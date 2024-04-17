43. İstanbul Film Festivali başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından bu yıl 43. kez düzenlenen "İstanbul Film Festivali", 17-28 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak!

43. İstanbul Film Festivali başladı
Yaşam
Giriş: 17 Nisan 2024 12:00
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43. İstanbul Film Festivali, 16 Nisan Salı akşamı Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılan açılış töreniyle başladı. Festivalin açılış filmi, Venedik Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapan Richard Linklater'ın gizemli bir kiralık katili konu aldığı aksiyon komedi türündeki yeni filmi Hit Man oldu.


Bu yıl gerçekleşen İstanbul Film Festivali,132 uzun metrajlı ve 12 kısa filmden oluşan zengin bir program sunuyor. 12 gün boyunca sürecek olan festivalde film gösterimlerinin yanı sıra konuk yönetmen ve oyuncuların katılımıyla yapılacak söyleşiler, özel gösterimler ve etkinlikler de olacak.


İstanbul Film Festivali’nin bu yılki gösterimleri Beyoğlu’nda Atlas 1948 ve Beyoğlu Sineması, Şişli’de CineWAM Premium+ City's Nişantaşı (Salon 3 ve Salon 7) ve Kadıköy’de Kadıköy Sineması ile Kadıköy Belediyesi Sinematek/Sinema Evi olmak üzere 6 salonda yapılacak. Gösterimler, 11.00, 13.30, 16.00, 19.00 ve 21.30’da olacak.


43. İstanbul Film Festivali’nin bilet fiyatları…

Hafta içi 11.00 seansları festival başlayana kadar 90 TL.

Hafta içi gündüz seansları (11.00, 13.30, 16.00 ) yalnızca 120 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere yalnızca 20 TL.

Hafta içi 19.00 ve hafta sonu (11.00, 13.30, 16.00, 19.00) tam 120 TL, Eczacıbaşı Genç Bilet ile öğrencilere 20 TL.

Tüm 21.30 seansları 150 TL.


65 yaş ve üzeri sanatseverlerin tüm seanslara %25 indirim hakkı bulunuyor.

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