6 - 12 Mayıs 2024 haftalık burç yorumları

Esenlikler. Bu hafta sadece Güneş Satürn altmışlığı dışında çok fazla gezegensel etki yok. 8 Mayıs'ta Boğa burcunda bir Yeniay var, yazıyı buradan okuyabilirsiniz. Güneş Satürn altmışlığı haftayı disiplinli bir şekilde geçireceğimizin işareti. Çok iyimser olmasak da odaklanma, disiplin ve bunu ifade edebilme konusunda başarılıyız.

Günlük etkilere geçecek olursak;

Pazartesi

Haftaya Ay Koç’ta başlıyoruz. Bugün Ay’ın pek açısı yok. Koç burcunda enerjik, girişken, özgüveni yüksek, önemli başlangıç ve girişimler için elverişli bir şekilde başlıyoruz.

Salı

Ay Boğa burcuna geçiyor. Haftanın en güzel günü. Ay Boğa’da çok güçlü, rahat, elindekilerle mutlu huzurlu ve bugün Venüs ile birleşiyor. Kadınlarla ilgili konular, para konularında, sosyal ve ikili ilişkilerde çok şanslıyız. Bu günü değerlendirelim.

Çarşamba

Haftanın güzel günlerinden. Öncelikle Boğa Yeniay’ı bugün yaşanıyor. Ay gün içerisinde Jüpiter ve Uranüs ile kavuşum açısı gerçekleştirecek. Bugün de oldukça güzel, iyimser, sürprizli, geleceğe dönük girişimli, eğitim konusunda pozitif, özgüvenli bir gün. Bugünü de değerlendirelim.

Perşembe

Ay İkizler burcuna geçiş yapıyor. İletişim ve yolculuk trafiği yükseldi. Ay Mars ile uyumlu açıda, fiziksel enerjimiz, cesaretimiz ve girişkenliğimiz de yüksek. Yine güzel bir gün.

Cuma

İkizler burcundaki Ay yine iletişim trafiğini yüksek tutuyor. Bugün bu trafik çok daha fazla çünkü Ay Merkür ile uyumlu etkileşime girecek. Önemli görüşmeler için bugün de oldukça güzel.

Cumartesi

Ay Yengeç burcuna geçiş yapıyor. Ay çok güçlü, sevdiklerini düşünüyor ve ihtiyaçlarının karşılandığını hissediyor. Fakat alınganlık ve tartışma bu günün konusu olabilir çünkü Ay Mars karesi var.

Pazar

Ay Yengeç burcundaki ilerlemesine devam ediyor. Bugün de açıları oldukça iyi. Güneş Uranüs uyumlu açısında kendimizi ifademiz, karşı cisnle ve ailemizle ilişkilerimiz iyi. Jüpiter ve Venüs ile uyumlu etkileşimi özgüven ve özsevgimizi artırıyor. Satürn ile de uyumlu etkileşimde. Bütün bunların yanında gerçekçi ve çalışkanız da. Bu gün de haftanın en güzel günü olmaya aday.

Herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum.

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