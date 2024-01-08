8 - 14 Ocak 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler.Haftanın ikinci gününün zorlayıcı etkisi hariç hafta genelinde oldukça olumlu etkiler içerisindeyiz. Ayrıca 11 Ocak’ta bir yeniay var, onun da yazısını ayrıca yazacağım.

Haftanın ikinci günü kafa karışıklığı, zihinsel tembellik, karmaşık durumlar, yanlış anlaşılmalar gibi konuları getiren Merkür Neptün karesi yaşayacağız.

Haftanın diğer önemli etkileri Güneş Uranüs üçgeni, Mars Satürn altmışlığı ve Mars Jüpiter üçgeni olacak. Haftanın son günü de Merkür Oğlak burcuna geçecek. Bu etki zihinsel disiplinimizi artıracak, artık daha gerçekçi iletişimler kuracağız. Düşünsel olarak gerçekçi fakat biraz karamsar olabiliriz.

Güneş Uranüs üçgeni Yeniay’a da damgasını vuracak, her ne kadar Oğlak etkileriyle oldukça gelenekçi dönemlerden geçsek de bu açı yenilikleri, sürprizleri, olumlu anlamda zincirleri kırma etkisini beraberinde getirecek.

Mars Satürn altmışlığı ve Mars Jüpiter üçgeni belkide ay’a damgasını vuracak mükemmel açılardan. Girişimlerimizde, kendimizi iddia edişimiz, hakkımızı savunuşumuzda hem disiplinli gerçekçi, hem derinlemesine çalışabilen, dayanıklı olabilen, hem de cesaretli, şansları görebilen ve yakalayabilen bir tavırdayız. Bu anlamda bu hafta ay’ı etkileyebilecek çok güzel etkilere sahip. Ay’ı etkilemesinin sebebi hem Yeniay’la bu etkilerin uzun vadeye taşınacak olması, hem de Mars’ın nisbeten daha yavaş hareket eden bir gezegen olması.

Pazartesi

Haftaya Ay Yay burcunda başlıyoruz. Gün içerisinde Venüs ile kavuşum yapacak olan ay ile oldukça iyimser, sosyal açıdan hareketli, ikili ilişkiler açısından güzel bir gün.

Salı

Ay Yay burcundaki ilerlemesine devam ediyor.Bugün Ay Merkür ile kavuşum yapacak. Bugün iletişim trafiğinin yüksek olduğu, önemli konuşmaları bu güne denk getirebileceğimiz, iyimser bir gün. Eğitim açısından da değerlendirilebilir.

Çarşamba

Ay Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Sorumluluklarımıza daha fazla odaklandığımız, daha gerçekçi duygularımızın olduğu bi gün’e giriş yaptık. Fakat yine iyimserliğimiz yerinde, Ay Jüpiter ile üçgen yapıyor. Ayrıca Ay Mars ile kavuşum açısında, bugün tartışmalı geçebilir fakat cesaretimiz, girişkenliğimiz de yüksek.

Perşembe

Ay Oğlak burcunda Güneş ile kavuşumda. Yeniay günü! Bugün çok belirgin etkiler yaşayacağımız bir gün. Özellikle Oğlak burcu haritamızda nereye düşüyorsa orda sürprizli, ileriye dönük yeni başlangıçlara hazırlıklı olun. Sadece bugün olmak zorunda değil ama önümüzdeki 2 hafta içerisinde olabilecek etkiler.

Cuma

Ay Kova burcuna geçiş yapıyor. Sabah saatlerinde Ay Plüton ile kavuşuyor, biraz krizli olabilecek bir etki. Sonrasında Kova burcunda Jüpiter ile sert açı yapıyor. İyimserlik ve abartımız çok yüksek. Bugün çok daha pembe gözlükler takmamaya dikkat edelim.

Cumartesi

Ay Kova burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Gün içerisinde Uranüsle sert etkileşime girecek. Bugün fazlaca isyankar, sıkılgan olabiliriz. Ani değişiklikler yapmak isteyebiliriz. Ayrıca Ay Venüs ile de uyumlu açıda, bu da gergin olduğumuz kadar diplomasi ve tatlı dil’i de devreye sokabileceğimiz bir dönemi anlatıyor.

Pazar

Ay Balık burcuna geçiyor. Duygusal olarak yoğun, hassas bir gündeyiz. Ayrıca Satürn ile kavuşum, Mars ve Jüpiter ile de uyumlu etkileşimde bugün Ay. Hem disiplinli, hem gerçekçi hem cesur, hem dikkatli, hem de iyimser olduğumuz bir gün. Bu üç gezegenin güzel bir kombinasyonu var. Değerlendirilebilir.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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