıca düşük östrojen seviyelerini bilişsel bozulmaya ve daha yüksek östrojen seviyelerini hafıza ve öğrenmedeki gelişmelere bağlıyor.

İnsülin seviyeleri de regl döneminde biraz kontrolden çıkar ve artan insülin direnci (vücudunuz enerji için glikoz veya kan şekerini kullanmakta zorlanması) bu dalgalanmadan kaynaklanabilir, beyin işlevini ve hafızayı da etkileyebilir. Başka bir teori, aneminin (vücutta ağır adet kanamasıyla ortaya çıkabilecek kırmızı kan hücrelerinin eksikliği), beyin sisi ve yorgunluk dahil olmak üzere PMS sırasında bilişsel sorunlara katkıda bulunabileceğidir.

Tabii ki PMS belirtileri kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar menstruasyon sırasında yoğun bir beyin sisi yaşarken, diğerleri .bundan pek etkilenmez. Diğer faktörlerin yanı sıra genetik, belirli sağlık koşulları ve psikolojik sorunlar, insanların regl dönemlerinde yaşadıkları semptomların türlerini ve yoğunluğunu etkileyebilir.

Regl döneminde beyin sisi ile nasıl savaşılır?

Regl öncesi veya sırasında beyin sisini azaltmak için bazı ipuçlarından yararlanabilirsiniz.

1- Kalp atış hızınızı yükseltin

Araştırmalar, düzenli egzersiz yapmanın sisi azaltmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Egzersiz, insülin seviyelerini dengeleyip beyne giden kan akışını arttırarak size yardımcı olabilir. Yüzme veya bisiklete binme gibi bir kardiyo egzersizi veya yoga gibi düşük yoğunluklu bir aktivite yapabilirsiniz. Sadece 20 dakikalık orta yoğunlukta aktivite, bilişsel performansı iyileştirmek için yeterli olacaktır.

2- Uykunuza öncelik vermeye çalışın

Çoğu yetişkin için gecede yedi ila dokuz saat olan regl döneminiz boyunca yeterince yüksek kaliteli uyku alamıyorsanız, beyin sisiniz büyük olasılıkla daha da kötüleşecektir. Uyku, beyninizin dinlenmesini ve iyileşmesini sağlar ve ertesi gün daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Tabii ki bazen PMS, geceleri sizi uyanık tutan şeyin ta kendisidir. Yine de kendinize yatakta yeterince zaman ayırmak ve dinlendirici bir ortam yaratmak için elinizden geleni yapın, ancak derin uykuyu alamıyorsanız strese girmeyin.

3- Beyin sisinizi takip edin ve ona göre plan yapın

En yoğun beyin sisinizi yaşama eğiliminde olduğunuz zamanları kaydetmek için bir adet dönemi izleme uygulaması veya günlük kullanmak yardımcı olabilir, böylece bu puslu günlerde, örneğin toplantıları yeniden planlayarak veya sosyal planları iptal ederek biraz daha kolay almaya çalışabilirsiniz. PMS zorlu bir durum olabilir ama ataerkil toplumun önerdiğinin aksine, beyin sisi ve diğer PMS semptomları insanları regl dönemlerinde tamamen işe yaramaz hale getirmiyor. Bu dönemde bilişinizi geliştirmek için yapabileceğiniz şeylere odaklanmak isteyebilirsiniz. Mümkün olduğunda vücudunuzu hareket ettirin, dinlenin ve bu süre zarfında kendinizi en iyi şekilde hissetmeyebileceğinizi kabul edin ve bunu normalleştirin.

Egzersiz yapma ve dinlenme gibi kişisel bakım stratejilerini denerseniz ve beyin sisiniz hayatınızı etkileyecek bir boyutta devam ederse, doktorunuzla konuşun. Beyin sisi sadece adet dönemine has bir sorun olmadığından, uzamış COVID, tiroid bozukluğu, insülin direnci, kronik yorgunluk sendromu, anemi veya adet öncesi disforik bozukluk (PMDD) gibi altta yatan bir sağlık durumundan kaynaklanabilir. Doktorunuz, beyin sisinize başka bir şeyin katkıda bulunup bulunmadığını belirlemek için semptomlarınızı ve tıbbi geçmişinizi değerlendirebilecek ve kendiniz gibi hissetmenize yardımcı olacak en iyi tedavi yöntemini bulabilecektir.

