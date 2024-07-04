8 Temmuz haftasının astrolojik gündemi

8 Temmuz haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy HTHayat Youtube kanalında yorumladı. 8 Temmuz, 9 Temmuz, 10 Temmuz, 11 Temmuz, 12 Temmuz, 13 Temmuz, 14 Temmuz günlerinin astrolojik olayları ve bunların burçlara etkileri HTHayat Youtube kanalında!

8 Temmuz haftasının astrolojik gündemi
Astroloji
Giriş: 04 Temmuz 2024 14:27 Güncelleme: 05 Temmuz 2024 12:38
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8 – 14 Temmuz 2024 haftasının astrolojik gündemini Astrolog Şeyda Özsoy yorumladı. Haftanın günlerine göre astrolojik olaylar ve bunların günlük hayatımıza etkileri HTHayat Youtube kanalında!


8 Temmuz haftasının astrolojik gündemi ve burçlara etkiler

8 Temmuz Pazartesi gününün astrolojik etkilerini Şeyda Özsoy şöyle açıkladı:


"Pazartesi günü Ay tüm gün Aslan burcunda. Sahnede ve görünür olmanın güçlü ve motive hissettireceği bir gün. Güçlü ve motive hissetmenin mümkün olacağı bir gün. Önemli kararlar verilebilir. Düşüncelerle ilgili rahat harekete geçilebilir. Rahat ve kendinden emin tarzda iletişimde bulunulabilir. Liderlik özeliklerinden yararlanılabilir. Bir gelecek hedefi adına önemli girişimlerde bulunulabilir. Cesaret gösterilebilir ve otorite sayılan kişilerden destek görülebilir. Bugün bir eğitim açmak, duyurusunu ve hazırlığını yapmak için 8 Temmuz Pazartesi günü değerlendirilebilir. Eğlenceli organizasyonlar planlanabilir. Sanatsal aktiviteler için de oldukça müsait bir gün. Gün içinde edinilen bazı bilgiler ve haberler özgüveni ve heyecanı yükseltmeye sebep olabilir. Haftanın devamına yayılabilecek bir yaşam coşkusunu harekete geçirebilecek bir Pazartesi olacağa benziyor." dedi ve haftanın diğer günlerinde burçların alacağı etkileri gün gün astrolojik yorum halinde anlattı.


8 Temmuz Pazartesi, 9 Temmuz Salı, 10 Temmuz Çarşamba, 11 Temmuz Perşembe, 12 Temmuz Cuma, 13 Temmuz Cumartesi, 14 Temmuz Pazar günlerinin astrolojik gündemi ve burçlara etkiler Astrolog Şeyda Özsoy yorumuyla HTHayat Youtube kanalında!



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