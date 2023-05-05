5 Mayıs Ay Tutulması’nın 2023 Sabian Sembolü

İnci Gücen, bugün gerçekleşecek olan Ay Tutulması'nda Sabian sembolünün ve tutulmanın numerolojisinin çok manidar olduğunu söylüyor ve bu doğrultuda 5 Mayıs 2023 Ay Tutulması'nın etkilerini yorumluyor.

5 Mayıs Ay Tutulması’nın 2023 Sabian Sembolü
Astroloji
Giriş: 05 Mayıs 2023 11:00
ABONE OL

5. ayın 5. gününde yaşadığımız tutulmanın sembolü, bize çok özel bir kapının anahtarını sunuyor. 5 rakamı, kalpten gelen istekleri hayata geçirmenin rakamıdır. Çocuk ruhumuzun istekleri, ihtiyaçlarıdır. Arzularımız, keşfetme heyecanımız, hayat motivasyonumuz, yaşama sevincimizin ateşidir. Beş, beşerdir. İnsan olmakla, özümüzü bulmakla ilgilidir. Ve özümüz, çocukluk yıllarımızda şekillenir.


Hayatımızın temelini oluşturan, bizi biz yapan, duygularımızı öğrendiğimiz, kişiliğimizi geliştirdiğimiz çocukluk yılları; hayatımızın en eğlenceli, en keyifli, en kaygısız yıllarıdır. Geleceği düşünmeden sadece andaki güzellikleri kucaklar, zamanı unuturuz. Uzaktan bakıldığında sadece gülerek zaman geçiriyor gibi görünsek de; arkadaşlığı, birliği, yaratıcılığı bu oyunlarla öğrenir, kendimizi oyunların içinde tanırız. O yıllar; en saf ve masum halimizle özgürce kendimiz olduğumuz, kalbimizin sesini duyduğumuz, en umutlu ve en çok geliştiğimiz yıllardır.


Bu sembol bize öğrenmenin ve ilerlemenin; hayattan keyif alarak da, eğlenerek de mümkün olabileceğini anlatıyor. Yaşamak, büyümek, kazanmak için daha büyük oyuncaklara, daha fazlasına sahip olmaya, hayatın keyifli yanlarından uzaklaşmaya, sürekli ciddi olmaya ihtiyacımız yok. Daha fazlasına sahip olmak isterken, özümüzde bunları neden istediğimizi hatırlamaya çağrılıyoruz.


En güzel oyuncaklara sahip olmak için koşarken, oyun oynamayı unutmuş olabilir misiniz?


Çocuk ruhumuz hayatın ilk yıllarında birçok tecrübeden ve duygudan uzaktır. Yargısız ve kuralsızdır. O yüzden keşfetmek, tanımak ve anlamak ister. Yaşadıkça öğrenir, içselleştirir, fikir ve görüş sahibi olur.


Beş rakamı aynı zamanda Mars ile bağlantılıdır. Merkür ve Venüs'ü bağlayan Kabala yoludur. Yani bize öğrendiğimiz bilgileri deneyimleyerek içselleştirmemiz gerektiğini anlatır. Çocukken ebeveynlerimizin söyledikleri önemlidir ancak bir çocuk deneyimlemeden uyarılara kulak asmaz. Kitabi bilgiler, eğitimler, okuduklarımız zamanla zihnimizde ağırlık yapar ve öğrendiklerimizi yaşamadan, aksiyon almadan, keşfetmek için adım atmadan o bilgileri hiçbir zaman tam olarak anlayamayız. Sözlerimiz, üstümüzde bize uymayan bir kılıf gibidir.


Tutulma sürecinde yargılarımızdan, korkularımızdan, negatif duygularımızdan arınmaya, hayatı yaşayarak öğrenmeye davet ediliyoruz. Saf, arınmış ruhumuz ve şeffaf zihnimizle yepyeni ve tertemiz bir sayfa açmaya, yeni bir hikayede yola çıkmaya hazırlanıyoruz.


Bu hikâyede hepimiz hayata yeni başlamış bir çocuk gibiyiz. Keşfedecek, görecek, anlayacak, böylece kendimizi yeniden anlayacak, yepyeni bir dünyada kendimize yeniden doğacağız. Ancak oyunu ciddiye alırsak, keyif almayı unutabilir, oyunbozan olabilir, kendimizden uzaklaşabilir ve sonunda oyundan dışlanabiliriz.


Bugünlerde yaşadıklarımıza fazla ciddi bakarak, krizler yaratarak, korkularda, yargılarda ve geçmişte takılı kalarak, öğrenmeyi acıyla ve yaşamayı zorluklarla ilişkilendirerek; işleri karmaşıklaştıran, tutulmayı sertleştiren, yaşamanın doğallığından uzaklaşan bizler olabilir miyiz?


Yaşamımızda ilklerimizi unutamayız. İlk aşk, ilk oyun, ilk heyecanlar, ilk düşüşler, ilk hayal kırıklıkları... Şimdi ilkleri çocuk bir kalple fakat olgun bir ruhla yaşama zamanı.


Benimle oynar mısın?

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

Instagram: @incininyildizi



5 Mayıs 2023 Ay Tutulması'nın etkileri neler olacak?



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.